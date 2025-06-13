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Прогноз на точный счёт матча БАТЭ – «Неман»: Высшая лига, 14 июня 2025

13 июня 2025 10:23
БАТЭ - Неман
14 июн. 2025, суббота 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 12 тур
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6.20
Точный счёт 2:2
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14 июня на «Борисов-Арене» состоится матч 12-го тура чемпионата Беларуси между БАТЭ и «Неманом». Обе команды выступают нестабильно, но при этом результативно. БАТЭ теряет очки уже четыре тура подряд, а «Неман» продолжает демонстрировать уверенные выездные результаты. Ожидается открытая игра с голами в обе стороны.

БАТЭ

БАТЭ в текущем сезоне далeк от былых амбиций. После 11 туров команда занимает лишь 10-е место с 14 очками. При этом борисовчане забивают стабильно – минимум один гол в 7 последних матчах, но оборона испытывает серьeзные трудности: 11 пропущенных мячей за последние 5 встреч. Особенно заметны проблемы в домашних играх – ничья со «Сморгонью» (2:2) и разгром от «Динамо Брест» (2:4) говорят о шаткости линии защиты. Лучший бомбардир команды – Роман Пилецкий с 3 голами.

«Неман»

«Неман» в турнирной таблице идeт на строчку выше, располагаясь на 9-й позиции с 15 очками. Команда выигрывала два выездных матча подряд, демонстрируя дисциплинированную и организованную игру. В последних 5 играх гродненцы забили 8 голов при всего 4 пропущенных, а в 4 матчах подряд они неизменно поражали ворота соперника. Лидером атаки остаeтся Антон Сучков – 2 мяча в 12 матчах, однако в этой команде результативность распределяется на всю линию нападения.

Факты о командах:

БАТЭ

  • Не может выиграть в 4 последних турах.
  • Забивает в 7 матчах подряд.
  • В последних 5 играх: 8 голов забито, 11 пропущено.
  • В среднем: 1.60 гола за игру в атаке, 2.20 – в защите.

«Неман»

  • Забивает в 4 матчах подряд.
  • В 7 из 8 последних выездных матчей не проигрывает.
  • В последних 5 играх: 8 голов забито, 4 пропущено.
  • В среднем: 1.60 гола за игру в атаке, 0.80 – в защите.

Личные встречи
76% (28)
14% (5)
11% (4)
73
Забитых мячей
21
1.97
В среднем за матч
0.57
7:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  7:1
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
БАТЭ
0 : 3
02.11.2024
Неман
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Неман
1 : 0
15.06.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ
3 : 2
26.11.2023
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Неман
0 : 1
01.07.2023
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
БАТЭ
2 : 1
24.10.2022
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Неман
0 : 0
25.06.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Неман
0 : 2
22.10.2021
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
БАТЭ
3 : 0
12.06.2021
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Неман
0 : 2
23.08.2020
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
3 : 1
03.05.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
БАТЭ
1 : 0
28.09.2019
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Неман
0 : 1
17.05.2019
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
БАТЭ
1 : 0
04.11.2018
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Неман
2 : 3
17.06.2018
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ
3 : 1
18.11.2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Неман
0 : 1
25.06.2017
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
БАТЭ
4 : 0
17.09.2016
Неман
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Неман
0 : 1
12.05.2016
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
БАТЭ
7 : 1
22.08.2015
Неман
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Неман
0 : 1
04.05.2015
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Неман
1 : 2
31.08.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
БАТЭ
0 : 0
07.06.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
1 : 0
27.10.2013
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
БАТЭ
1 : 0
15.09.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
БАТЭ
2 : 0
30.06.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Неман
2 : 1
17.04.2013
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
5 : 1
28.09.2012
Неман
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Неман
1 : 2
27.06.2012
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
БАТЭ
2 : 0
14.04.2012
Неман
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Неман
0 : 1
06.11.2011
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Неман
0 : 3
25.05.2011
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
БАТЭ
1 : 1
02.04.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Неман
1 : 1
03.10.2010
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Неман
0 : 5
19.06.2010
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
БАТЭ
0 : 0
18.04.2010
Неман
Чемпионат Белоруссии, 19 тур
Неман
1 : 2
20.09.2009
БАТЭ
Чемпионат Белоруссии, 6 тур
БАТЭ
6 : 0
06.05.2009
Неман
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Прогноз на матч БАТЭ – «Неман»

Команды подходят к матчу в разных эмоциональных состояниях: «БАТЭ» испытывает внутренний кризис, тогда как «Неман» уверенно набирает очки, особенно на выезде. Однако оба коллектива стабильно забивают. При уязвимой обороне хозяев и растущей атакующей форме гостей логичным выглядит сценарий результативной игры. Учитывая равные показатели в атаке и форму, ставка на ничейный исход с обменом голами выглядит оптимальной.

Прогноз на точный счeт: 2:2

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.78
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95

6.20
Точный счёт 2:2
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Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Неман БАТЭ
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