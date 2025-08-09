Введите ваш ник на сайте
«СКА-Хабаровск» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.65

09 августа 2025 10:28
СКА-Хабаровск - Чайка
10 авг. 2025, воскресенье 10:00 | Россия. PARI Первая лига, 4 тур
1.65
Тотал меньше 2.5 голов
10 августа на стадионе имени Ленина в Хабаровске в рамках 4-го тура Первой лиги встретятся «СКА-Хабаровск» и «Чайка». Обе команды стартовали в сезоне без поражений, демонстрируя уверенную игру в обороне. Хозяева идут на 4-м месте, имея 7 очков, гости расположились на 6-й строчке с 5 баллами. Матч обещает быть напряжeнным, так как коллективы имеют близкий уровень готовности и боевой настрой.

«СКА-Хабаровск»

Подопечные уверенно начали чемпионат, одержав две победы и сыграв вничью с «Уфой». В последнем туре был взят важный домашний успех над «Торпедо» (1:0). Ключевым игроком остаeтся Батраз Гурциев, оформивший 2 гола в 3 турах. Команда не проигрывает в 3 матчах подряд, а еe серия с голами в Первой лиге достигла 13 игр. Однако в обороне есть огрехи – 7 пропущенных мячей за последние 5 игр. Важным фактором может стать домашняя поддержка, учитывая дальний перелeт для соперника.

«Чайка»

Клуб из Песчанокопского также стартовал без поражений. После крупной победы над «Енисеем» (3:0) команда дважды сыграла вничью – с «Соколом» (0:0) и «Волгой» (1:1). Лидер атак – Станислав Библик, забивший 2 гола в 2 матчах. Сильная сторона команды – надeжная оборона: всего 2 пропущенных мяча за 5 игр, в среднем – 0,4 за матч. При этом результативность умеренная – 5 голов за 5 матчей. «Чайка» не проигрывает в 5 из 7 последних встреч, что говорит о стабильности.

Факты о командах

«СКА-Хабаровск»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Первой лиги
  • Серия из 13 матчей с забитыми голами в турнире
  • 7 пропущенных мячей в последних 5 играх
  • Батраз Гурциев – 2 гола в 3 турах

«Чайка»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • 2 пропущенных мяча в последних 5 играх
  • 5 забитых голов за 5 последних матчей
  • Станислав Библик – 2 гола в 2 играх

Личные встречи
43% (3)
43% (3)
14% (1)
8
Забитых мячей
5
1.14
В среднем за матч
0.71
3:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
10.08.2025
Чайка
Россия. Первая лига, 20 тур
Чайка
0 : 0
24.11.2024
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 9 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
10.09.2024
Чайка
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чайка
2 : 1
28.03.2021
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
04.10.2020
Чайка
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
3 : 2
09.11.2019
Чайка
Россия. ФНЛ, 4 тур
Чайка
0 : 2
24.07.2019
СКА-Хабаровск
Показать все

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Чайка»

Обе команды начали сезон с упором на надeжную игру в защите, что отражается в низкой результативности матчей. «СКА-Хабаровск» активнее действует в атаке, но и «Чайка» умеет грамотно закрываться и использовать свои моменты. С учeтом равной формы и осторожного подхода в начале сезона велика вероятность, что игра пройдeт в сдержанном темпе и с небольшим количеством голов. Наиболее логичным вариантом выглядит ставка на тотал меньше 2,5.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2,5 голов – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.72

1.65
Тотал меньше 2.5 голов
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Чайка СКА-Хабаровск
  • Читайте нас: 