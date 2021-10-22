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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - БАТЭ
Неман - БАТЭ: обзор матча 22 октября 2021
Неман
22.10.2021, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
БАТЭ
60'
Д. Юсов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Неман - БАТЭ
90'
+2
Замена
З. Волков
️️️️
М. Бордачев
86'
Замена
С. Волков
️️️️
В. Громыко
Замена
А. Сучков
️️️️
М. Яблонский
78'
76'
Замена
И. Василевич
️️️️
Д. Бессмертный
Желтая карточка
Г. Кантария
74'
60'
ГОЛ! 0:1!
Д. Юсов
Пас отдал
Д. Бессмертный
Замена
A. Saroka
️️️️
В. Жуковский
55'
Желтая карточка
А. Шукуров
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
20
Никита Халимончик
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
14
Шериф Жимо
ЦЗ
24
Андрей Якимов
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
10
Алимардон Шукуров
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
Главный тренер
Виталий Жуковский
Неман
0
E. Leshko
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
22
Иван Бакланов
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
17
Альберт Копытич
ЦФ
11
Anton Saroka
ЦФ
0
V. Myzgin
ЦФ
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
4
Никита Супранович
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
4-3-4
20
Халимончик
8
Кантария
14
Жимо
4
Васильев
24
Якимов
78
Яблонский
11
Жуковский
9
Грибовский
17
Зубович
10
Шукуров
19
Курганский
3-3-2-1
31
Чичкан
6
Филипович
32
Филипович
18
27
Нечаев
18
Карасев
26
Бордачев
28
Юсов
3
Бессмертный
55
Громыко
78
Яблонский
17
Сучков
17
Сучков
78
Яблонский
11
Жуковский
11
11
11
Жуковский
26
Бордачев
20
Волков
20
Волков
26
Бордачев
55
Громыко
5
Волков
5
Волков
55
Громыко
3
Бессмертный
25
Василевич
25
Василевич
3
Бессмертный
Остались в запасе
Неман
БАТЭ
0
E. Leshko
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
22
Иван Бакланов
ЦФ
17
Альберт Копытич
ЦФ
0
V. Myzgin
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
47
Андрей Кудравец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
0
E. Leshko
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
22
Иван Бакланов
ЦФ
17
Альберт Копытич
ЦФ
0
V. Myzgin
ЦФ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Неман - БАТЭ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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