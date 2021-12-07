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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Сантос
Фламенго - Сантос: обзор матча 07 декабря 2021
Фламенго
07.12.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
0 : 1
Завершен
Сантос
57'
М. Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Сантос
90'
+2
Желтая карточка
R.
90'
Замена
R.
️️️️
М. Леонардо
Замена
Лазаро
️️️️
Ж. Гомес
85'
Замена
Т. Фернандес
️️️️
Витиньо
85'
85'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Мариньо
85'
Замена
Сандри
️️️️
М. Гильерме
85'
Замена
В. Балиэйро
️️️️
Г. Камачо
Желтая карточка
Родиней
72'
Пенальти не реализован!
Г. Барбоза
67'
65'
Желтая карточка
Кайки
60'
Желтая карточка
М. Леонардо
57'
ГОЛ! 0:1!
М. Леонардо
Пас отдал
М. Гильерме
Желтая карточка
Матеузиньо
36'
Желтая карточка
Педро
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
23
Родиней
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Сантос
34
Жоао Пауло
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
15
Кайки
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Фламенго
12
Габриэль Батиста
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
17
Лазаро
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
32
Тиаго Фернандес
ЛВ
26
Роберт Пирис
ЦП
26
Матеус Франка
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
48
Ryan Luka
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
Сантос
21
Raniel
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
6
Сандри
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
4-2-2-2
1
Соуза
2
Матеузиньо
13
Энрике
4
Луис
23
Родиней
10
Рибейро
35
Гомес
11
Витиньо
8
Перейра
9
Педро
9
Барбоза
5
22
Мадсон
29
Камачо
15
Кайки
15
Фелипе
3
Боса
35
Гомес
17
Лазаро
17
Лазаро
35
Гомес
11
Витиньо
32
Фернандес
32
Фернандес
11
Витиньо
38
Леонардо
21
21
38
Леонардо
95
Гильерме
6
Сандри
6
Сандри
95
Гильерме
29
Камачо
17
Балиэйро
17
Балиэйро
29
Камачо
7
Мариньо
20
Габриэль
20
Габриэль
7
Мариньо
Остались в запасе
Фламенго
Сантос
29
Роберт Кенеди
ЛВ
12
Габриэль Батиста
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
26
Матеус Франка
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
48
Ryan Luka
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
12
Лео Баптистао
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
12
Габриэль Батиста
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
26
Матеус Франка
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
48
Ryan Luka
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
Остались в запасе
12
Лео Баптистао
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Фламенго - Сантос
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
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Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
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