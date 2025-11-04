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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
ПСЖ - Бавария
ПСЖ - Бавария: обзор матча 04 ноября 2025
ПСЖ
04.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
74'
Ж. Невеш
4'
Л. Диас
32'
Л. Диас
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
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Таблица
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Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Бавария
Завершен
90'
+5'
88'
Замена
Леон Горецка
️️️️➡️️
Гарри Кейн
Желтая карточка
Нуну Мендеш
86'
85'
Желтая карточка
Йосип Станишич
81'
Замена
Ким Мин-Джэ
️️️️➡️️
Майкл Олисе
ГОЛ! 1:2!
Жоау Невеш
Пас отдал
Ли Кан Ин
74'
Замена
Гонсалу Рамуш
️️️️➡️️
Брэдли Барколя
66'
Замена
Жоау Невеш
️️️️➡️️
Фабиан Руис
66'
50'
Желтая карточка
Мануэль Нойер
48'
Желтая карточка
Том Бишоф
46'
Замена
Том Бишоф
️️️️➡️️
Серж Гнабри
45'
+7
Красная карточка
Луис Диас
Замена
Сенни Маюлу
️️️️➡️️
Ашраф Хакими
45'
+7
45'
+7
Красная карточка
Луис Диас
45'
+3
Желтая карточка
Луис Диас
45'
+3'
Травма
Ашраф Хакими
44'
32'
ГОЛ! 0:2!
Луис Диас
Замена
Ли Кан Ин
️️️️➡️️
Усман Дембеле
27'
Гол отменен - офсайд
Усман Дембеле
25'
Травма
Усман Дембеле
24'
4'
ГОЛ! 0:1!
Луис Диас
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
23
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
7
Луис Диас
ЛВ
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
ПСЖ
89
Ренато Марин
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ли Кан Ин
АП
15
Жоау Невеш
АП
47
Кентен Нджанту
ЛВ
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
93
Саша Боэ
ПЗ
8
Леон Горецка
ЦП
20
Том Бишоф
АП
42
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
4-1-2-3
30
Шевалье
25
Мендеш
6
Пачо
4
Маркиньос
2
Хакими
33
Заир-Эмери
23
Витинья
8
Руис
7
Кварацхелия
29
Барколя
7
Дембеле
3-2-1-3-1
1
Нойер
4
Упамекано
4
Та
2
Станишич
6
Киммих
45
Павлович
20
Лаймер
7
Гнабри
11
Олисе
7
Диас
9
Кейн
2
Хакими
24
Маюлу
24
Маюлу
2
Хакими
7
Дембеле
19
Кан Ин
19
Кан Ин
7
Дембеле
8
Руис
15
Невеш
15
Невеш
8
Руис
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
11
Олисе
4
Мин-Джэ
4
Мин-Джэ
11
Олисе
9
Кейн
8
Горецка
8
Горецка
9
Кейн
7
Гнабри
20
Бишоф
20
Бишоф
7
Гнабри
Остались в запасе
ПСЖ
Бавария
89
Ренато Марин
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
93
Саша Боэ
ПЗ
42
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
89
Ренато Марин
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
93
Саша Боэ
ПЗ
42
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча ПСЖ - Бавария
1
1
4
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
ВАР
1
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
7
9
Офсайды
3
3
Количество передач
702
295
Сейвы
3
8
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
14
3
xG (ожидаемые голы)
2.01
1.45
xGP (предотвращенные голы)
0.78
0.78
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Парк де Пренс
Посещаемость:
45747
Где смотреть матч:
Okko
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Бавария
3 : 0
23.05.2026
Штутгарт
Франция. Лига 1, 34 тур
Париж
2 : 1
17.05.2026
ПСЖ
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
5 : 1
16.05.2026
Кельн
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
0 : 2
13.05.2026
ПСЖ
Лига чемпионов, Финал
ПСЖ
1 : 1
30.05.2026
Арсенал
Франция. Лига 1, 34 тур
Париж
2 : 1
17.05.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
0 : 2
13.05.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
1 : 0
10.05.2026
Брест
Лига чемпионов, 1/2 финала
Бавария
1 : 1
06.05.2026
ПСЖ
Германия. Кубок, Финал
Бавария
3 : 0
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Штутгарт
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Бавария
5 : 1
16.05.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вольфсбург
0 : 1
09.05.2026
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