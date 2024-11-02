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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Неман
БАТЭ - Неман: обзор матча 02 ноября 2024
БАТЭ
02.11.2024, суббота, 16:30
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
0 : 3
Завершен
Неман
35'
Г. Алыкулов
54'
П. Савицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Неман
87'
Замена
А. Дайнеко
️️️️
С. Карпович
79'
Замена
И. Кухарчик
️️️️
Г. Алыкулов
66'
Замена
Е. Зубович
️️️️
П. Савицкий
Замена
Т. Джикия
️️️️
О. Омиртаев
60'
Замена
К. Черноок
️️️️
Р. Пилецкий
60'
54'
ГОЛ! 0:2!
П. Савицкий
46'
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
А. Якимов
35'
ГОЛ! 0:1!
Г. Алыкулов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
33
Виктор Сотников
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
5
Заи Сидибе
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
88
Захар Гицелев
ПВ
89
Темур Джикия
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
4-3-2-1
35
Скопец
14
Пашевич
5
Мартынов
55
Аффи
5
Осипов
33
Сотников
8
Русенчик
68
Жульпа
27
Пилецкий
8
Ануфриев
19
Омиртаев
3-3-2-1-1
1
Белов
22
Пархоменко
33
Карпович
20
Садовничий
8
Пантя
47
Козлов
4
Васильев
24
Якимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
80
Гвет
27
Пилецкий
17
Черноок
17
Черноок
27
Пилецкий
19
Омиртаев
89
Джикия
89
Джикия
19
Омиртаев
24
Якимов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
24
Якимов
33
Карпович
19
Дайнеко
19
Дайнеко
33
Карпович
11
Алыкулов
8
Кухарчик
8
Кухарчик
11
Алыкулов
88
Савицкий
17
Зубович
17
Зубович
88
Савицкий
Остались в запасе
БАТЭ
Неман
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча БАТЭ - Неман
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
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