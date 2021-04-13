Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Бавария
ПСЖ - Бавария: обзор матча 13 апреля 2021
ПСЖ
13.04.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 1
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Бавария
40'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСЖ - Бавария
Желтая карточка
А. Эррера
90'
Замена
А. Эррера
️️️️
А. Ди Мария
88'
85'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
Замена
М. Кен
️️️️
Ю. Дракслер
72'
71'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
А. Дэвис
68'
Желтая карточка
Т. Мюллер
Замена
М. Баккер
️️️️
А. Диалло
58'
Травма
А. Диалло
57'
Желтая карточка
К. Дагба
55'
52'
Желтая карточка
Д. Алаба
40'
ГОЛ! 0:1!
Э. Чупо-Мотинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
22
Абду Диалло
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
5
Леандро Паредес
ЦП
7
Юлиан Дракслер
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Люка Эрнандес
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
5
Давид Алаба
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
12
Рафинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Кенни Наджера
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
18
Максимилиан Зайсер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
4-1-2-2-1
1
Навас
22
Диалло
3
Кимпембе
2
Перейра
2
Дагба
5
Гуйе
5
Паредес
7
Дракслер
10
Неймар
11
Ди Мария
10
Мбаппе
4-2-2-2
1
Нойер
28
Павар
17
Боатенг
21
Эрнандес
19
Дэвис
6
Киммих
5
Алаба
10
Сане
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
22
Диалло
5
Баккер
5
Баккер
22
Диалло
11
Ди Мария
21
Эррера
21
Эррера
11
Ди Мария
7
Дракслер
9
Кен
9
Кен
7
Дракслер
13
Чупо-Мотинг
88
Мартинес
88
Мартинес
13
Чупо-Мотинг
19
Дэвис
10
Мусиала
10
Мусиала
19
Дэвис
Остались в запасе
ПСЖ
Бавария
15
Серхио Рико
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
12
Рафинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Кенни Наджера
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
18
Максимилиан Зайсер
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
12
Рафинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Кенни Наджера
ЦФ
Остались в запасе
18
Максимилиан Зайсер
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча ПСЖ - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
ПСЖ
Бавария
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
13:57
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
09:53
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
09:50
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
13:57
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Сафонов может остаться в «ПСЖ» без конкурента
Вчера, 20:26
3
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
09:53
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
09:50
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
3
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+