Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов
Бенфика - Ницца
Бенфика - Ницца: обзор матча 12 августа 2025
Бенфика
12.08.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Ницца
18'
Ф. Эушнес
27'
А. Шельдеруп
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Бенфика - Ницца
Завершен
Желтая карточка
Джанлука Престианни
90'
+2
Замена
Керем Актюркоглу
️️️️➡️️
Фредрик Эушнес
84'
82'
Замена
Bernard Nguene
️️️️➡️️
Терем Моффи
Замена
Энрике Араужо
️️️️➡️️
Вангелис Павлидис
81'
73'
Замена
Gabin Bernardeau
️️️️➡️️
Бадредин Буанани
73'
Замена
Жереми Бога
️️️️➡️️
Исак Янссон
73'
Замена
Hamza Koutoune
️️️️➡️️
Жонатан Клосс
65'
Желтая карточка
Жонатан Клосс
Замена
Джанлука Престианни
️️️️➡️️
Андреас Шельдеруп
64'
Замена
Леандро Баррейро
️️️️➡️️
Franjo Ivanović
63'
Замена
Флорентину
️️️️➡️️
Энцо Барренечеа
63'
60'
Замена
Софьян Диоп
️️️️➡️️
Djibril Coulibaly
33'
Желтая карточка
Джума Ба
ГОЛ! 2:0!
Андреас Шельдеруп
Пас отдал
Фредрик Эушнес
27'
ГОЛ! 1:0!
Фредрик Эушнес
Пас отдал
Андреас Шельдеруп
18'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
3
Амар Дедич
ЛЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
8
Фредрик Эушнес
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
20
Ричард Риос
ЦП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
9
Franjo Ivanović
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Ницца
80
Йехван Диуф
ВР
26
Мельвен Бар
(К)
ЛЗ
28
Джума Ба
ЦЗ
37
Kojo Peprah Oppong
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
39
Djibril Coulibaly
ЦП
20
Том Луше
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
19
Бадредин Буанани
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
3
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
64
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
71
Леандру Сантуш
ПЗ
61
Флорентину
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
68
Жоау Велозу
ЦП
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
47
Тиагу Гувейя
ПВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
39
Энрике Араужо
ЦФ
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
48
Laurenzo Monteiro Alvarenga
ЦЗ
36
Hamza Koutoune
ЦЗ
23
Gabin Bernardeau
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
14
Билал Браими
ЛВ
7
Жереми Бога
ЛВ
49
Bernard Nguene
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Трубин
3
Дедич
4
Силва
30
Отаменди
26
Даль
8
Эушнес
5
Барренечеа
20
Риос
21
Шельдеруп
14
Павлидис
9
3-2-2-2-1
80
Диуф
92
Клосс
28
Ба
37
33
Менди
26
Бар
39
20
Луше
19
Буанани
21
Янссон
9
Моффи
5
Барренечеа
61
Флорентину
61
Флорентину
5
Барренечеа
9
18
Баррейро
18
Баррейро
9
8
Эушнес
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
8
Эушнес
21
Шельдеруп
25
Престианни
25
Престианни
21
Шельдеруп
14
Павлидис
39
Араужо
39
Араужо
14
Павлидис
92
Клосс
36
36
92
Клосс
19
Буанани
23
23
19
Буанани
39
10
Диоп
10
Диоп
39
21
Янссон
7
Бога
7
Бога
21
Янссон
9
Моффи
49
49
9
Моффи
Статистика матча Бенфика - Ницца
1
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
13
Офсайды
2
2
Количество передач
541
373
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Лига чемпионов
Все
Текущие
Будущие
Лига чемпионов, Play-offs
Рейнджерс
- : -
19.08.2025
Брюгге
Лига чемпионов, Play-offs
Црвена Звезда
- : -
19.08.2025
Пафос
Лига чемпионов, Play-offs
Ференцварош
- : -
19.08.2025
Карабах
Лига чемпионов, Play-offs
Фенербахче
- : -
20.08.2025
Бенфика
Лига чемпионов, Play-offs
Селтик
- : -
20.08.2025
Кайрат
Лига чемпионов, Play-offs
Рейнджерс
- : -
19.08.2025
Брюгге
Лига чемпионов, Play-offs
Црвена Звезда
- : -
19.08.2025
Пафос
Лига чемпионов, Play-offs
Ференцварош
- : -
19.08.2025
Карабах
Лига чемпионов, Play-offs
Фенербахче
- : -
20.08.2025
Бенфика
Лига чемпионов, Play-offs
Селтик
- : -
20.08.2025
Кайрат
Последние матчи
Все
Бенфика
Ницца
Лига чемпионов, 3 раунд
Бенфика
2 : 0
12.08.2025
Ницца
Лига чемпионов, 3 раунд
Ницца
0 : 2
06.08.2025
Бенфика
Суперкубок Португалии, Финал
Спортинг
0 : 1
31.07.2025
Бенфика
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Бенфика
1 : 4
28.06.2025
Челси
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Бенфика
1 : 0
24.06.2025
Бавария
Лига чемпионов, 3 раунд
Бенфика
2 : 0
12.08.2025
Ницца
Лига чемпионов, 3 раунд
Ницца
0 : 2
06.08.2025
Бенфика
Суперкубок Португалии, Финал
Спортинг
0 : 1
31.07.2025
Бенфика
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Бенфика
1 : 4
28.06.2025
Челси
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Бенфика
1 : 0
24.06.2025
Бавария
Лига чемпионов, 3 раунд
Бенфика
2 : 0
12.08.2025
Ницца
Лига чемпионов, 3 раунд
Ницца
0 : 2
06.08.2025
Бенфика
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
6 : 0
17.05.2025
Брест
Франция. Лига 1, 33 тур
Ренн
2 : 0
10.05.2025
Ницца
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
1 : 0
02.05.2025
Реймс
Архив
