12 августа на стадионе «Ян Брейдель» в Бельгии пройдeт ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Брюгге» примет «Зальцбург». Первая встреча завершилась минимальной победой бельгийцев 1:0 в гостях, что даeт хозяевам комфортное, но не решающее преимущество. Теперь они постараются сыграть прагматично, не упуская возможности для контратак, тогда как гостям придeтся действовать агрессивнее, чтобы отыграть отставание.

«Брюгге»

Коллектив показывает отличные результаты, не проигрывая в 13 из 15 последних матчей и забивая в 13 встречах подряд. В последних пяти играх команда забила 8 мячей (в среднем 1,6 за матч) и пропустила всего 4 (0,8 в среднем). Победа в первом матче над «Зальцбургом» и недавний успех над «Серкль Брюгге» (2:0) подтверждают стабильность и хорошую физическую готовность. Главная задача – сохранить баланс между обороной и атакой, не позволяя австрийцам диктовать темп.

«Зальцбург»

Австрийский чемпион в последних матчах демонстрирует результативную игру в национальном первенстве: разгром «ГАК» 5:0 и 12 голов в пяти последних встречах (2,4 в среднем). Однако в Лиге чемпионов команда забивает заметно меньше, а в пяти матчах подряд пропускает. При этом «Зальцбург» не проигрывает в 5 из 7 последних игр и забивает в 7 из 9 встреч. Для выхода в следующий этап потребуется активный прессинг и повышение эффективности в атакующей трети.

Факты о командах

«Брюгге»

Победа в первом матче 1:0

Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей

Забивает в 13 матчах подряд

«Зальцбург»

Пропускает в 5 последних матчах Лиги чемпионов

Забивает в среднем 2,4 гола за игру в последних 5 встречах

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч

С учeтом текущей формы команд и турнирной ситуации, «Брюгге» может выбрать более осторожный план на игру, минимизируя риски и закрывая зоны. «Зальцбургу» придeтся идти вперeд большими силами, что может оставить пространство для быстрых атак хозяев. Вероятен сценарий, при котором бельгийцы как минимум не проиграют, а общий тотал не превысит трeх голов.

