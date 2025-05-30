31 мая на стадионе «Нижний Новгород» пройдeт ответный матч переходного раунда за право остаться в Российской Премьер-лиге. «Пари НН» примет «Сочи» после победы 2:1 в первом матче. Обе команды нестабильны в обороне, но компенсируют это высокой результативностью. Учитывая значимость поединка, можно ожидать открытый футбол и обмен голами. Гости постараются отыграть дефицит, а хозяева – использовать свободные зоны в контратаках.

«Пари НН»

«Пари НН» завершал сезон в РПЛ с борьбой за выживание, но на финише прибавил. Команда забила 9 мячей в последних 5 матчах, включая победу в Сочи. В среднем – 1.8 гола за игру. В атаке хороши быстрые выходы и работа на флангах. Однако есть проблемы в защите – 8 пропущенных за тот же отрезок. Коллектив не может сыграть «на ноль» уже пять матчей подряд. Но голевая форма и уверенность после выездной победы делают команду фаворитом ответного поединка.

«Сочи»

У сочинцев кризис: три поражения подряд, включая домашнее от «Пари НН». В последних пяти матчах – 8 забитых и 7 пропущенных. Команда нестабильна в обороне, хотя атакующая линия сохраняет угрозу. В среднем – 1.6 гола за игру, но защита разваливается под давлением. Чтобы рассчитывать на камбэк, «Сочи» придeтся идти вперeд с первых минут, что открывает зоны для быстрых атак соперника. При этом команду нельзя сбрасывать со счетов – потенциал для взятия ворот у неe есть.

Факты о командах:

«Пари НН»

Победа 2:1 в первом матче

9 голов и 8 пропущенных в 5 играх

В среднем: 1.8 забито, 1.6 пропущено

Пропускает в 5 матчах подряд

3 поражения подряд

8 забито и 7 пропущено в 5 матчах

В среднем: 1.6 гола за игру

Пропускает в каждом из 5 последних матчей

Личные встречи 42% (5) 33% (4) 25% (3) 15 Забитых мячей 15 1.25 В среднем за матч 1.25 4:0 Крупнейшая победа 6:1 Самый результативный матч: 6:1 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. Премьер-лига, Переходные матчи Сочи 1 : 2 Пари НН Россия. Премьер-лига, 28 тур Сочи 6 : 1 Пари НН Россия. Премьер-лига, 13 тур Пари НН 1 : 0 Сочи Россия. Премьер-лига, 28 тур Пари НН 4 : 0 Сочи Россия. Премьер-лига, 4 тур Сочи 2 : 1 Пари НН Кубок PARI Премьер, 3 тур Пари НН 1 : 1 Сочи Россия. Премьер-лига, 29 тур Сочи 0 : 0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 1 тур Пари НН 1 : 0 Сочи Россия. ФНЛ, 25 тур Пари НН 0 : 0 Сочи Россия. ФНЛ, 7 тур Сочи 0 : 1 Пари НН Россия. ФНЛ, 25 тур Пари НН 2 : 2 Сочи Россия. ФНЛ, 7 тур Сочи 3 : 1 Пари НН

Прогноз на матч «Пари НН» – «Сочи»

Исходя из формы команд, стоит ожидать результативную игру. «Пари НН» будет действовать от результата, но не закроется полностью. «Сочи» обязан рисковать, и это приведeт к активной игре с обеих сторон. Прогноз – победа хозяев с обменом голами и повторением счeта первого матча.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Пари НН»

Рекомендованные ставки: