Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Черноморец» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 6.50

03 августа 2025 8:59
Черноморец - Арсенал
03 авг. 2025, воскресенье 19:00 | Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Ничья со счетом 1:1
Сделать ставку

В воскресенье, 3 августа, в 3-м туре Первой лиги сыграют «Черноморец» и «Арсенал». Матч пройдет в Новороссийске, начало – в 19:00 (мск).

«Черноморец»

Команда Сергея Первушина набрала 1 очко и находится на 12-й позиции. «Черноморец» 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 3:4.

Последние результаты «Черноморца»:

«Арсенал»

«Арсенал» набрал 2 очка и занимает 9-е место. Подопечные Дмитрия Гунько 2 раза сыграли вничью, разница мячей – 2:2.

Предыдущие результаты «Арсенала»:

  • 25.05.25 «Арсенал» – «Шинник» – 1:1 Первая лига;
  • 19.07.25 «Арсенал» – КАМАЗ – 1:1 Первая лига;
  • 12.07.25 «Арсенал» – «Спартак» К – 1:1 тов .матч.

Очные встречи в Первой лиге

  • 07.03.25 «Черноморец» – «Арсенал» – 0:0;
  • 13.07.24 «Арсенал» – «Черноморец» – 1:0;
  • 03.03.24 «Арсенал» – «Черноморец» – 2:0;
  • 12.08.23 «Черноморец» – «Арсенал» – 2:1.

Прогноз на матч «Черноморец» – «Арсенал»

Команды мало забивают в очных противостояниях и еще ни разу не побеждали в сезоне. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 6.50.

6.50
Ничья со счетом 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Арсенал Черноморец
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 