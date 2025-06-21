22 июня на стадионе ЦСК «Неман» в Гродно состоится матч 13-го тура чемпионата Беларуси между «Неманом» и «Минском». Обе команды находятся в плотной группе середняков, однако «Неман» выглядит увереннее, особенно с учeтом текущей формы и статистики последних встреч.

Гродненцы набрали 21 очко после 12 туров и идут на шестом месте, показывая стабильную и организованную игру. В последних пяти матчах команда забила 13 мячей, пропустив лишь 4. Особенно стоит отметить победу над «БАТЭ» (5:1) и минимальный успех над «Динамо Минск» (1:0). Лучшему бомбардиру Константину Кучинскому удалось отличиться трижды за сезон. Команда забивает в шести матчах подряд, и в среднем набирает 2.60 гола за игру. Надeжность обороны также впечатляет – всего 0.80 пропущенных мячей в среднем за матч. Всe это делает «Неман» фаворитом предстоящей встречи.

«Минск»

Минчане располагаются на восьмой строчке с 17 очками, однако их форма вызывает опасения. В пяти последних матчах они пропустили 14 голов (в среднем 2.80 за игру) – это один из худших показателей среди команд верхней половины таблицы. Несмотря на это, атакующая линия функционирует неплохо: 6 забитых голов за последние пять игр, и результативность сохраняется – команда забивает в трeх матчах подряд. Лучший бомбардир – Дмитрий Лисакович с четырьмя мячами. Тем не менее, нестабильная оборона делает «Минск» уязвимым в матчах с организованными командами.

Факты о командах

«Неман»:

Победа в двух последних матчах подряд.

Забивает в 6 матчах кряду.

В среднем 2.60 гола за матч в последних 5 играх.

Пропускает 0.80 гола за матч.

«Минск»:

Пропустил 14 голов за 5 последних матчей.

В среднем забивает 1.20, пропускает 2.80 гола за игру.

Забивает в 3 матчах подряд.

Потерял 9 очков за последние 5 туров.

Личные встречи 35% (13) 19% (7) 46% (17) 48 Забитых мячей 48 1.3 В среднем за матч 1.3 4:0 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 4:4 Беларусь. Высшая лига, 30 тур Неман 4 : 0 Минск Беларусь. Высшая лига, 15 тур Минск 0 : 2 Неман Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Неман 3 : 0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Минск 0 : 1 Неман Белоруссия. Высшая лига, 22 тур Неман 1 : 1 Минск Белоруссия. Высшая лига, 7 тур Минск 3 : 2 Неман Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Минск 0 : 4 Неман Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Неман 0 : 2 Минск Белоруссия. Высшая лига, 24 тур Неман 2 : 0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 9 тур Минск 4 : 3 Неман Белоруссия. Высшая лига, 26 тур Неман 1 : 0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 11 тур Минск 2 : 1 Неман Белоруссия. Высшая лига, 29 тур Минск 1 : 2 Неман Белоруссия. Высшая лига, 14 тур Неман 2 : 2 Минск Беларусь. Высшая лига, 27 тур Минск 0 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 12 тур Неман 3 : 1 Минск Беларусь. Высшая лига, 20 тур Минск 0 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 5 тур Неман 0 : 1 Минск Беларусь. Высшая лига, 20 тур Неман 1 : 1 Минск Беларусь. Высшая лига, 7 тур Минск 2 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 29 тур Минск 2 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 24 тур Неман 2 : 4 Минск Беларусь. Высшая лига, 18 тур Минск 1 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 7 тур Неман 0 : 1 Минск Беларусь. Высшая лига, 16 тур Неман 0 : 2 Минск Беларусь. Высшая лига, 5 тур Минск 1 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 29 тур Неман 2 : 1 Минск Беларусь. Высшая лига, 13 тур Минск 4 : 4 Неман Беларусь. Высшая лига, 2 тур Неман 0 : 1 Минск Беларусь. Высшая лига, 30 тур Минск 0 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 19 тур Минск 3 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 8 тур Неман 0 : 1 Минск Беларусь. Высшая лига, 25 тур Минск 2 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 19 тур Неман 0 : 1 Минск Беларусь. Высшая лига, 8 тур Минск 3 : 1 Неман Чемпионат Белоруссии, 16 тур Минск 0 : 0 Неман Чемпионат Белоруссии, 3 тур Неман 2 : 1 Минск

Прогноз на матч

Учитывая форму «Немана», уверенность в атаке и дисциплину в защите, а также нестабильность «Минска» в оборонительных действиях, ожидается, что хозяева возьмут три очка. «Минск», несмотря на слабую оборону, способен поразить ворота соперника, особенно учитывая результативность Лисаковича. Оптимальный сценарий – уверенная победа «Немана» при обмене голами.

Точный счeт: 3:1 в пользу «Немана»

Рекомендованные ставки: