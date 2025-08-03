03 августа 2025 8:59
Черноморец - Арсенал
03 авг. 2025, воскресенье 19:00 | Россия. PARI Первая лига, 3 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 3 августа, в 3-м туре Первой лиги сыграют «Черноморец» и «Арсенал». Матч пройдет в Новороссийске, начало – в 19:00 (мск).
«Черноморец»
Команда Сергея Первушина набрала 1 очко и находится на 12-й позиции. «Черноморец» 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 3:4.
Последние результаты «Черноморца»:
- 28.07.25 «Урал» – «Черноморец» – 3:2 Первая лига;
- 21.07.25 «Родина» – «Черноморец» – 1:1 Первая лига;
- 11.07.25 «Кубань» – «Черноморец» – 1:0 тов. матч.
«Арсенал»
«Арсенал» набрал 2 очка и занимает 9-е место. Подопечные Дмитрия Гунько 2 раза сыграли вничью, разница мячей – 2:2.
Предыдущие результаты «Арсенала»:
- 25.05.25 «Арсенал» – «Шинник» – 1:1 Первая лига;
- 19.07.25 «Арсенал» – КАМАЗ – 1:1 Первая лига;
- 12.07.25 «Арсенал» – «Спартак» К – 1:1 тов .матч.
Очные встречи в Первой лиге
- 07.03.25 «Черноморец» – «Арсенал» – 0:0;
- 13.07.24 «Арсенал» – «Черноморец» – 1:0;
- 03.03.24 «Арсенал» – «Черноморец» – 2:0;
- 12.08.23 «Черноморец» – «Арсенал» – 2:1.
Прогноз на матч «Черноморец» – «Арсенал»
Команды мало забивают в очных противостояниях и еще ни разу не побеждали в сезоне. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 6.50.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб