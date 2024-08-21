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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Коринтианс - Брагантино
Коринтианс - Брагантино: обзор матча 21 августа 2024
Коринтианс
21.08.2024, среда, 03:30
Копа Судамерикана, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 2 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Брагантино
24'
Р. Гарро
72'
Э. Саша
76'
Л. Кандидо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Коринтианс - Брагантино
Пенальти не реализован!
Гилерме
ГОЛ!
Г. Энрике
5:4
Пенальти не реализован!
D. Mendes
Пенальти не реализован!
Райан
Пенальти не реализован!
Густавиньо
ГОЛ!
Уэсли
4:4
ГОЛ!
Т. Борбас
3:4
ГОЛ!
П. Энрике
3:3
ГОЛ!
Л. Кандидо
2:3
ГОЛ!
М. Биду
2:2
ГОЛ!
Л. Эвангелиста
1:2
Пенальти не реализован!
А. Рамальо
ГОЛ!
Э. Саша
1:1
ГОЛ!
Р. Гарро
1:0
85'
Желтая карточка
Л. Эвангелиста
Замена
Уэсли
️️️️
И. Коронадо
82'
Замена
Б. Бидон
️️️️
Шарлес
79'
76'
ГОЛ! 1:2!
Л. Кандидо
Пас отдал
Л. Эвангелиста
72'
ГОЛ! 1:1!
Э. Саша
Замена
Матеузиньо
️️️️
Фагнер
68'
Замена
П. Энрике
️️️️
Гиоване
67'
65'
Замена
Х. Уртадо
️️️️
Витиньо
65'
Замена
Гилерме
️️️️
Д. Джон
57'
Желтая карточка
Ж. Силва
46'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Линкольн
Желтая карточка
Гиоване
26'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарро
Пас отдал
И. Коронадо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Уго Соуза
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
25
Кака
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
23
Фагнер
(К)
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
37
Райан
ЦП
8
Родриго Гарро
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Брагантино
37
Fabrício
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
(К)
ЦП
18
Линкольн
АП
14
Джон Джон
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
33
Лео Мана
ПЗ
7
Брено Бидон
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
31
Kayke Ferrari
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Брагантино
56
Gustavo Reis
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
47
Marcos Paulo
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
22
Густавиньо
АП
31
Raul
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Соуза
13
Энрике
5
Рамальо
23
Фагнер
21
Биду
25
Кака
35
Шарлес
37
Райан
8
Гарро
77
Коронадо
23
Гиоване
4-1-3-2
37
45
Мендес
39
3
Сантос
36
Кандидо
30
Эвангелиста
18
Линкольн
14
Джон Джон
28
Витиньо
18
Борбас
8
Саша
23
Фагнер
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
23
Фагнер
35
Шарлес
7
Бидон
7
Бидон
35
Шарлес
77
Коронадо
20
Уэсли
20
Уэсли
77
Коронадо
23
Гиоване
7
Энрике
7
Энрике
23
Гиоване
14
Джон Джон
31
Гилерме
31
Гилерме
14
Джон Джон
28
Витиньо
34
Уртадо
34
Уртадо
28
Витиньо
18
Линкольн
25
Силва
25
Силва
18
Линкольн
Остались в запасе
Коринтианс
Брагантино
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
31
Kayke Ferrari
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
56
Gustavo Reis
ВР
47
Marcos Paulo
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
22
Густавиньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
31
Raul
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
31
Kayke Ferrari
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Остались в запасе
56
Gustavo Reis
ВР
47
Marcos Paulo
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
22
Густавиньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
31
Raul
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Коринтианс - Брагантино
1
2
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
8
14
Офсайды
2
0
Количество передач
287
340
Сейвы
5
5
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
9
8
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Рохас
Стадион:
Нео Кимика Арена
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