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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Неман
БАТЭ - Неман: обзор матча 03 мая 2020
БАТЭ
03.05.2020, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Неман
12'
B. Dubajic
17'
И. Стасевич (П)
70'
П. Нехайчик
31'
Г. Кадымян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Неман
82'
Замена
А. Слабашевич
️️️️
E. Leshko
Замена
H. Moukam
️️️️
И. Стасевич
80'
78'
Замена
В. Жуковский
️️️️
А. Якимов
Замена
Е. Березкин
️️️️
Д. Бага
76'
72'
Желтая карточка
E. Leshko
72'
Замена
О. Мурачев
️️️️
З. Марушич
ГОЛ! 3:1!
П. Нехайчик
Пас отдал
И. Стасевич
70'
62'
Желтая карточка
V. Koval
Замена
М. Скавыш
️️️️
B. Dubajic
60'
31'
ГОЛ! 2:1!
Г. Кадымян
Пас отдал
А. Васильев
Желтая карточка
B. Dubajic
22'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Стасевич
17'
ГОЛ! 1:0!
B. Dubajic
Пас отдал
И. Стасевич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
6
Александар Филипович
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
33
Павел Нехайчик
ЦП
0
B. Dubajic
ЦФ
77
Денис Щербицкий
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Неман
0
E. Leshko
ЦЗ
28
Danijel Stojković
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
45
Зоран Марушич
ЦП
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
0
H. Moukam
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
Неман
5
Роман Вегеря
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
78
Егор Хвалько
ЦЗ
11
Валерий Жуковский
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
0
D. Ivanov
ЦФ
4-5-2
6
Филипович
32
Филипович
15
20
Волков
14
Яблонский
7
Стасевич
25
Бага
33
Нехайчик
11
Виллумсон
77
Щербицкий
0
3-4-4
0
28
4
Васильев
24
Якимов
28
Забелин
45
Марушич
46
Легчилин
92
Кадымян
0
88
Рассадкин
91
Дударь
25
Бага
27
Березкин
27
Березкин
25
Бага
7
Стасевич
0
0
7
Стасевич
0
15
Скавыш
15
Скавыш
0
0
21
Слабашевич
21
Слабашевич
0
45
Марушич
3
Мурачев
3
Мурачев
45
Марушич
24
Якимов
11
Жуковский
11
Жуковский
24
Якимов
Остались в запасе
БАТЭ
Неман
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
26
Неманья Милич
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
5
Роман Вегеря
ЦЗ
78
Егор Хвалько
ЦЗ
19
Сергей Курганский
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
0
D. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
26
Неманья Милич
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
Остались в запасе
5
Роман Вегеря
ЦЗ
78
Егор Хвалько
ЦЗ
19
Сергей Курганский
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
0
D. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча БАТЭ - Неман
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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