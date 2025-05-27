28 мая на стадионе «Фишт» в Сочи стартует первый матч переходного противостояния между клубами, стремящимися пробиться или остаться в Российской Премьер-лиге. «Сочи», финишировавший в зоне стыков Первой лиги, примет «Пари НН», который завершил сезон РПЛ на грани вылета. Обе команды подошли к матчу в нестабильной, но результативной форме, что обещает зрелищную игру с обилием опасных моментов.

«Сочи»

Команда Олега Фоменко завершила концовку чемпионата с переменным успехом. В пяти последних матчах у «Сочи» – две победы, ничья и два поражения. Команда демонстрирует атакующий футбол: 9 забитых мячей и средняя результативность 1.80 гола за игру. В домашних матчах сочинцы традиционно сильны – это подтверждается недавней победой над «Арсеналом» со счeтом 5:1.

Однако у «Сочи» остаeтся проблема – оборона. Команда пропускает стабильно (в 4 из 5 последних матчей), что создаeт риски даже в казалось бы комфортных играх. В то же время настрой и мотивация на стыковой матч должны компенсировать ошибки в защите и дать преимущество за счeт давления трибун.

«Пари НН»

Команда из Нижнего Новгорода завершила сезон РПЛ в нервной атмосфере: одна победа в пяти последних турах и только 5 очков за этот отрезок. При этом «Пари НН» нельзя недооценивать: команда регулярно забивает (8 мячей за 5 матчей) и способна на всплески – например, победа над «Крыльями Советов» 5:2.

Однако оборона – ахиллесова пята. В пяти матчах команда пропустила 7 голов, допустив ошибки даже в матчах с прямыми конкурентами. На выезде «Пари НН» проиграл два последних матча, что может сыграть свою роль в условиях давления «Фишта».

Факты о командах

«Сочи»

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Средняя результативность – 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Проиграл два последних матча подряд

«Пари НН»

Забивает в 5 последних матчах

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем забивает 1.60 гола за игру

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Личные встречи 27% (3) 36% (4) 36% (4) 14 Забитых мячей 13 1.27 В среднем за матч 1.18 6:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 6:1 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. Премьер-лига, 28 тур Сочи 6 : 1 Пари НН Россия. Премьер-лига, 13 тур Пари НН 1 : 0 Сочи Россия. Премьер-лига, 28 тур Пари НН 4 : 0 Сочи Россия. Премьер-лига, 4 тур Сочи 2 : 1 Пари НН Кубок PARI Премьер, 3 тур Пари НН 1 : 1 Сочи Россия. Премьер-лига, 29 тур Сочи 0 : 0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 1 тур Пари НН 1 : 0 Сочи Россия. ФНЛ, 25 тур Пари НН 0 : 0 Сочи Россия. ФНЛ, 7 тур Сочи 0 : 1 Пари НН Россия. ФНЛ, 25 тур Пари НН 2 : 2 Сочи Россия. ФНЛ, 7 тур Сочи 3 : 1 Пари НН

Прогноз на матч «Сочи» – «Пари НН»

Стыковые матчи всегда проходят с высокой плотностью, но в этом случае обе команды имеют явный крен в сторону атаки. «Сочи» будет стремиться воспользоваться домашним преимуществом и агрессивно начнeт матч. Однако и «Пари НН» способен навязать борьбу и отличиться – команда это делала даже в матчах с фаворитами. Вероятно, нас ждeт открытая игра с обменом голами.

Ожидаем победу «Сочи» в упорной борьбе с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Сочи»

Рекомендованные ставки: