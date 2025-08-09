10 августа на стадионе имени Ленина в Хабаровске в рамках 4-го тура Первой лиги встретятся «СКА-Хабаровск» и «Чайка». Обе команды стартовали в сезоне без поражений, демонстрируя уверенную игру в обороне. Хозяева идут на 4-м месте, имея 7 очков, гости расположились на 6-й строчке с 5 баллами. Матч обещает быть напряжeнным, так как коллективы имеют близкий уровень готовности и боевой настрой.

«СКА-Хабаровск»

Подопечные уверенно начали чемпионат, одержав две победы и сыграв вничью с «Уфой». В последнем туре был взят важный домашний успех над «Торпедо» (1:0). Ключевым игроком остаeтся Батраз Гурциев, оформивший 2 гола в 3 турах. Команда не проигрывает в 3 матчах подряд, а еe серия с голами в Первой лиге достигла 13 игр. Однако в обороне есть огрехи – 7 пропущенных мячей за последние 5 игр. Важным фактором может стать домашняя поддержка, учитывая дальний перелeт для соперника.

«Чайка»

Клуб из Песчанокопского также стартовал без поражений. После крупной победы над «Енисеем» (3:0) команда дважды сыграла вничью – с «Соколом» (0:0) и «Волгой» (1:1). Лидер атак – Станислав Библик, забивший 2 гола в 2 матчах. Сильная сторона команды – надeжная оборона: всего 2 пропущенных мяча за 5 игр, в среднем – 0,4 за матч. При этом результативность умеренная – 5 голов за 5 матчей. «Чайка» не проигрывает в 5 из 7 последних встреч, что говорит о стабильности.

Факты о командах

«СКА-Хабаровск»

Не проигрывает в 3 последних матчах Первой лиги

Серия из 13 матчей с забитыми голами в турнире

7 пропущенных мячей в последних 5 играх

Батраз Гурциев – 2 гола в 3 турах

«Чайка»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

2 пропущенных мяча в последних 5 играх

5 забитых голов за 5 последних матчей

Станислав Библик – 2 гола в 2 играх

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Чайка»

Обе команды начали сезон с упором на надeжную игру в защите, что отражается в низкой результативности матчей. «СКА-Хабаровск» активнее действует в атаке, но и «Чайка» умеет грамотно закрываться и использовать свои моменты. С учeтом равной формы и осторожного подхода в начале сезона велика вероятность, что игра пройдeт в сдержанном темпе и с небольшим количеством голов. Наиболее логичным вариантом выглядит ставка на тотал меньше 2,5.

Рекомендованные ставки