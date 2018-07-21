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Бавария - ПСЖ
Бавария - ПСЖ: обзор матча 21 июля 2018
Бавария
21.07.2018, суббота, 17:00
Международный кубок чемпионов
3 : 1
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бавария - ПСЖ
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0
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0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
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Германия. Бундеслига, 10 тур
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1 : 2
07.11.2026
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2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Вертерзее
Где смотреть матч:
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