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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Брагантино
Коринтианс - Брагантино: обзор матча 26 января 2021
Коринтианс
26.01.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
0 : 2
Завершен
Брагантино
2'
Хелиньо
42'
Клаудиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Брагантино
90'
+7
Желтая карточка
Т. Куэльо
90'
+4
Желтая карточка
Л. Ортис
Желтая карточка
Эвералдо
90'
+3
90'
+2
Замена
L.
️️️️
Артур
Желтая карточка
Г. Перейра
88'
Желтая карточка
Р. Отеро
87'
83'
Желтая карточка
Адерлан
Замена
Г. Перейра
️️️️
Рамиро
80'
75'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Итало
75'
Замена
B. Tubarão
️️️️
Клаудиньо
Желтая карточка
Рамиро
68'
68'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Хелиньо
68'
Замена
Рамирес
️️️️
Р. Риллер
Замена
Г. Камачо
️️️️
Х. Касарес
64'
Замена
Эвералдо
️️️️
Жо
64'
Желтая карточка
Л. Натель
59'
Замена
Р. Отеро
️️️️
М. Витал
46'
Замена
Л. Натель
️️️️
Г. Силва
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Клаудиньо
Пас отдал
Итало
24'
Желтая карточка
Хелиньо
2'
ГОЛ! 0:1!
Хелиньо
Пас отдал
Клаудиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
6
Габриэль
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Брагантино
1
Клейтон
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
11
Хелиньо
ПВ
15
Итало
ЦФ
31
Raul
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
39
Хавьер
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
7
Луан
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
19
Лео Натель
ЛФ
Брагантино
26
Веверсон
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
19
Chrigor
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
4-4-1-1
1
Кассио
6
Сантос
4
Мендес
23
Фагнер
4
Жил
26
Касарес
17
Рамиро
10
Витал
6
Габриэль
19
Силва
21
Жо
2-1-3-4
1
Клейтон
3
Ортис
13
Адерлан
28
Риллер
11
Хелиньо
33
Клаудиньо
37
Артур
6
4
31
15
Итало
21
Жо
37
Эвералдо
37
Эвералдо
21
Жо
19
Силва
19
Натель
19
Натель
19
Силва
26
Касарес
29
Камачо
29
Камачо
26
Касарес
10
Витал
11
Отеро
11
Отеро
10
Витал
17
Рамиро
11
Перейра
11
Перейра
17
Рамиро
37
Артур
0
0
37
Артур
15
Итало
9
Уртадо
9
Уртадо
15
Итало
11
Хелиньо
28
Куэльо
28
Куэльо
11
Хелиньо
33
Клаудиньо
20
20
33
Клаудиньо
28
Риллер
7
Рамирес
7
Рамирес
28
Риллер
Остались в запасе
Коринтианс
Брагантино
39
Хавьер
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Луан
АП
34
Рауль Густаво
ЦЗ
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
19
Chrigor
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
26
Веверсон
ЛЗ
1
Júlio Césár
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Остались в запасе
39
Хавьер
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Луан
АП
34
Рауль Густаво
ЦЗ
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
Остались в запасе
19
Chrigor
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
26
Веверсон
ЛЗ
1
Júlio Césár
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Статистика матча Коринтианс - Брагантино
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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