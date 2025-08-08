9 августа на стадионе «Центральный» «Челябинск» примет «Волгу Ульяновск» в рамках 4-го тура Первой лиги. Хозяева начали сезон с двух побед в трeх турах и занимают 5-е место, тогда как гости пока не знают побед, но сохраняют результативность в атаке. Матч обещает быть открытым и насыщенным событиями, так как обе команды стабильно забивают и не всегда надeжны в обороне.

«Челябинск»

Команда стартовала в сезоне ярко, одержав победы над «Торпедо» (3:2) и «Ротором» (1:0), но в прошлом туре уступила «КАМАЗу» (1:2). В последних 5 матчах во всех турнирах «Челябинск» забил 11 голов, в среднем 2,20 за игру. Лидером нападения стал Александр Жиров, уже отметившийся 2 мячами в трeх турах. Команда активно использует фланговые атаки и стандарты, но допускает огрехи в защите – 6 пропущенных мячей за 5 игр. Дома «Челябинск» играет агрессивно с первых минут, что часто приносит быстрые голы.

«Волга Ульяновск»

Гости начали чемпионат с ничьей против «Чайки» (1:1) и двух поражений от «КАМАЗа» (1:2) и «Ротора» (1:2). Несмотря на скромные результаты, команда стабильно забивает – 10 голов в последних 5 встречах, включая товарищеские матчи. Айдар Хабибуллин – главный бомбардир с 1 голом, но атака распределена между несколькими игроками. Проблемной зоной остаeтся оборона: 7 пропущенных мячей за 5 игр и средний показатель 1,40 гола в свои ворота за матч. Тем не менее, «Волга» традиционно опасна в гостях и не проигрывает на выезде в лиге уже более года.

Факты о командах

«Челябинск»

Победы в 2 из 3 туров Первой лиги

11 голов за 5 матчей

Забивает в 5 матчах подряд

В среднем: 2,20 забито и 1,20 пропущено за 5 игр

«Волга Ульяновск»

Без побед в 3 турах Первой лиги

10 голов за 5 матчей

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем: 2,00 забито и 1,40 пропущено за 5 игр

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют яркую атаку и уязвимую оборону, что повышает вероятность результативного матча. «Челябинск» выглядит фаворитом за счeт более организованной игры дома и большего количества побед в сезоне, но «Волга» способна навязать борьбу и забить свой гол. Вероятен сценарий с обменом голами и активным футболом на встречных курсах, однако преимущество остаeтся за хозяевами.

Рекомендованные ставки