31 мая на стадионе «Нижний Новгород» пройдeт ответный матч переходного раунда за право остаться в Российской Премьер-лиге. «Пари НН» примет «Сочи» после победы 2:1 в первом матче. Обе команды нестабильны в обороне, но компенсируют это высокой результативностью. Учитывая значимость поединка, можно ожидать открытый футбол и обмен голами. Гости постараются отыграть дефицит, а хозяева – использовать свободные зоны в контратаках.
«Пари НН»
«Пари НН» завершал сезон в РПЛ с борьбой за выживание, но на финише прибавил. Команда забила 9 мячей в последних 5 матчах, включая победу в Сочи. В среднем – 1.8 гола за игру. В атаке хороши быстрые выходы и работа на флангах. Однако есть проблемы в защите – 8 пропущенных за тот же отрезок. Коллектив не может сыграть «на ноль» уже пять матчей подряд. Но голевая форма и уверенность после выездной победы делают команду фаворитом ответного поединка.
«Сочи»
У сочинцев кризис: три поражения подряд, включая домашнее от «Пари НН». В последних пяти матчах – 8 забитых и 7 пропущенных. Команда нестабильна в обороне, хотя атакующая линия сохраняет угрозу. В среднем – 1.6 гола за игру, но защита разваливается под давлением. Чтобы рассчитывать на камбэк, «Сочи» придeтся идти вперeд с первых минут, что открывает зоны для быстрых атак соперника. При этом команду нельзя сбрасывать со счетов – потенциал для взятия ворот у неe есть.
Факты о командах:
«Пари НН»
- Победа 2:1 в первом матче
- 9 голов и 8 пропущенных в 5 играх
- В среднем: 1.8 забито, 1.6 пропущено
- Пропускает в 5 матчах подряд
«Сочи»
- 3 поражения подряд
- 8 забито и 7 пропущено в 5 матчах
- В среднем: 1.6 гола за игру
- Пропускает в каждом из 5 последних матчей
Прогноз на матч «Пари НН» – «Сочи»
Исходя из формы команд, стоит ожидать результативную игру. «Пари НН» будет действовать от результата, но не закроется полностью. «Сочи» обязан рисковать, и это приведeт к активной игре с обеих сторон. Прогноз – победа хозяев с обменом голами и повторением счeта первого матча.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Пари НН»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Пари НН» – коэффициент 6.40
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.68
- Победа «Пари НН» в основное время – коэффициент 2.35
- Индивидуальный тотал «Пари НН» больше 1.5 – коэффициент 2.00