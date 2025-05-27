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Прогноз на точный счёт матча «Сочи» – «Пари НН»: Переходные матчи РПЛ, 28 мая 2025

27 мая 2025 10:44
Сочи - Пари НН
28 мая 2025, среда 19:30 | Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
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7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Сочи»
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28 мая на стадионе «Фишт» в Сочи стартует первый матч переходного противостояния между клубами, стремящимися пробиться или остаться в Российской Премьер-лиге. «Сочи», финишировавший в зоне стыков Первой лиги, примет «Пари НН», который завершил сезон РПЛ на грани вылета. Обе команды подошли к матчу в нестабильной, но результативной форме, что обещает зрелищную игру с обилием опасных моментов.

«Сочи»

Команда Олега Фоменко завершила концовку чемпионата с переменным успехом. В пяти последних матчах у «Сочи» – две победы, ничья и два поражения. Команда демонстрирует атакующий футбол: 9 забитых мячей и средняя результативность 1.80 гола за игру. В домашних матчах сочинцы традиционно сильны – это подтверждается недавней победой над «Арсеналом» со счeтом 5:1.

Однако у «Сочи» остаeтся проблема – оборона. Команда пропускает стабильно (в 4 из 5 последних матчей), что создаeт риски даже в казалось бы комфортных играх. В то же время настрой и мотивация на стыковой матч должны компенсировать ошибки в защите и дать преимущество за счeт давления трибун.

«Пари НН»

Команда из Нижнего Новгорода завершила сезон РПЛ в нервной атмосфере: одна победа в пяти последних турах и только 5 очков за этот отрезок. При этом «Пари НН» нельзя недооценивать: команда регулярно забивает (8 мячей за 5 матчей) и способна на всплески – например, победа над «Крыльями Советов» 5:2.

Однако оборона – ахиллесова пята. В пяти матчах команда пропустила 7 голов, допустив ошибки даже в матчах с прямыми конкурентами. На выезде «Пари НН» проиграл два последних матча, что может сыграть свою роль в условиях давления «Фишта».

Факты о командах

«Сочи»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Средняя результативность – 1.80 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Проиграл два последних матча подряд

«Пари НН»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем забивает 1.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Личные встречи
27% (3)
36% (4)
36% (4)
14
Забитых мячей
13
1.27
В среднем за матч
1.18
6:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Сочи
6 : 1
12.05.2024
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Пари НН
1 : 0
29.10.2023
Сочи
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Пари НН
4 : 0
22.05.2023
Сочи
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Сочи
2 : 1
07.08.2022
Пари НН
Кубок PARI Премьер, 3 тур
Пари НН
1 : 1
01.07.2022
Сочи
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Сочи
0 : 0
13.05.2022
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Пари НН
1 : 0
26.07.2021
Сочи
Россия. ФНЛ, 25 тур
Пари НН
0 : 0
03.03.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
0 : 1
18.08.2018
Пари НН
Россия. ФНЛ, 25 тур
Пари НН
2 : 2
25.11.2017
Сочи
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
3 : 1
09.08.2017
Пари НН
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Прогноз на матч «Сочи» – «Пари НН»

Стыковые матчи всегда проходят с высокой плотностью, но в этом случае обе команды имеют явный крен в сторону атаки. «Сочи» будет стремиться воспользоваться домашним преимуществом и агрессивно начнeт матч. Однако и «Пари НН» способен навязать борьбу и отличиться – команда это делала даже в матчах с фаворитами. Вероятно, нас ждeт открытая игра с обменом голами.

Ожидаем победу «Сочи» в упорной борьбе с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Сочи»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Сочи» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Победа «Сочи» – коэффициент 2.20

7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Сочи»
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Автор: Миронов Николай
Россия. Премьер-лига Пари НН Сочи
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1 : 0
6.00
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