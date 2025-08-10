Введите ваш ник на сайте
«Амьен» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 11 августа 2025 с коэффициентом 5.2

10 августа 2025 9:00
Амьен - Реймс
11 авг. 2025, понедельник 21:45 | Франция. Лига 2, 1 тур
Перейти в онлайн матча
5.20
Победа «Амьена»
Сделать ставку

11 августа на стадионе «Ликорн» состоится матч 1-го тура Лиги 2, в котором «Амьен» примет «Реймс». Обе команды провели насыщенное межсезонье с разным уровнем успеха в товарищеских встречах и теперь настраиваются на старт чемпионата. «Амьен» будет стремиться использовать домашнее преимущество, в то время как «Реймс» попробует улучшить свою реализацию в атаке.

«Амьен»

Команда подходит к старту сезона с чередой разнонаправленных результатов в товарищеских матчах. Последняя игра в Лиге 2 завершилась поражением от «Труа» 0:1, что подчеркнуло проблемы с реализацией моментов. В последних 5 официальных встречах «Амьен» забил 6 мячей и пропустил 9, при этом в среднем пропуская 1.80 гола за матч. Однако дома коллектив чувствует себя уверенно – 6 матчей без поражений в 8 последних встречах. Ключевая задача – минимизировать ошибки в обороне и сыграть более агрессивно в атаке.

«Реймс»

Клуб из одноименного города подходит к матчу с серией нестабильных результатов. В последних 5 матчах команда забила лишь 4 гола и пропустила 7, в среднем – 0.80 забитого и 1.40 пропущенного мяча за игру. В товарищеских встречах удалось обыграть японскую «Гамба Осаку» (2:1), но были поражения от «Касивы», «Монтедио Ямагата» и «Левена». Ключевая проблема – слабая реализация моментов и неустойчивая оборона, особенно в концовках матчей.

Факты о командах

«Амьен»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • Пропускает в 4 последних матчах Лиги 2

«Реймс»

  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • Лишь одна победа в последних 5 встречах

Личные встречи
25% (1)
75% (3)
0% (0)
9
Забитых мячей
6
2.25
В среднем за матч
1.5
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 2, 1 тур
Амьен
2 : 2
11.08.2025
Реймс
Франция. Лига 1, 16 тур
Амьен
1 : 1
15.01.2020
Реймс
Франция. Лига 1, 27 тур
Реймс
2 : 2
02.03.2019
Амьен
Франция. Лига 1, 3 тур
Амьен
4 : 1
25.08.2018
Реймс

Прогноз на матч «Амьен» – «Реймс»

Обе команды подходят к старту сезона с уязвимостями в обороне и не самой стабильной атакой. «Амьен» выглядит чуть предпочтительнее за счет домашнего фактора и более результативной статистики в последних матчах. «Реймс» же, несмотря на отдельные успехи в межсезонье, продолжает испытывать трудности в завершении атак. Вероятен упорный матч с небольшим преимуществом хозяев, где ключевым станет контроль центра поля.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Амьена» – коэффициент 5.2
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

5.20
Победа «Амьена»
Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1
