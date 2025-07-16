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Прогноз на точный счёт матча «Сантос» – «Фламенго»: 17 июля 2025

16 июля 2025 9:41
Сантос - Фламенго
17 июл. 2025, четверг 02:00 | Бразилия. Серия А, 14 тур
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6.60
Точный счёт 2:0 в пользу «Фламенго»
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17 июля в рамках 14-го тура Бразильской Серии A на стадионе Эстадио Урбано Калдейра состоится встреча между «Сантосом» и «Фламенго». Несмотря на сильную форму лидера чемпионата – «Фламенго», «Сантос» продемонстрировал в последних играх, что способен создавать проблемы любому сопернику. Ожидается напряжeнная игра, но на фоне текущей формы и состава «Фламенго» вряд ли удастся избежать поражения для «Сантоса», несмотря на их хорошую игру на домашнем стадионе.

«Сантос»

После 12 туров «Сантос» набрал 11 очков и занимает 16 место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1 гол за матч, пропуская 1.20 гола. На своeм стадионе «Сантос» не выигрывает в 5 последних матчах, что свидетельствует о проблемах в защите и атаке. Но команда уверенно продолжает бороться, особенно в атаке, где Педро Раул остаeтся основным бомбардиром с 12 голами в 25 матчах. «Сантос» будет бороться за очки в этом матче, но на фоне их слабой обороны и нестабильности в атаке, «Фламенго» остаeтся фаворитом.

«Фламенго»

«Фламенго» находится на первом месте в чемпионате с 27 очками после 12 туров. В последних 5 играх команда забивает в среднем 2 гола за матч, пропуская 1.20 гола. «Фламенго» забивает в 9 последних матчах, показывая отличные результаты в атаке, что делает их серьeзным претендентом на победу в матче. Несмотря на хорошую атаку, команда порой не так стабильна в обороне, но их форма на выезде остаeтся стабильной. В последнем матче с «Сан-Паулу» (2:0) они показали отличную оборону, не пропустив ни одного гола. В предстоящем матче против «Сантоса» они будут стремиться продлить свою победную серию.

Факты о командах

«Сантос»

  • В последних 5 играх забивает 1.00 гола за матч, пропускает 1.20
  • Не выигрывает в 5 последних домашних матчах
  • В последних 5 играх забивает 5 голов и пропускает 6
  • Проблемы в обороне, но атакующая линия стабильна

«Фламенго»

  • В последних 5 играх забивает 2.00 гола за матч, пропускает 1.20
  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей
  • Сильная атака, но пропускает в 4 из последних 5 выездных матчей

Личные встречи
27% (6)
27% (6)
45% (10)
23
Забитых мячей
30
1.05
В среднем за матч
1.36
4:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 31 тур
Фламенго
1 : 2
02.11.2023
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Бразилия. Серия А, 12 тур
Сантос
2 : 3
26.06.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 2
26.10.2022
Сантос
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сантос
1 : 2
03.07.2022
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
0 : 1
07.12.2021
Сантос
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
0 : 4
29.08.2021
Фламенго
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
4 : 1
13.12.2020
Сантос
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос
0 : 1
30.08.2020
Фламенго
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сантос
4 : 0
08.12.2019
Фламенго
Бразилия. Серия А, 19 тур
Фламенго
1 : 0
14.09.2019
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
1 : 0
15.11.2018
Сантос
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сантос
1 : 1
26.07.2018
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 2
27.11.2017
Сантос
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 2
03.08.2017
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
2 : 0
27.11.2016
Сантос
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
0 : 0
04.08.2016
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сантос
0 : 0
20.11.2015
Фламенго
Бразилия. Серия А, 16 тур
Фламенго
2 : 2
02.08.2015
Сантос
Бразилия. Серия А, 26 тур
Фламенго
0 : 1
04.10.2014
Сантос
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сантос
0 : 0
25.05.2014
Фламенго
Бразилия. Серия А, 20 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2013
Сантос
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сантос
0 : 0
26.05.2013
Фламенго
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Прогноз на матч

«Сантос» будет играть дома, и хотя команда продолжает бороться за улучшение своей позиции, «Фламенго» остаeтся явным фаворитом. В атаке «Сантос» может создать проблемы для защиты «Фламенго», но у «Сантоса» остаются серьeзные проблемы с обороной. «Фламенго» продемонстрировал отличные результаты в последних играх и будет стремиться одержать победу, продолжая свою серию успехов. Ожидается, что «Фламенго» возьмeт три очка в этом матче.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Фламенго»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Фламенго» – коэффициент 6.60
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85

6.60
Точный счёт 2:0 в пользу «Фламенго»
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Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Фламенго Сантос
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