5 июля на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте состоится афиша европейского уровня – в 1/4 финала Клубного чемпионата мира сойдутся «ПСЖ» и «Бавария». Обе команды на ходу, обладают мощным атакующим арсеналом и находятся в отличной форме. В таких матчах решают детали – реализация моментов, качество прессинга и игра обороны под давлением.

«ПСЖ»

Парижане уверенно прошли Интер Майами (4:0) в предыдущем раунде и демонстрируют серьeзный уровень организации. За 5 последних матчей команда забила 15 голов (средняя результативность – 3.0 за игру) и пропустила всего 1. При этом были уверенные победы над «Интером» (5:0) и «Атлетико» (4:0), что подчеркивает способность решать задачи в больших матчах. Команда играет компактно, эффективно использует пространство и практически не даeт соперникам шансов у своих ворот. ПСЖ стабильно выходит в атаку через фланги и в последних матчах выглядел организованнее, чем в начале турнира.

«Бавария»

Мюнхенцы набрали фантастическую форму и выдали серию ярких матчей. 4:2 с «Фламенго», 10:0 с «Окленд Сити», победы над «Бока Хуниорс» и «Бенфикой» говорят сами за себя. В 5 последних матчах – 20 забитых мячей (в среднем 4.0 за игру), пропущено 4. Команда играет с мощным темпом, использует ширину поля и активную позиционную атаку. Однако есть уязвимость – «Бавария» пропускает в трeх матчах подряд, что важно в преддверии встречи с атакующим соперником.

Факты о командах

«ПСЖ»

Победа в 4 из 5 последних матчей

Пропустил только 1 гол за 5 матчей

Средняя результативность – 3.0 гола

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

«Бавария»

Победа в 4 из 5 последних игр

Средняя результативность – 4.0 гола

Пропускает 0.8 гола за матч

Забивает в 20 из 22 последних матчей

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Бавария»

Матч ожидается равным и насыщенным голевыми моментами. Оба клуба находятся в топовой форме и обладают атаками мирового уровня. «ПСЖ» выглядит чуть надeжнее в защите, но «Бавария» стабильнее в реализации. Возможно, судьбу встречи решит один эпизод. При этом учитывая открытый стиль обеих сторон, обмен голами практически гарантирован. Прогноз – победа немецкого клуба в упорной борьбе.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Баварии».

Рекомендованные ставки: