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Прогноз на точный счeт матча «Пари НН» – «Сочи»: переходной матч РПЛ, 31 мая 2025

30 мая 2025 9:00
Пари НН - Сочи
31 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
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6.40
Точный счёт 2:1 в пользу «Пари НН»
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31 мая на стадионе «Нижний Новгород» пройдeт ответный матч переходного раунда за право остаться в Российской Премьер-лиге. «Пари НН» примет «Сочи» после победы 2:1 в первом матче. Обе команды нестабильны в обороне, но компенсируют это высокой результативностью. Учитывая значимость поединка, можно ожидать открытый футбол и обмен голами. Гости постараются отыграть дефицит, а хозяева – использовать свободные зоны в контратаках.

«Пари НН»

«Пари НН» завершал сезон в РПЛ с борьбой за выживание, но на финише прибавил. Команда забила 9 мячей в последних 5 матчах, включая победу в Сочи. В среднем – 1.8 гола за игру. В атаке хороши быстрые выходы и работа на флангах. Однако есть проблемы в защите – 8 пропущенных за тот же отрезок. Коллектив не может сыграть «на ноль» уже пять матчей подряд. Но голевая форма и уверенность после выездной победы делают команду фаворитом ответного поединка.

«Сочи»

У сочинцев кризис: три поражения подряд, включая домашнее от «Пари НН». В последних пяти матчах – 8 забитых и 7 пропущенных. Команда нестабильна в обороне, хотя атакующая линия сохраняет угрозу. В среднем – 1.6 гола за игру, но защита разваливается под давлением. Чтобы рассчитывать на камбэк, «Сочи» придeтся идти вперeд с первых минут, что открывает зоны для быстрых атак соперника. При этом команду нельзя сбрасывать со счетов – потенциал для взятия ворот у неe есть.

Факты о командах:

«Пари НН»

  • Победа 2:1 в первом матче
  • 9 голов и 8 пропущенных в 5 играх
  • В среднем: 1.8 забито, 1.6 пропущено
  • Пропускает в 5 матчах подряд

«Сочи»

  • 3 поражения подряд
  • 8 забито и 7 пропущено в 5 матчах
  • В среднем: 1.6 гола за игру
  • Пропускает в каждом из 5 последних матчей

Личные встречи
42% (5)
33% (4)
25% (3)
15
Забитых мячей
15
1.25
В среднем за матч
1.25
4:0
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Сочи
1 : 2
28.05.2025
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Сочи
6 : 1
12.05.2024
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Пари НН
1 : 0
29.10.2023
Сочи
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Пари НН
4 : 0
22.05.2023
Сочи
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Сочи
2 : 1
07.08.2022
Пари НН
Кубок PARI Премьер, 3 тур
Пари НН
1 : 1
01.07.2022
Сочи
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Сочи
0 : 0
13.05.2022
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Пари НН
1 : 0
26.07.2021
Сочи
Россия. ФНЛ, 25 тур
Пари НН
0 : 0
03.03.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
0 : 1
18.08.2018
Пари НН
Россия. ФНЛ, 25 тур
Пари НН
2 : 2
25.11.2017
Сочи
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
3 : 1
09.08.2017
Пари НН
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Прогноз на матч «Пари НН» – «Сочи»

Исходя из формы команд, стоит ожидать результативную игру. «Пари НН» будет действовать от результата, но не закроется полностью. «Сочи» обязан рисковать, и это приведeт к активной игре с обеих сторон. Прогноз – победа хозяев с обменом голами и повторением счeта первого матча.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Пари НН»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Пари НН» – коэффициент 6.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.68
  • Победа «Пари НН» в основное время – коэффициент 2.35
  • Индивидуальный тотал «Пари НН» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.40
Точный счёт 2:1 в пользу «Пари НН»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Сочи Пари НН
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