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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Фламенго
Сантос - Фламенго: обзор матча 29 августа 2021
Сантос
29.08.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
0 : 4
Завершен
Фламенго
52'
Г. Барбоза (П)
71'
Г. Барбоза
80'
Г. Барбоза
84'
А. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Фламенго
84'
ГОЛ! 0:4!
А. Перейра
81'
Замена
А. Перейра
️️️️
Д. Де Арраскаэта
81'
Замена
Педро
️️️️
Г. Барбоза
81'
Замена
Витиньо
️️️️
Э. Рибейро
Замена
Ивоней
️️️️
Ж. Мота
81'
80'
ГОЛ! 0:3!
Г. Барбоза
Замена
L. Henrique
️️️️
К. Санчес
79'
Желтая карточка
Ж. Мота
77'
Желтая карточка
Ф. Джонатан
76'
71'
ГОЛ! 0:2!
Г. Барбоза
Пас отдал
Микаэл
Замена
М. Гильерме
️️️️
Л. Брага
69'
64'
Замена
Т. Майя
️️️️
Диего
63'
Замена
Матеузиньо
️️️️
М. Исла
55'
Желтая карточка
Г. Энрике
52'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Барбоза
37'
Желтая карточка
Б. Виана
30'
Желтая карточка
Диего
7'
Желтая карточка
М. Исла
Желтая карточка
К. Санчес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
34
Жоао Пауло
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Фламенго
2
Бруно Виана
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
15
Виллиан Арао
ЦФ
30
Микаэл
ЦФ
10
Диего
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
16
Филипе Луис
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Сантос
28
Luiz Henrique
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
12
Augusto Galván
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Фламенго
11
Витиньо
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
2
Матеузиньо
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
9
Педро
ЦФ
5
29
Камачо
22
Мадсон
3
Леонардо
22
Брага
10
Мота
2-2-5
22
Исла
2
Виана
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
10
Диего
9
Барбоза
25
Алвес
16
Луис
13
Энрике
7
Санчес
28
28
7
Санчес
22
Брага
95
Гильерме
95
Гильерме
22
Брага
10
Мота
8
Ивоней
8
Ивоней
10
Мота
10
Рибейро
11
Витиньо
11
Витиньо
10
Рибейро
10
Диего
29
Майя
29
Майя
10
Диего
10
Де Арраскаэта
8
Перейра
8
Перейра
10
Де Арраскаэта
22
Исла
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
22
Исла
9
Барбоза
9
Педро
9
Педро
9
Барбоза
Остались в запасе
Сантос
Фламенго
21
Raniel
ЦФ
12
Augusto Galván
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
12
Габриэль Батиста
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
21
Raniel
ЦФ
12
Augusto Galván
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Батиста
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Сантос - Фламенго
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
Вчера, 11:16
2
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22 ноября
1
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20 ноября
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Вчера, 11:16
2
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