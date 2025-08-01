Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Заря» – «ЛНЗ»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 1.74

01 августа 2025 9:14
Заря - ЛНЗ
02 авг. 2025, суббота 18:00 | Украина. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.74
«ЛНЗ» не проиграет (Х2)
Сделать ставку

В первом туре нового сезона украинской Премьер-лиги «Заря» принимает «ЛНЗ» на стадионе имени Лобановского. Обе команды имеют ярко выраженные атакующие качества, но стартовые кондиции и статистика говорят о разном векторе подготовки к сезону. Встреча обещает стать напряжeнной – и интересной для ставок.

«Заря»

«Заря» показала уверенный результат в последней официальной игре, обыграв «Карпаты» со счeтом 3:1. Однако домашняя статистика команды вызывает опасения: клуб не выигрывает на своeм поле в шести матчах подряд. При этом за пять последних встреч «Заря» забила 6 мячей, что говорит о стабильной атакующей линии. Команда также отработала хорошую предсезонку – разгром 5:0 над NK Jesenice стал еe лучшей игрой лета. В обороне есть устойчивость (в среднем 0.80 пропущенных), но стабильности в домашних играх по-прежнему не хватает.

«ЛНЗ»

«ЛНЗ» в последние месяцы смотрится очень уверенно. Команда провела сильную концовку прошлого сезона и неплохо отыграла в товарищеских матчах, где особенно выделяется победа 5:0 над «Ингульцом». Коллектив результативен – 10 мячей за 5 последних игр, при этом пропускает крайне мало (0.40 в среднем). В Премьер-лиге у «ЛНЗ» 6 ничьих подряд, что подчeркивает их умение контролировать ход игры. Команда находится в хорошей физической форме и готова удивить даже на выезде.

Факты о командах

«Заря»

  • Не выигрывает в 6 последних домашних матчах
  • В среднем забивает 1.20 гола за игру
  • В среднем пропускает 0.80 гола за игру
  • Забивает в 4 последних матчах против «ЛНЗ»

«ЛНЗ»

  • 6 ничьих подряд в Премьер-лиге
  • В среднем забивает 2.00 гола за игру
  • В среднем пропускает 0.40 гола за игру
  • Забивает в 4 последних матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
40% (2)
60% (3)
3
Забитых мячей
7
0.6
В среднем за матч
1.4
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Заря
0 : 0
02.08.2025
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 27 тур
ЛНЗ
1 : 1
04.05.2025
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
04.11.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
2 : 0
19.05.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Заря
1 : 2
12.11.2023
ЛНЗ

Прогноз на матч

Команды подходят к старту чемпионата в разных ролях. «Заря» старается выйти из кризиса домашних выступлений, а «ЛНЗ» продолжает набирать ход после мощного лета. Важным фактором станет уверенность гостей: они не проигрывают, много забивают и почти не пропускают. При этом домашнее преимущество «Зари» может нивелироваться слабыми результатами на своeм поле. На фоне этих данных логично ожидать равную борьбу с акцентом на осторожность и точечные атаки. Вероятнее всего, «ЛНЗ» как минимум не проиграет.

Рекомендованные ставки:

  • ЛНЗ не проиграет (Х2) – коэффициент 1.74
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80

1.74
«ЛНЗ» не проиграет (Х2)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Заря
Другие прогнозы
16.08.2025
14:30
2.05
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Астон Вилла - Ньюкасл
Победа «Астон Виллы»
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.61
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Сандерленд - Вест Хэм
победа «Вест Хэма» с форой 0
16.08.2025
17:00
1.72
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Алания - Тюмень
Победа «Алании»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 