Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - БАТЭ
Неман - БАТЭ: обзор матча 15 июня 2024
Неман
15.06.2024, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
БАТЭ
76'
Л. Гвет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - БАТЭ
Пенальти не реализован!
М. Козлов
90'
+3
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
О. Евдокимов
90'
Замена
А. Якимов
️️️️
И. Кухарчик
86'
Замена
А. Легчилин
️️️️
Е. Зубович
86'
78'
Желтая карточка
Р. Хадаркевич
ГОЛ! 1:0!
Л. Гвет
76'
Желтая карточка
Е. Зубович
75'
73'
Замена
Р. Хадаркевич
️️️️
А. Ануфриев
Замена
Л. Гвет
️️️️
П. Савицкий
58'
Замена
В. Варакса
️️️️
И. Костров
57'
45'
Желтая карточка
В. Сотников
10'
Замена
А. Панюков
️️️️
О. Никифоренко
Желтая карточка
М. Козлов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
88
Павел Савицкий
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
8
Александр Ануфриев
АП
Главный тренер
Игорь Криушенко
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
80
Леонард Гвет
ЦФ
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
8
Владислав Русенчик
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
4-1-4-1
1
Белов
8
Пантя
20
Садовничий
33
Карпович
55
Лаврик
47
Козлов
88
Савицкий
15
Евдокимов
8
Костров
8
Кухарчик
17
Зубович
4-1-2-3
35
Скопец
14
Пашевич
5
Мартынов
55
Аффи
14
Жимо
13
Алексиевич
33
Сотников
68
Жульпа
17
Черноок
8
Ануфриев
82
Никифоренко
8
Костров
26
Варакса
26
Варакса
8
Костров
17
Зубович
46
Легчилин
46
Легчилин
17
Зубович
15
Евдокимов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
15
Евдокимов
8
Кухарчик
24
Якимов
24
Якимов
8
Кухарчик
88
Савицкий
80
Гвет
80
Гвет
88
Савицкий
8
Ануфриев
4
Хадаркевич
4
Хадаркевич
8
Ануфриев
82
Никифоренко
11
Панюков
11
Панюков
82
Никифоренко
Остались в запасе
Неман
БАТЭ
1
Артур Малиевский
ВР
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Неман - БАТЭ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Новости команд
Все
Неман
БАТЭ
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
18:12
Самый титулованный клуб Беларуси вылетел из Высшей лиги
14:57
4
«БАТЭ» – «Ислочь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Немана» и «Гомеля» на победу в матче 30-го тура
10:52
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Ислочи» на победу в матче 30 тура
Вчера, 13:03
Высшая лига: шансы «Немана» и «Гомеля» на победу в матче 30-го тура
10:52
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Арсенала» и «Немана» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Неман» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Немана» и «Днепра Могилев» на победу в матче 28 тура
7 ноября
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
18:12
Самый титулованный клуб Беларуси вылетел из Высшей лиги
14:57
4
«БАТЭ» – «Ислочь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Ислочи» на победу в матче 30 тура
Вчера, 13:03
Самый титулованный клуб Беларуси может прекратить существование
23 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+