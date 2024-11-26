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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - ПСЖ
Бавария - ПСЖ: обзор матча 26 ноября 2024
Бавария
26.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
1 : 0
Завершен
ПСЖ
38'
К. Мин-Джэ
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - ПСЖ
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Руис
Желтая карточка
С. Гнабри
84'
83'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Ф. Руис
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Мусиала
77'
Желтая карточка
М. Олисе
76'
Замена
М. Олисе
️️️️
Л. Сане
72'
72'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Б. Барколя
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Коман
72'
71'
Желтая карточка
Н. Мендеш
Желтая карточка
К. Коман
67'
65'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
В. Заир-Эмери
57'
Желтая карточка
А. Хакими
56'
Вторая желтая
У. Дембеле
42'
Желтая карточка
У. Дембеле
ГОЛ! 1:0!
К. Мин-Джэ
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
23
Макс Шмитт
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
7
Серж Гнабри
ПВ
17
Майкл Олисе
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
14
Дезире Дуэ
АП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
21
Коман
10
Мусиала
10
Сане
9
Кейн
4-1-2-3
39
Сафонов
2
Хакими
5
Маркиньос
51
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
87
Невеш
29
Барколя
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
10
Сане
17
Олисе
17
Олисе
10
Сане
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
33
Заир-Эмери
7
Кан Ин
7
Кан Ин
33
Заир-Эмери
8
Руис
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Руис
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
Остались в запасе
Бавария
ПСЖ
1
Даниэль Перец
ВР
23
Макс Шмитт
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
14
Дезире Дуэ
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
23
Макс Шмитт
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
14
Дезире Дуэ
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Бавария - ПСЖ
3
1
4
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
10
Офсайды
1
2
Количество передач
577
419
Сейвы
3
6
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.21
0.88
Матчи команд
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
- : -
04.12.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 0
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Okko
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