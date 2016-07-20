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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Текстильщик - Динамо-2
Текстильщик - Динамо-2: обзор матча 20 июля 2016
Текстильщик
20.07.2016, среда, 18:30
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 1 тур
1 : 0
Завершен
Динамо-2
75'
Е. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Динамо-2
90'
+1
Желтая карточка
В. Грулев
Желтая карточка
А. Щаницин
90'
Замена
И. Рыжаков
️️️️
Ю. Саркисов
84'
81'
Вторая желтая
Э. Шолох
80'
Замена
К. Бурыкин
️️️️
М. Могулкин
ГОЛ! 1:0!
Е. Попов
75'
73'
Желтая карточка
Э. Шолох
Замена
А. Базанов
️️️️
П. Сергеев
72'
64'
Замена
Д. Седых
️️️️
П. Лелюхин
Желтая карточка
В. Диков
63'
62'
Желтая карточка
А. Антонов
Замена
А. Щаницин
️️️️
А. Чибиров
55'
Замена
Е. Попов
️️️️
М. Рытов
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Андрей Романов
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
2
Александр Чибиров
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
20
Павел Сергеев
ЦП
8
Виталий Диков
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
9
Александр Алексеев
ЦФ
22
Юрий Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петров
Динамо-2
84
Иван Зириков
ВР
74
Никита Климов
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Антон Антонов
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
93
Эдуард Шолох
ЦП
66
Павел Лелюхин
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
2
Роман Путилин
ЦЗ
19
Евгений Попов
ЦП
34
Иван Рыжаков
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
88
Сергей Миронов
ПП
11
Алексей Базанов
ЦФ
Динамо-2
13
Петр Косаревский
ВР
31
Кирилл Бурыкин
ЛВ
98
Денис Седых
ЦП
4-4-2
1
Романов
3
Костин
2
Чибиров
20
Дудиков
4
Рытов
11
Сагиров
8
Диков
15
Зимарев
20
Сергеев
22
Саркисов
9
Алексеев
4-4-1-1
84
Зириков
24
Ненахов
91
Степанов
15
Данилкин
74
Климов
77
Могулкин
93
Шолох
66
Лелюхин
77
Антонов
27
Грулев
96
Максименко
2
Чибиров
13
Щаницин
13
Щаницин
2
Чибиров
4
Рытов
19
Попов
19
Попов
4
Рытов
22
Саркисов
34
Рыжаков
34
Рыжаков
22
Саркисов
20
Сергеев
11
Базанов
11
Базанов
20
Сергеев
66
Лелюхин
98
Седых
98
Седых
66
Лелюхин
77
Могулкин
31
Бурыкин
31
Бурыкин
77
Могулкин
Остались в запасе
Текстильщик
Динамо-2
1
Алексей Смирнов
ВР
2
Роман Путилин
ЦЗ
88
Сергей Миронов
ПП
Главный тренер
Сергей Петров
13
Петр Косаревский
ВР
Главный тренер
Сергей Чикишев
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
2
Роман Путилин
ЦЗ
88
Сергей Миронов
ПП
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
Главный тренер
Сергей Петров
Главный тренер
Сергей Чикишев
Статистика матча Текстильщик - Динамо-2
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
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2 : 3
14.10.2026
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4 : 0
27.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
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4 : 0
21.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Александр Ксенафонтов
(Ступино, Московская область)
Стадион:
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