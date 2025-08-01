В первом туре нового сезона украинской Премьер-лиги «Заря» принимает «ЛНЗ» на стадионе имени Лобановского. Обе команды имеют ярко выраженные атакующие качества, но стартовые кондиции и статистика говорят о разном векторе подготовки к сезону. Встреча обещает стать напряжeнной – и интересной для ставок.

«Заря»

«Заря» показала уверенный результат в последней официальной игре, обыграв «Карпаты» со счeтом 3:1. Однако домашняя статистика команды вызывает опасения: клуб не выигрывает на своeм поле в шести матчах подряд. При этом за пять последних встреч «Заря» забила 6 мячей, что говорит о стабильной атакующей линии. Команда также отработала хорошую предсезонку – разгром 5:0 над NK Jesenice стал еe лучшей игрой лета. В обороне есть устойчивость (в среднем 0.80 пропущенных), но стабильности в домашних играх по-прежнему не хватает.

«ЛНЗ»

«ЛНЗ» в последние месяцы смотрится очень уверенно. Команда провела сильную концовку прошлого сезона и неплохо отыграла в товарищеских матчах, где особенно выделяется победа 5:0 над «Ингульцом». Коллектив результативен – 10 мячей за 5 последних игр, при этом пропускает крайне мало (0.40 в среднем). В Премьер-лиге у «ЛНЗ» 6 ничьих подряд, что подчeркивает их умение контролировать ход игры. Команда находится в хорошей физической форме и готова удивить даже на выезде.

Факты о командах

«Заря»

Не выигрывает в 6 последних домашних матчах

В среднем забивает 1.20 гола за игру

В среднем пропускает 0.80 гола за игру

Забивает в 4 последних матчах против «ЛНЗ»

«ЛНЗ»

6 ничьих подряд в Премьер-лиге

В среднем забивает 2.00 гола за игру

В среднем пропускает 0.40 гола за игру

Забивает в 4 последних матчах подряд

Прогноз на матч

Команды подходят к старту чемпионата в разных ролях. «Заря» старается выйти из кризиса домашних выступлений, а «ЛНЗ» продолжает набирать ход после мощного лета. Важным фактором станет уверенность гостей: они не проигрывают, много забивают и почти не пропускают. При этом домашнее преимущество «Зари» может нивелироваться слабыми результатами на своeм поле. На фоне этих данных логично ожидать равную борьбу с акцентом на осторожность и точечные атаки. Вероятнее всего, «ЛНЗ» как минимум не проиграет.

Рекомендованные ставки: