22 июня на стадионе ЦСК «Неман» в Гродно состоится матч 13-го тура чемпионата Беларуси между «Неманом» и «Минском». Обе команды находятся в плотной группе середняков, однако «Неман» выглядит увереннее, особенно с учeтом текущей формы и статистики последних встреч.
«Неман»
Гродненцы набрали 21 очко после 12 туров и идут на шестом месте, показывая стабильную и организованную игру. В последних пяти матчах команда забила 13 мячей, пропустив лишь 4. Особенно стоит отметить победу над «БАТЭ» (5:1) и минимальный успех над «Динамо Минск» (1:0). Лучшему бомбардиру Константину Кучинскому удалось отличиться трижды за сезон. Команда забивает в шести матчах подряд, и в среднем набирает 2.60 гола за игру. Надeжность обороны также впечатляет – всего 0.80 пропущенных мячей в среднем за матч. Всe это делает «Неман» фаворитом предстоящей встречи.
«Минск»
Минчане располагаются на восьмой строчке с 17 очками, однако их форма вызывает опасения. В пяти последних матчах они пропустили 14 голов (в среднем 2.80 за игру) – это один из худших показателей среди команд верхней половины таблицы. Несмотря на это, атакующая линия функционирует неплохо: 6 забитых голов за последние пять игр, и результативность сохраняется – команда забивает в трeх матчах подряд. Лучший бомбардир – Дмитрий Лисакович с четырьмя мячами. Тем не менее, нестабильная оборона делает «Минск» уязвимым в матчах с организованными командами.
Факты о командах
«Неман»:
- Победа в двух последних матчах подряд.
- Забивает в 6 матчах кряду.
- В среднем 2.60 гола за матч в последних 5 играх.
- Пропускает 0.80 гола за матч.
«Минск»:
- Пропустил 14 голов за 5 последних матчей.
- В среднем забивает 1.20, пропускает 2.80 гола за игру.
- Забивает в 3 матчах подряд.
- Потерял 9 очков за последние 5 туров.
Прогноз на матч
Учитывая форму «Немана», уверенность в атаке и дисциплину в защите, а также нестабильность «Минска» в оборонительных действиях, ожидается, что хозяева возьмут три очка. «Минск», несмотря на слабую оборону, способен поразить ворота соперника, особенно учитывая результативность Лисаковича. Оптимальный сценарий – уверенная победа «Немана» при обмене голами.
Точный счeт: 3:1 в пользу «Немана»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:1 в пользу «Немана» – коэффициент 7.50
- Победа «Немана» с форой (-1) – коэффициент 2.25
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90