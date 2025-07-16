17 июля в рамках 14-го тура Бразильской Серии A на стадионе Эстадио Урбано Калдейра состоится встреча между «Сантосом» и «Фламенго». Несмотря на сильную форму лидера чемпионата – «Фламенго», «Сантос» продемонстрировал в последних играх, что способен создавать проблемы любому сопернику. Ожидается напряжeнная игра, но на фоне текущей формы и состава «Фламенго» вряд ли удастся избежать поражения для «Сантоса», несмотря на их хорошую игру на домашнем стадионе.

«Сантос»

После 12 туров «Сантос» набрал 11 очков и занимает 16 место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1 гол за матч, пропуская 1.20 гола. На своeм стадионе «Сантос» не выигрывает в 5 последних матчах, что свидетельствует о проблемах в защите и атаке. Но команда уверенно продолжает бороться, особенно в атаке, где Педро Раул остаeтся основным бомбардиром с 12 голами в 25 матчах. «Сантос» будет бороться за очки в этом матче, но на фоне их слабой обороны и нестабильности в атаке, «Фламенго» остаeтся фаворитом.

«Фламенго»

«Фламенго» находится на первом месте в чемпионате с 27 очками после 12 туров. В последних 5 играх команда забивает в среднем 2 гола за матч, пропуская 1.20 гола. «Фламенго» забивает в 9 последних матчах, показывая отличные результаты в атаке, что делает их серьeзным претендентом на победу в матче. Несмотря на хорошую атаку, команда порой не так стабильна в обороне, но их форма на выезде остаeтся стабильной. В последнем матче с «Сан-Паулу» (2:0) они показали отличную оборону, не пропустив ни одного гола. В предстоящем матче против «Сантоса» они будут стремиться продлить свою победную серию.

Факты о командах

«Сантос»

В последних 5 играх забивает 1.00 гола за матч, пропускает 1.20

Не выигрывает в 5 последних домашних матчах

В последних 5 играх забивает 5 голов и пропускает 6

Проблемы в обороне, но атакующая линия стабильна

«Фламенго»

В последних 5 играх забивает 2.00 гола за матч, пропускает 1.20

Побеждает в 3 последних матчах

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей

Сильная атака, но пропускает в 4 из последних 5 выездных матчей

Прогноз на матч

«Сантос» будет играть дома, и хотя команда продолжает бороться за улучшение своей позиции, «Фламенго» остаeтся явным фаворитом. В атаке «Сантос» может создать проблемы для защиты «Фламенго», но у «Сантоса» остаются серьeзные проблемы с обороной. «Фламенго» продемонстрировал отличные результаты в последних играх и будет стремиться одержать победу, продолжая свою серию успехов. Ожидается, что «Фламенго» возьмeт три очка в этом матче.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Фламенго»

Рекомендованные ставки: