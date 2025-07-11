Матч 13-го тура Серии A между «Коринтиансом» и «Брагантино» на «Арене Коринтианс» обещает быть напряжeнным: одна команда играет строго от обороны, вторая – делает ставку на агрессивное нападение. Контраст стилей и разная форма команд придают особую интригу этой встрече.
«Коринтианс»
Команда находится в середине таблицы, но показывает стабильную оборонительную игру. В 5 последних матчах «Коринтианс» пропустил лишь 2 мяча, но и в атаке серьeзных успехов не добился – всего 2 гола. Юри Алберто остаeтся лучшим бомбардиром команды, но в последних турах ему не удаeтся реализовать моменты. Команда трижды подряд сыграла вничью, что отражает еe текущую осторожную модель игры.
«Брагантино»
Гости идут на третьем месте и демонстрируют высокую результативность – 10 голов в 5 последних матчах. Правда, защита уязвима: 5 пропущенных мячей за тот же отрезок. Последняя игра с «Баией» (0:3) показала, что команда уязвима под прессингом, но в остальном атакующий стиль приносит очки. Исидро Питта – главный ударный форвард, и от его формы зависит итог матча.
Факты о командах
«Коринтианс»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
- В последних 5 матчах – 0.40 гола в среднем
- Пропускает всего 0.40 гола за игру в последних 5 встречах
«Брагантино»
- Забивает в 6 из 8 последних матчей
- В последних 5 матчах – 2.00 гола в среднем
- Пропускает 1.00 гола в среднем за игру
Прогноз на матч
«Коринтианс» будет сдерживать атакующий натиск соперника, но «Брагантино» наверняка найдeт моменты для взятия ворот. В то же время гости оставляют зоны в обороне, чем может воспользоваться команда Антонио Оливейры. Ожидаем тактическую дуэль и обмен голами. Прогноз – ничья 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 7.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.97
- Тотал голов 2–3 – коэффициент 1.85