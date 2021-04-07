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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - ПСЖ
Бавария - ПСЖ: обзор матча 07 апреля 2021
Бавария
07.04.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 3
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
ПСЖ
37'
Э. Чупо-Мотинг
60'
Т. Мюллер
3'
К. Мбаппе
28'
Маркиньос
68'
К. Мбаппе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - ПСЖ
90'
Замена
Рафинья
️️️️
Неймар
Желтая карточка
Э. Чупо-Мотинг
89'
Желтая карточка
Д. Боатенг
72'
71'
Замена
М. Кен
️️️️
А. Ди Мария
Желтая карточка
Й. Киммих
70'
68'
ГОЛ! 2:3!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
62'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
ГОЛ! 2:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
Й. Киммих
60'
46'
Замена
М. Баккер
️️️️
А. Диалло
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Н. Зюле
42'
ГОЛ! 1:2!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Б. Павар
37'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
35'
Замена
А. Дэвис
️️️️
Л. Горецка
33'
30'
Замена
А. Эррера
️️️️
Маркиньос
29'
Травма
Маркиньос
28'
ГОЛ! 0:2!
Маркиньос
Пас отдал
Неймар
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
22
Абду Диалло
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
2
Данилу Перейра
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
12
Рафинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
21
Эрнандес
25
Зюле
5
Алаба
28
Павар
6
Киммих
27
Горецка
21
Коман
10
Сане
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
4-1-1-3-1
1
Навас
2
Дагба
5
Маркиньос
3
Кимпембе
22
Диалло
5
Гуйе
2
Перейра
11
Ди Мария
7
Дракслер
10
Неймар
10
Мбаппе
27
Горецка
19
Дэвис
19
Дэвис
27
Горецка
25
Зюле
17
Боатенг
17
Боатенг
25
Зюле
22
Диалло
5
Баккер
5
Баккер
22
Диалло
5
Маркиньос
21
Эррера
21
Эррера
5
Маркиньос
10
Неймар
12
Рафинья
12
Рафинья
10
Неймар
11
Ди Мария
9
Кен
9
Кен
11
Ди Мария
Остались в запасе
Бавария
ПСЖ
1
Александр Нюбель
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Бавария - ПСЖ
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Абдул Белуши
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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