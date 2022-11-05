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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Текстильщик - Динамо-2
Текстильщик - Динамо-2: обзор матча 05 ноября 2022
Текстильщик
05.11.2022, суббота, 14:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, 20 тур
3 : 1
Завершен
Динамо-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Текстильщик - Динамо-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Стадион:
Текстильщик
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Текстильщик
Динамо-2
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20 ноября
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12 ноября
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