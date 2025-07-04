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Прогноз на точный счёт матча «ПСЖ» – «Бавария»: Клубный чемпионат мира, 5 июля 2025

04 июля 2025 8:20
ПСЖ - Бавария
05 июл. 2025, суббота 19:00 | Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
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7.30
Точный счёт 2:1 в пользу «Баварии»
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5 июля на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте состоится афиша европейского уровня – в 1/4 финала Клубного чемпионата мира сойдутся «ПСЖ» и «Бавария». Обе команды на ходу, обладают мощным атакующим арсеналом и находятся в отличной форме. В таких матчах решают детали – реализация моментов, качество прессинга и игра обороны под давлением.

«ПСЖ»

Парижане уверенно прошли Интер Майами (4:0) в предыдущем раунде и демонстрируют серьeзный уровень организации. За 5 последних матчей команда забила 15 голов (средняя результативность – 3.0 за игру) и пропустила всего 1. При этом были уверенные победы над «Интером» (5:0) и «Атлетико» (4:0), что подчеркивает способность решать задачи в больших матчах. Команда играет компактно, эффективно использует пространство и практически не даeт соперникам шансов у своих ворот. ПСЖ стабильно выходит в атаку через фланги и в последних матчах выглядел организованнее, чем в начале турнира.

«Бавария»

Мюнхенцы набрали фантастическую форму и выдали серию ярких матчей. 4:2 с «Фламенго», 10:0 с «Окленд Сити», победы над «Бока Хуниорс» и «Бенфикой» говорят сами за себя. В 5 последних матчах – 20 забитых мячей (в среднем 4.0 за игру), пропущено 4. Команда играет с мощным темпом, использует ширину поля и активную позиционную атаку. Однако есть уязвимость – «Бавария» пропускает в трeх матчах подряд, что важно в преддверии встречи с атакующим соперником.

Факты о командах

«ПСЖ»

  • Победа в 4 из 5 последних матчей
  • Пропустил только 1 гол за 5 матчей
  • Средняя результативность – 3.0 гола
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

«Бавария»

  • Победа в 4 из 5 последних игр
  • Средняя результативность – 4.0 гола
  • Пропускает 0.8 гола за матч
  • Забивает в 20 из 22 последних матчей

Личные встречи
30% (3)
0% (0)
70% (7)
10
Забитых мячей
14
1
В среднем за матч
1.4
3:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:3
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
ПСЖ
2 : 0
05.07.2025
Бавария
Лига чемпионов, 5 тур
Бавария
1 : 0
26.11.2024
ПСЖ
Лига чемпионов, 1/8 финала
Бавария
2 : 0
08.03.2023
ПСЖ
Лига чемпионов, 1/8 финала
ПСЖ
0 : 1
14.02.2023
Бавария
Лига чемпионов, 1/4 финала
ПСЖ
0 : 1
13.04.2021
Бавария
Лига чемпионов, 1/4 финала
Бавария
2 : 3
07.04.2021
ПСЖ
Лига чемпионов, Финал
ПСЖ
0 : 1
23.08.2020
Бавария
Международный кубок чемпионов,
Бавария
3 : 1
21.07.2018
ПСЖ
Лига чемпионов, 6 тур
Бавария
3 : 1
05.12.2017
ПСЖ
Лига чемпионов, 2 тур
ПСЖ
3 : 0
27.09.2017
Бавария
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Прогноз на матч «ПСЖ» – «Бавария»

Матч ожидается равным и насыщенным голевыми моментами. Оба клуба находятся в топовой форме и обладают атаками мирового уровня. «ПСЖ» выглядит чуть надeжнее в защите, но «Бавария» стабильнее в реализации. Возможно, судьбу встречи решит один эпизод. При этом учитывая открытый стиль обеих сторон, обмен голами практически гарантирован. Прогноз – победа немецкого клуба в упорной борьбе.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Баварии».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Баварии» – коэффициент 7.30
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Победа «Баварии» – коэффициент 2.40

7.30
Точный счёт 2:1 в пользу «Баварии»
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Автор: Бестужев Павел
Клубный чемпионат мира Бавария ПСЖ
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