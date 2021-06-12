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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Неман
БАТЭ - Неман: обзор матча 12 июня 2021
БАТЭ
12.06.2021, суббота, 18:45
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Неман
76'
М. Скавыш
83'
Н. Сигневич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Неман
Замена
С. Волков
️️️️
Е. Яблонский
87'
85'
Замена
А. Сучков
️️️️
Р. Пасевич
ГОЛ! 2:0!
Н. Сигневич
83'
81'
Замена
Р. Грибовский
️️️️
С. Куадио
Замена
А. Носко
️️️️
П. Карасев
77'
ГОЛ! 1:0!
М. Скавыш
Пас отдал
Н. Милич
76'
69'
Замена
Ю. Козлов
️️️️
В. Жуковский
Замена
Н. Сигневич
️️️️
С. Драгун
69'
Желтая карточка
Д. Нечаев
48'
Замена
Н. Милич
️️️️
Ш. Умаров
46'
Желтая карточка
Ш. Умаров
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
18
Pavel Rybak
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Неман
20
Иван Садовничий
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
11
Седрик Куадио
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
4
Никита Супранович
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
11
Максим Володько
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
26
Неманья Милич
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Неман
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
10
Юрий Козлов
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
22
Иван Бакланов
ПВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
4-1-3-2
31
Чичкан
18
32
Филипович
6
Филипович
27
Нечаев
18
Карасев
33
Нехайчик
21
Драгун
14
Яблонский
15
Скавыш
17
Умаров
3-5-3
20
Садовничий
0
4
Васильев
49
Джигеро
28
Забелин
78
Яблонский
11
Жуковский
24
Якимов
19
Курганский
97
Пасевич
11
Куадио
18
Карасев
2
Носко
2
Носко
18
Карасев
14
Яблонский
5
Волков
5
Волков
14
Яблонский
17
Умаров
26
Милич
26
Милич
17
Умаров
21
Драгун
14
Сигневич
14
Сигневич
21
Драгун
97
Пасевич
17
Сучков
17
Сучков
97
Пасевич
11
Жуковский
10
Козлов
10
Козлов
11
Жуковский
11
Куадио
9
Грибовский
9
Грибовский
11
Куадио
Остались в запасе
БАТЭ
Неман
4
Никита Супранович
ЦЗ
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
18
Максим Кравцов
ЦФ
22
Иван Бакланов
ПВ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
4
Никита Супранович
ЦЗ
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
Остались в запасе
18
Максим Кравцов
ЦФ
22
Иван Бакланов
ПВ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча БАТЭ - Неман
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
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