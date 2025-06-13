14 июня на «Борисов-Арене» состоится матч 12-го тура чемпионата Беларуси между БАТЭ и «Неманом». Обе команды выступают нестабильно, но при этом результативно. БАТЭ теряет очки уже четыре тура подряд, а «Неман» продолжает демонстрировать уверенные выездные результаты. Ожидается открытая игра с голами в обе стороны.
БАТЭ
БАТЭ в текущем сезоне далeк от былых амбиций. После 11 туров команда занимает лишь 10-е место с 14 очками. При этом борисовчане забивают стабильно – минимум один гол в 7 последних матчах, но оборона испытывает серьeзные трудности: 11 пропущенных мячей за последние 5 встреч. Особенно заметны проблемы в домашних играх – ничья со «Сморгонью» (2:2) и разгром от «Динамо Брест» (2:4) говорят о шаткости линии защиты. Лучший бомбардир команды – Роман Пилецкий с 3 голами.
«Неман»
«Неман» в турнирной таблице идeт на строчку выше, располагаясь на 9-й позиции с 15 очками. Команда выигрывала два выездных матча подряд, демонстрируя дисциплинированную и организованную игру. В последних 5 играх гродненцы забили 8 голов при всего 4 пропущенных, а в 4 матчах подряд они неизменно поражали ворота соперника. Лидером атаки остаeтся Антон Сучков – 2 мяча в 12 матчах, однако в этой команде результативность распределяется на всю линию нападения.
Факты о командах:
БАТЭ
- Не может выиграть в 4 последних турах.
- Забивает в 7 матчах подряд.
- В последних 5 играх: 8 голов забито, 11 пропущено.
- В среднем: 1.60 гола за игру в атаке, 2.20 – в защите.
«Неман»
- Забивает в 4 матчах подряд.
- В 7 из 8 последних выездных матчей не проигрывает.
- В последних 5 играх: 8 голов забито, 4 пропущено.
- В среднем: 1.60 гола за игру в атаке, 0.80 – в защите.
Прогноз на матч БАТЭ – «Неман»
Команды подходят к матчу в разных эмоциональных состояниях: «БАТЭ» испытывает внутренний кризис, тогда как «Неман» уверенно набирает очки, особенно на выезде. Однако оба коллектива стабильно забивают. При уязвимой обороне хозяев и растущей атакующей форме гостей логичным выглядит сценарий результативной игры. Учитывая равные показатели в атаке и форму, ставка на ничейный исход с обменом голами выглядит оптимальной.
Прогноз на точный счeт: 2:2
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:2 – коэффициент 6.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.78
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95