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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Брагантино - Коринтианс
Брагантино - Коринтианс: обзор матча 14 августа 2024
Брагантино
14.08.2024, среда, 03:30
Копа Судамерикана, 1/8 финала
1 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Коринтианс
56'
Хелиньо
6'
Гиоване
14'
Т. Магно
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брагантино - Коринтианс
89'
Желтая карточка
Р. Гарро
80'
Замена
М. Араухо
️️️️
П. Рауль
Замена
Витиньо
️️️️
Хелиньо
77'
Замена
Густавиньо
️️️️
Ж. Силва
77'
Желтая карточка
Ж. Силва
72'
69'
Замена
Р. Гарро
️️️️
Т. Магно
Замена
Линкольн
️️️️
Д. Джон
67'
62'
Замена
А. Рамальо
️️️️
Шарлес
62'
Замена
П. Энрике
️️️️
Гиоване
ГОЛ! 1:2!
Хелиньо
56'
Замена
Т. Борбас
️️️️
Н. Мендес
46'
46'
Замена
Райан
️️️️
Раниэле
42'
Желтая карточка
Шарлес
14'
ГОЛ! 0:2!
Т. Магно
Пас отдал
П. Рауль
6'
ГОЛ! 0:1!
Гиоване
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
37
Fabrício
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
30
Лукас Эвангелиста
(К)
ЦП
14
Джон Джон
АП
11
Хелиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Коринтианс
1
Уго Соуза
(К)
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
25
Кака
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
14
Раниэле
ОП
35
Шарлес
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Брагантино
56
Gustavo Reis
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
18
Kelvin Florez
ЦП
22
Густавиньо
АП
18
Линкольн
АП
31
Raul
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
7
Брено Бидон
ЦП
8
Родриго Гарро
ЦП
37
Райан
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
77
Игор Коронадо
АП
9
Биро
ПВ
7
Педро Энрике
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
4-1-1-3-1
37
36
Кандидо
39
3
Сантос
45
Мендес
25
Силва
30
Эвангелиста
30
Москера
14
Джон Джон
11
Хелиньо
8
Саша
3-3-1-1-2
1
Соуза
25
Кака
13
Энрике
4
Торрес
2
Матеузиньо
14
Раниэле
21
Биду
35
Шарлес
11
Магно
18
Рауль
23
Гиоване
25
Силва
22
Густавиньо
22
Густавиньо
25
Силва
14
Джон Джон
18
Линкольн
18
Линкольн
14
Джон Джон
11
Хелиньо
28
Витиньо
28
Витиньо
11
Хелиньо
45
Мендес
18
Борбас
18
Борбас
45
Мендес
35
Шарлес
5
Рамальо
5
Рамальо
35
Шарлес
11
Магно
8
Гарро
8
Гарро
11
Магно
14
Раниэле
37
Райан
37
Райан
14
Раниэле
18
Рауль
8
Араухо
8
Араухо
18
Рауль
23
Гиоване
7
Энрике
7
Энрике
23
Гиоване
Остались в запасе
Брагантино
Коринтианс
56
Gustavo Reis
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
18
Kelvin Florez
ЦП
31
Raul
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
7
Брено Бидон
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
9
Биро
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
56
Gustavo Reis
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
18
Kelvin Florez
ЦП
31
Raul
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
7
Брено Бидон
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
9
Биро
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Брагантино - Коринтианс
1
2
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
5
Нарушения
13
15
Количество передач
512
197
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
62
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Пиеро Маса
Стадион:
Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto
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