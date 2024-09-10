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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Чайка
СКА-Хабаровск - Чайка: обзор матча 10 сентября 2024
СКА-Хабаровск
10.09.2024, вторник, 16:00
Россия. Первая лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Чайка
64'
Р. Гаджимурадов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Чайка
Желтая карточка
Н. Поярков
90'
+1
84'
Замена
О. Козаченко
️️️️
А. Хохлачев
83'
Желтая карточка
А. Хохлачев
79'
Замена
Д. Пелих
️️️️
О. Николаев
75'
Замена
М. Ужгин
️️️️
А. Ивашин
75'
Замена
Я. Арбузов
️️️️
А. Нестеров
Замена
А. Гаглоев
️️️️
Р. Гаджимурадов
73'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гаджимурадов
64'
Замена
Н. Мирошниченко
️️️️
Р. Емельянов
62'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
К. Алиев
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
46
Никита Першин
ОП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
4-2-2-2
98
Имамов
16
Поярков
50
Быков
17
Покидышев
44
Журавлев
92
Емельянов
46
Першин
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Алиев
4-2-2-2
1
Штепа
2
Нестеров
99
Евдокимов
45
Кармаев
24
Ивашин
10
Бамматгереев
7
Маляров
13
Янов
11
Николаев
19
Руденко
7
Хохлачев
92
Емельянов
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
92
Емельянов
10
Гаджимурадов
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Гаджимурадов
10
Алиев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Алиев
24
Ивашин
61
Ужгин
61
Ужгин
24
Ивашин
11
Николаев
2
Пелих
2
Пелих
11
Николаев
7
Хохлачев
9
Козаченко
9
Козаченко
7
Хохлачев
2
Нестеров
19
Арбузов
19
Арбузов
2
Нестеров
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Чайка
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча СКА-Хабаровск - Чайка
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
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