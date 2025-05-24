25 мая на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле состоится матч 37-го тура Турецкой Суперлиги, где «Бешикташ» примет «Ризеспор». Хозяева продолжают борьбу за высокие места, тогда как гости стремятся сохранить прописку в элите и демонстрируют боеспособный футбол, особенно в атаке.
«Бешикташ»
«Бешикташ» показывает уверенный финиш сезона и остаeтся непобеждeнным в пяти последних турах. Подопечные тренера отлично чувствуют себя в атаке: за этот отрезок они отличились 12 раз, что говорит о стабильной игре впереди. Ярко выделяется Чиро Иммобиле – 19 голов в 38 матчах, он по-прежнему один из главных козырей команды.
На домашнем стадионе «Бешикташ» традиционно играет агрессивно и результативно, что подтверждается победами над «Хатайспором» (5:1) и «Адана Демирспором» (4:1). При этом проблемы в обороне иногда проявляются – команда пропустила в 11 из 13 последних встреч, несмотря на общий прогресс.
«Ризеспор»
Гости под конец сезона прибавили, особенно в атаке. В последних пяти матчах «Ризеспор» забил 10 мячей, включая эффектные 6:3 против «Гезтепе». Али Соу, оформивший 16 голов, остаeтся ключевой фигурой в нападении и будет главной угрозой для защитных порядков «Бешикташа».
Однако в гостях «Ризеспор» откровенно слабо выглядит: пять поражений подряд, и все с пропущенными голами. Команда регулярно даeт играть сопернику у своих ворот, а среднее число пропущенных – 1.20 за игру – на деле выглядит заниженным, особенно против топ-клубов.
Факты о командах:
«Бешикташ»
- Не проигрывает 5 последних матчей в Суперлиге
- Забивает в 5 матчах подряд
- В среднем 2.4 гола за игру за последние 5 туров
- Пропускает в 11 из 13 последних матчей
«Ризеспор»
- Забивает в 3 матчах подряд
- Пропускает в среднем 1.2 гола за игру
- В среднем 2 гола за игру за последние 5 матчей
- Проиграл 5 последних выездных матчей
Прогноз на матч «Бешикташ» – «Ризеспор»
«Бешикташ» в отличной форме и не намерен терять очки дома. В атаке команда демонстрирует мощь и разнообразие, особенно на фоне ослабленной выездной обороны «Ризеспора». Гости способны отличиться, но сдержать давление хозяев будет крайне тяжело. Ожидается открытый и результативный футбол, где перевес на стороне фаворита.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Бешикташа».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:1 в пользу «Бешикташа» – коэффициент 6.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Бешикташа» больше 2.5 – коэффициент 2.10