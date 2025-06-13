14 июня на «Борисов-Арене» состоится матч 12-го тура чемпионата Беларуси между БАТЭ и «Неманом». Обе команды выступают нестабильно, но при этом результативно. БАТЭ теряет очки уже четыре тура подряд, а «Неман» продолжает демонстрировать уверенные выездные результаты. Ожидается открытая игра с голами в обе стороны.

БАТЭ

БАТЭ в текущем сезоне далeк от былых амбиций. После 11 туров команда занимает лишь 10-е место с 14 очками. При этом борисовчане забивают стабильно – минимум один гол в 7 последних матчах, но оборона испытывает серьeзные трудности: 11 пропущенных мячей за последние 5 встреч. Особенно заметны проблемы в домашних играх – ничья со «Сморгонью» (2:2) и разгром от «Динамо Брест» (2:4) говорят о шаткости линии защиты. Лучший бомбардир команды – Роман Пилецкий с 3 голами.

«Неман»

«Неман» в турнирной таблице идeт на строчку выше, располагаясь на 9-й позиции с 15 очками. Команда выигрывала два выездных матча подряд, демонстрируя дисциплинированную и организованную игру. В последних 5 играх гродненцы забили 8 голов при всего 4 пропущенных, а в 4 матчах подряд они неизменно поражали ворота соперника. Лидером атаки остаeтся Антон Сучков – 2 мяча в 12 матчах, однако в этой команде результативность распределяется на всю линию нападения.

Факты о командах:

БАТЭ

Не может выиграть в 4 последних турах.

Забивает в 7 матчах подряд.

В последних 5 играх: 8 голов забито, 11 пропущено.

В среднем: 1.60 гола за игру в атаке, 2.20 – в защите.

«Неман»

Забивает в 4 матчах подряд.

В 7 из 8 последних выездных матчей не проигрывает.

В последних 5 играх: 8 голов забито, 4 пропущено.

В среднем: 1.60 гола за игру в атаке, 0.80 – в защите.

Личные встречи 76% (28) 14% (5) 11% (4) 73 Забитых мячей 21 1.97 В среднем за матч 0.57 7:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 7:1 Самая крупная ничья: 1:1 Беларусь. Высшая лига, 27 тур БАТЭ 0 : 3 Неман Беларусь. Высшая лига, 12 тур Неман 1 : 0 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 29 тур БАТЭ 3 : 2 Неман Белоруссия. Высшая лига, 14 тур Неман 0 : 1 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 27 тур БАТЭ 2 : 1 Неман Белоруссия. Высшая лига, 12 тур Неман 0 : 0 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 27 тур Неман 0 : 2 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 12 тур БАТЭ 3 : 0 Неман Белоруссия. Высшая лига, 22 тур Неман 0 : 2 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 7 тур БАТЭ 3 : 1 Неман Белоруссия. Высшая лига, 23 тур БАТЭ 1 : 0 Неман Белоруссия. Высшая лига, 8 тур Неман 0 : 1 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 27 тур БАТЭ 1 : 0 Неман Белоруссия. Высшая лига, 12 тур Неман 2 : 3 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 29 тур БАТЭ 3 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 14 тур Неман 0 : 1 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 22 тур БАТЭ 4 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 7 тур Неман 0 : 1 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 17 тур БАТЭ 7 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 4 тур Неман 0 : 1 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 22 тур Неман 1 : 2 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 11 тур БАТЭ 0 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 28 тур Неман 1 : 0 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 23 тур БАТЭ 1 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 15 тур БАТЭ 2 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 4 тур Неман 2 : 1 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 26 тур БАТЭ 5 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 16 тур Неман 1 : 2 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 5 тур БАТЭ 2 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 31 тур Неман 0 : 1 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 12 тур Неман 0 : 3 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 1 тур БАТЭ 1 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 27 тур Неман 1 : 1 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 15 тур Неман 0 : 5 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 4 тур БАТЭ 0 : 0 Неман Чемпионат Белоруссии, 19 тур Неман 1 : 2 БАТЭ Чемпионат Белоруссии, 6 тур БАТЭ 6 : 0 Неман

Прогноз на матч БАТЭ – «Неман»

Команды подходят к матчу в разных эмоциональных состояниях: «БАТЭ» испытывает внутренний кризис, тогда как «Неман» уверенно набирает очки, особенно на выезде. Однако оба коллектива стабильно забивают. При уязвимой обороне хозяев и растущей атакующей форме гостей логичным выглядит сценарий результативной игры. Учитывая равные показатели в атаке и форму, ставка на ничейный исход с обменом голами выглядит оптимальной.

Прогноз на точный счeт: 2:2

Рекомендованные ставки: