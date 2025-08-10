11 августа на стадионе «Ликорн» состоится матч 1-го тура Лиги 2, в котором «Амьен» примет «Реймс». Обе команды провели насыщенное межсезонье с разным уровнем успеха в товарищеских встречах и теперь настраиваются на старт чемпионата. «Амьен» будет стремиться использовать домашнее преимущество, в то время как «Реймс» попробует улучшить свою реализацию в атаке.

«Амьен»

Команда подходит к старту сезона с чередой разнонаправленных результатов в товарищеских матчах. Последняя игра в Лиге 2 завершилась поражением от «Труа» 0:1, что подчеркнуло проблемы с реализацией моментов. В последних 5 официальных встречах «Амьен» забил 6 мячей и пропустил 9, при этом в среднем пропуская 1.80 гола за матч. Однако дома коллектив чувствует себя уверенно – 6 матчей без поражений в 8 последних встречах. Ключевая задача – минимизировать ошибки в обороне и сыграть более агрессивно в атаке.

«Реймс»

Клуб из одноименного города подходит к матчу с серией нестабильных результатов. В последних 5 матчах команда забила лишь 4 гола и пропустила 7, в среднем – 0.80 забитого и 1.40 пропущенного мяча за игру. В товарищеских встречах удалось обыграть японскую «Гамба Осаку» (2:1), но были поражения от «Касивы», «Монтедио Ямагата» и «Левена». Ключевая проблема – слабая реализация моментов и неустойчивая оборона, особенно в концовках матчей.

Факты о командах

«Амьен»

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей

Забивает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Пропускает в 4 последних матчах Лиги 2

«Реймс»

Забивает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Пропускает в 5 последних матчах

Лишь одна победа в последних 5 встречах

Прогноз на матч «Амьен» – «Реймс»

Обе команды подходят к старту сезона с уязвимостями в обороне и не самой стабильной атакой. «Амьен» выглядит чуть предпочтительнее за счет домашнего фактора и более результативной статистики в последних матчах. «Реймс» же, несмотря на отдельные успехи в межсезонье, продолжает испытывать трудности в завершении атак. Вероятен упорный матч с небольшим преимуществом хозяев, где ключевым станет контроль центра поля.

Рекомендованные ставки