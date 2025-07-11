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Прогноз на точный счёт матча «Коринтианс» – «Брагантино»: Серия A, 14 июля 2025

11 июля 2025 9:33
Коринтианс - Брагантино
14 июл. 2025, понедельник 01:00 | Бразилия. Серия А, 13 тур
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7.50
Точный счёт 1:1
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Матч 13-го тура Серии A между «Коринтиансом» и «Брагантино» на «Арене Коринтианс» обещает быть напряжeнным: одна команда играет строго от обороны, вторая – делает ставку на агрессивное нападение. Контраст стилей и разная форма команд придают особую интригу этой встрече.

«Коринтианс»

Команда находится в середине таблицы, но показывает стабильную оборонительную игру. В 5 последних матчах «Коринтианс» пропустил лишь 2 мяча, но и в атаке серьeзных успехов не добился – всего 2 гола. Юри Алберто остаeтся лучшим бомбардиром команды, но в последних турах ему не удаeтся реализовать моменты. Команда трижды подряд сыграла вничью, что отражает еe текущую осторожную модель игры.

«Брагантино»

Гости идут на третьем месте и демонстрируют высокую результативность – 10 голов в 5 последних матчах. Правда, защита уязвима: 5 пропущенных мячей за тот же отрезок. Последняя игра с «Баией» (0:3) показала, что команда уязвима под прессингом, но в остальном атакующий стиль приносит очки. Исидро Питта – главный ударный форвард, и от его формы зависит итог матча.

Факты о командах

«Коринтианс»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В последних 5 матчах – 0.40 гола в среднем
  • Пропускает всего 0.40 гола за игру в последних 5 встречах

«Брагантино»

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В последних 5 матчах – 2.00 гола в среднем
  • Пропускает 1.00 гола в среднем за игру

Личные встречи
25% (3)
25% (3)
50% (6)
9
Забитых мячей
13
0.75
В среднем за матч
1.08
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  2:2
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Коринтианс
1 : 2
21.08.2024
Брагантино
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Брагантино
1 : 2
14.08.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 22 тур
Коринтианс
1 : 1
11.08.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
1 : 0
21.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 32 тур
Брагантино
1 : 0
05.11.2023
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коринтианс
0 : 1
02.07.2023
Брагантино
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коринтианс
1 : 0
30.08.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
0 : 1
09.05.2022
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 23 тур
Брагантино
2 : 2
03.10.2021
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
1 : 2
17.06.2021
Брагантино
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коринтианс
0 : 2
26.01.2021
Брагантино
Бразилия. Серия А, 13 тур
Брагантино
0 : 0
04.10.2020
Коринтианс
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Прогноз на матч

«Коринтианс» будет сдерживать атакующий натиск соперника, но «Брагантино» наверняка найдeт моменты для взятия ворот. В то же время гости оставляют зоны в обороне, чем может воспользоваться команда Антонио Оливейры. Ожидаем тактическую дуэль и обмен голами. Прогноз – ничья 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.97
  • Тотал голов 2–3 – коэффициент 1.85

7.50
Точный счёт 1:1
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Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Брагантино Коринтианс
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