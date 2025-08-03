В воскресенье, 3 августа, в 3-м туре Первой лиги сыграют «Черноморец» и «Арсенал». Матч пройдет в Новороссийске, начало – в 19:00 (мск).

«Черноморец»

Команда Сергея Первушина набрала 1 очко и находится на 12-й позиции. «Черноморец» 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 3:4.

Последние результаты «Черноморца»:

«Арсенал» набрал 2 очка и занимает 9-е место. Подопечные Дмитрия Гунько 2 раза сыграли вничью, разница мячей – 2:2.

Предыдущие результаты «Арсенала»:

25.05.25 «Арсенал» – «Шинник» – 1:1 Первая лига;

19.07.25 «Арсенал» – КАМАЗ – 1:1 Первая лига;

12.07.25 «Арсенал» – «Спартак» К – 1:1 тов .матч.

Очные встречи в Первой лиге

07.03.25 «Черноморец» – «Арсенал» – 0:0;

13.07.24 «Арсенал» – «Черноморец» – 1:0;

03.03.24 «Арсенал» – «Черноморец» – 2:0;

12.08.23 «Черноморец» – «Арсенал» – 2:1.

Прогноз на матч «Черноморец» – «Арсенал»

Команды мало забивают в очных противостояниях и еще ни разу не побеждали в сезоне. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 6.50.