«Челябинск» – «Волга»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.90

08 августа 2025 10:50
Челябинск - Волга
09 авг. 2025, суббота 15:00 | Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Челябинска»
Сделать ставку

9 августа на стадионе «Центральный» «Челябинск» примет «Волгу Ульяновск» в рамках 4-го тура Первой лиги. Хозяева начали сезон с двух побед в трeх турах и занимают 5-е место, тогда как гости пока не знают побед, но сохраняют результативность в атаке. Матч обещает быть открытым и насыщенным событиями, так как обе команды стабильно забивают и не всегда надeжны в обороне.

«Челябинск»

Команда стартовала в сезоне ярко, одержав победы над «Торпедо» (3:2) и «Ротором» (1:0), но в прошлом туре уступила «КАМАЗу» (1:2). В последних 5 матчах во всех турнирах «Челябинск» забил 11 голов, в среднем 2,20 за игру. Лидером нападения стал Александр Жиров, уже отметившийся 2 мячами в трeх турах. Команда активно использует фланговые атаки и стандарты, но допускает огрехи в защите – 6 пропущенных мячей за 5 игр. Дома «Челябинск» играет агрессивно с первых минут, что часто приносит быстрые голы.

«Волга Ульяновск»

Гости начали чемпионат с ничьей против «Чайки» (1:1) и двух поражений от «КАМАЗа» (1:2) и «Ротора» (1:2). Несмотря на скромные результаты, команда стабильно забивает – 10 голов в последних 5 встречах, включая товарищеские матчи. Айдар Хабибуллин – главный бомбардир с 1 голом, но атака распределена между несколькими игроками. Проблемной зоной остаeтся оборона: 7 пропущенных мячей за 5 игр и средний показатель 1,40 гола в свои ворота за матч. Тем не менее, «Волга» традиционно опасна в гостях и не проигрывает на выезде в лиге уже более года.

Факты о командах

«Челябинск»

  • Победы в 2 из 3 туров Первой лиги
  • 11 голов за 5 матчей
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 2,20 забито и 1,20 пропущено за 5 игр

«Волга Ульяновск»

  • Без побед в 3 турах Первой лиги
  • 10 голов за 5 матчей
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 2,00 забито и 1,40 пропущено за 5 игр

Личные встречи
24% (8)
41% (14)
35% (12)
30
Забитых мячей
33
0.88
В среднем за матч
0.97
3:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Челябинск
1 : 0
09.08.2025
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Волга
0 : 1
11.05.2025
Челябинск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Челябинск
0 : 0
23.03.2025
Волга
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 21 тур
Волга
1 : 0
03.04.2022
Челябинск
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 10 тур
Челябинск
1 : 3
18.09.2021
Волга
Россия. ПФЛ. Группа 4, 2 тур
Челябинск
0 : 1
15.08.2020
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
Волга
0 : 1
26.10.2019
Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 6 тур
Челябинск
2 : 2
23.08.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 20 тур
Волга
1 : 0
22.04.2019
Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 10 тур
Челябинск
1 : 2
23.09.2018
Волга
Россия. Кубок, 1/64 финала
Волга
1 : 1
07.08.2018
Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 20 тур
Челябинск
2 : 1
21.04.2018
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 8 тур
Волга
0 : 0
08.09.2017
Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 21 тур
Волга
0 : 0
30.04.2017
Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
Челябинск
1 : 0
02.10.2016
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
Волга
1 : 1
16.08.2016
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Челябинск
0 : 1
13.05.2016
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Челябинск
3 : 0
08.10.2015
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 6 тур
Волга
2 : 0
21.08.2015
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Волга
0 : 0
05.06.2015
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
Волга
1 : 1
23.09.2014
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
Челябинск
2 : 0
24.07.2014
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Челябинск
2 : 3
05.06.2014
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Челябинск
1 : 2
22.10.2013
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 7 тур
Волга
2 : 1
27.08.2013
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Челябинск
1 : 1
15.05.2013
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 11 тур
Волга
0 : 0
16.09.2012
Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 35 тур
Челябинск
2 : 2
12.05.2012
Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 21 тур
Волга
1 : 0
03.09.2011
Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
Челябинск
0 : 1
12.06.2011
Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Волга
1 : 2
17.10.2010
Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
Челябинск
1 : 1
19.07.2010
Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 32 тур
Челябинск
1 : 1
25.10.2009
Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
Волга
1 : 1
18.07.2009
Челябинск
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют яркую атаку и уязвимую оборону, что повышает вероятность результативного матча. «Челябинск» выглядит фаворитом за счeт более организованной игры дома и большего количества побед в сезоне, но «Волга» способна навязать борьбу и забить свой гол. Вероятен сценарий с обменом голами и активным футболом на встречных курсах, однако преимущество остаeтся за хозяевами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Челябинска» – коэффициент 1.90
  • Обе забьют – коэффициент 1.80

1.90
Победа «Челябинска»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Волга Челябинск
