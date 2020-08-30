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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Фламенго
Сантос - Фламенго: обзор матча 30 августа 2020
Сантос
30.08.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
0 : 1
Завершен
Фламенго
45+5'
Г. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Фламенго
Желтая карточка
Й. Сотельдо
90'
+4
Желтая карточка
Ивоней
90'
89'
Желтая карточка
М. Исла
Желтая карточка
Л. Вериссимо
87'
Замена
Ивоней
️️️️
Ф. Джонатан
84'
80'
Желтая карточка
В. Арао
Замена
К. Жорже
️️️️
R.
79'
75'
Замена
Диего
️️️️
Г. Барбоза
Замена
Л. Брага
️️️️
К. Санчес
71'
Замена
Ж. Мота
️️️️
J.
71'
66'
Замена
М. Исла
️️️️
Рене
66'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Б. Энрике
66'
Замена
В. Арао
️️️️
Жерсон
64'
Замена
Сезар
️️️️
Д. Алвес
57'
Желтая карточка
Б. Энрике
45'
+8
Желтая карточка
Г. Барбоза
45'
+5
ГОЛ! 0:1!
Г. Барбоза
Желтая карточка
J.
45'
+1
Желтая карточка
P.
39'
39'
Желтая карточка
Жерсон
33'
Желтая карточка
Рене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
7
Карлос Санчес
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
7
Мариньо
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
6
Рене
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
30
Микаэл
ЛВ
27
Бруно Энрике
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Сантос
12
Джон
ВР
31
Алекс
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
6
Сандри
ЦП
8
Ивоней
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
19
Кайо Жорже
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Фламенго
23
Сезар
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Диего
АП
9
Педро
ЦФ
9
Lincoln
ЦФ
3-2-1-4
34
Пауло
6
Джонатан
14
Перес
4
Вериссимо
7
Санчес
30
Сотельдо
7
Мариньо
31
21
21
9
4-3-2-1
25
Алвес
6
Рене
30
Кайо
13
Энрике
16
Луис
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
29
Майя
30
Микаэл
27
Энрике
9
Барбоза
21
19
Жорже
19
Жорже
21
6
Джонатан
8
Ивоней
8
Ивоней
6
Джонатан
7
Санчес
22
Брага
22
Брага
7
Санчес
9
10
Мота
10
Мота
9
25
Алвес
23
Сезар
23
Сезар
25
Алвес
6
Рене
22
Исла
22
Исла
6
Рене
8
Жерсон
15
Арао
15
Арао
8
Жерсон
27
Энрике
10
Рибейро
10
Рибейро
27
Энрике
9
Барбоза
10
Диего
10
Диего
9
Барбоза
Остались в запасе
Сантос
Фламенго
12
Джон
ВР
31
Алекс
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Сандри
ЦП
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
29
Tailson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
9
Педро
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
9
Lincoln
ЦФ
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
12
Джон
ВР
31
Алекс
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Сандри
ЦП
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
29
Tailson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Остались в запасе
9
Педро
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
9
Lincoln
ЦФ
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Сантос - Фламенго
5
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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