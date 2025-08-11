Введите ваш ник на сайте
«Бенфика» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.65

11 августа 2025 9:21
Бенфика - Ницца
12 авг. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Бенфики»


На «Эштадиу да Луш» «Бенфика» будет стремиться оформить выход в следующий раунд Лиги чемпионов после уверенной победы в первом матче (2:0). Португальцы подходят к встрече в отличной форме и при своих болельщиках постараются развить успех. «Ницца» же после домашнего поражения находится в сложной ситуации и вынуждена играть с оглядкой на атаку, что создаeт риски в обороне.

«Бенфика»

Команда демонстрирует стабильность и результативность: в последних 5 матчах она забила 8 голов и пропустила 6. Средняя результативность – 1,6 гола за игру, при этом «Бенфика» поражает ворота соперников на протяжении 22 встреч подряд. В обороне есть определeнные проблемы, однако в решающих играх клуб умеет действовать надeжно, о чeм говорит сухая победа в первом матче с «Ниццей». Домашняя поддержка и текущий подъeм команды делают еe явным фаворитом.

«Ницца»

Французский клуб в последних 5 матчах забил 8 мячей, но пропустил 10, что отражает слабые стороны команды в обороне. Средний показатель пропущенных – 2 гола за игру. «Ницца» пропускает в каждом из последних 5 матчей, и на фоне необходимости отыгрывать два мяча это может стать критическим фактором. В атаке команда способна создавать моменты, но против организованной обороны «Бенфики» реализация может стать проблемой.

Факты о командах

«Бенфика»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 22 последних матчах
  • Средняя результативность – 1,6 гола за игру

«Ницца»

  • Пропускает в 5 последних матчах
  • Среднее количество пропущенных – 2 гола за игру
  • Забивает в среднем 1,6 гола за игру

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:0
Лига чемпионов, 3 раунд
Бенфика
2 : 0
12.08.2025
Ницца
Лига чемпионов, 3 раунд
Ницца
0 : 2
06.08.2025
Бенфика

Прогноз на матч

«Бенфика» находится в лучшей форме и имеет комфортное преимущество по сумме двух матчей, что позволит ей играть без лишней спешки. При этом хозяева будут стремиться порадовать болельщиков победой и закрепить успех. «Ницце» придeтся раскрываться, что оставит пространство для быстрых атак португальцев. Учитывая статистику результативности и проблем обороны гостей, логично ожидать победу хозяев с возможным тоталом больше 2,5.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бенфики» – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2,5 гола – коэффициент 1.80

Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов Ницца Бенфика
