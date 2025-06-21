Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Неман» – «Минск»: Беларусь. Высшая лига, 22 июня 2025 года

21 июня 2025 10:00
Неман - Минск
22 июн. 2025, воскресенье 18:30 | Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
7.50
Точный счёт 3:1 в пользу «Немана»
Сделать ставку

22 июня на стадионе ЦСК «Неман» в Гродно состоится матч 13-го тура чемпионата Беларуси между «Неманом» и «Минском». Обе команды находятся в плотной группе середняков, однако «Неман» выглядит увереннее, особенно с учeтом текущей формы и статистики последних встреч.

«Неман»

Гродненцы набрали 21 очко после 12 туров и идут на шестом месте, показывая стабильную и организованную игру. В последних пяти матчах команда забила 13 мячей, пропустив лишь 4. Особенно стоит отметить победу над «БАТЭ» (5:1) и минимальный успех над «Динамо Минск» (1:0). Лучшему бомбардиру Константину Кучинскому удалось отличиться трижды за сезон. Команда забивает в шести матчах подряд, и в среднем набирает 2.60 гола за игру. Надeжность обороны также впечатляет – всего 0.80 пропущенных мячей в среднем за матч. Всe это делает «Неман» фаворитом предстоящей встречи.

«Минск»

Минчане располагаются на восьмой строчке с 17 очками, однако их форма вызывает опасения. В пяти последних матчах они пропустили 14 голов (в среднем 2.80 за игру) – это один из худших показателей среди команд верхней половины таблицы. Несмотря на это, атакующая линия функционирует неплохо: 6 забитых голов за последние пять игр, и результативность сохраняется – команда забивает в трeх матчах подряд. Лучший бомбардир – Дмитрий Лисакович с четырьмя мячами. Тем не менее, нестабильная оборона делает «Минск» уязвимым в матчах с организованными командами.

Факты о командах

«Неман»:

  • Победа в двух последних матчах подряд.
  • Забивает в 6 матчах кряду.
  • В среднем 2.60 гола за матч в последних 5 играх.
  • Пропускает 0.80 гола за матч.

«Минск»:

  • Пропустил 14 голов за 5 последних матчей.
  • В среднем забивает 1.20, пропускает 2.80 гола за игру.
  • Забивает в 3 матчах подряд.
  • Потерял 9 очков за последние 5 туров.

Личные встречи
35% (13)
19% (7)
46% (17)
48
Забитых мячей
48
1.3
В среднем за матч
1.3
4:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  4:4
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
4 : 0
01.12.2024
Минск
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Минск
0 : 2
07.07.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Неман
3 : 0
02.09.2023
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Минск
0 : 1
23.04.2023
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Неман
1 : 1
18.09.2022
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
3 : 2
08.05.2022
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Минск
0 : 4
22.08.2021
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 2
17.04.2021
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Неман
2 : 0
18.09.2020
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Минск
4 : 3
29.08.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 0
25.10.2019
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Минск
2 : 1
14.06.2019
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Минск
1 : 2
24.11.2018
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Неман
2 : 2
30.06.2018
Минск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Минск
0 : 1
29.10.2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Неман
3 : 1
15.06.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Минск
0 : 1
27.08.2016
Неман
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 1
29.04.2016
Минск
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 1
21.09.2015
Минск
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Минск
2 : 0
23.05.2015
Неман
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Минск
2 : 1
02.11.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Неман
2 : 4
21.09.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Минск
1 : 1
20.07.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Неман
0 : 1
11.05.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Неман
0 : 2
07.07.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Минск
1 : 0
21.04.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Неман
2 : 1
27.10.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Минск
4 : 4
11.06.2012
Неман
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Неман
0 : 1
31.03.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 0
30.10.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Минск
3 : 1
30.07.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
0 : 1
07.05.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Минск
2 : 0
18.09.2010
Неман
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Неман
0 : 1
25.07.2010
Минск
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Минск
3 : 1
07.05.2010
Неман
Чемпионат Белоруссии, 16 тур
Минск
0 : 0
22.08.2009
Неман
Чемпионат Белоруссии, 3 тур
Неман
2 : 1
18.04.2009
Минск
Показать все

Прогноз на матч

Учитывая форму «Немана», уверенность в атаке и дисциплину в защите, а также нестабильность «Минска» в оборонительных действиях, ожидается, что хозяева возьмут три очка. «Минск», несмотря на слабую оборону, способен поразить ворота соперника, особенно учитывая результативность Лисаковича. Оптимальный сценарий – уверенная победа «Немана» при обмене голами.

Точный счeт: 3:1 в пользу «Немана»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Немана» – коэффициент 7.50
  • Победа «Немана» с форой (-1) – коэффициент 2.25
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

7.50
Точный счёт 3:1 в пользу «Немана»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Минск Неман
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 1
7.00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа C, 2 тур
Гватемала - Панама
Точный счёт 1:2 в пользу Панамы
Матч завершен
2 : 1
7.50
Клубный чемпионат мира, группа C, 2 тур
Бавария - Бока Хуниорс
Точный счёт 3:0 в пользу «Баварии»
Матч завершен
2 : 1
1.85
Клубный чемпионат мира, группа C, 2 тур
Бавария - Бока Хуниорс
Победа «Баварии» с форой -1.5
Матч завершен
0 : 1
6.00
Клубный чемпионат мира, группа D, 2 тур
Лос-Анджелес - Эсперанс
Точный счёт 2:1 в пользу «Лос-Анджелеса»
Матч завершен
0 : 1
1.90
Клубный чемпионат мира, группа D, 2 тур
Лос-Анджелес - Эсперанс
Тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 