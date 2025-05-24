Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Бешикташ» – «Ризеспор»: Турция, Суперлига, 25 мая 2025

24 мая 2025 12:35
Бешикташ - Ризеспор
25 мая 2025, воскресенье 19:00 | Турция. Суперлига, 37 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 3:1 в пользу «Бешикташа»
Сделать ставку

25 мая на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле состоится матч 37-го тура Турецкой Суперлиги, где «Бешикташ» примет «Ризеспор». Хозяева продолжают борьбу за высокие места, тогда как гости стремятся сохранить прописку в элите и демонстрируют боеспособный футбол, особенно в атаке.

«Бешикташ»

«Бешикташ» показывает уверенный финиш сезона и остаeтся непобеждeнным в пяти последних турах. Подопечные тренера отлично чувствуют себя в атаке: за этот отрезок они отличились 12 раз, что говорит о стабильной игре впереди. Ярко выделяется Чиро Иммобиле – 19 голов в 38 матчах, он по-прежнему один из главных козырей команды.

На домашнем стадионе «Бешикташ» традиционно играет агрессивно и результативно, что подтверждается победами над «Хатайспором» (5:1) и «Адана Демирспором» (4:1). При этом проблемы в обороне иногда проявляются – команда пропустила в 11 из 13 последних встреч, несмотря на общий прогресс.

«Ризеспор»

Гости под конец сезона прибавили, особенно в атаке. В последних пяти матчах «Ризеспор» забил 10 мячей, включая эффектные 6:3 против «Гезтепе». Али Соу, оформивший 16 голов, остаeтся ключевой фигурой в нападении и будет главной угрозой для защитных порядков «Бешикташа».

Однако в гостях «Ризеспор» откровенно слабо выглядит: пять поражений подряд, и все с пропущенными голами. Команда регулярно даeт играть сопернику у своих ворот, а среднее число пропущенных – 1.20 за игру – на деле выглядит заниженным, особенно против топ-клубов.

Факты о командах:

«Бешикташ»

  • Не проигрывает 5 последних матчей в Суперлиге
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем 2.4 гола за игру за последние 5 туров
  • Пропускает в 11 из 13 последних матчей

«Ризеспор»

  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру
  • В среднем 2 гола за игру за последние 5 матчей
  • Проиграл 5 последних выездных матчей

Личные встречи
68% (13)
32% (6)
0% (0)
46
Забитых мячей
17
2.42
В среднем за матч
0.89
7:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:7
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 18 тур
Ризеспор
1 : 1
03.01.2025
Бешикташ
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
3 : 2
03.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Ризеспор
0 : 4
09.01.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 20 тур
Ризеспор
2 : 2
09.01.2022
Бешикташ
Турция. Суперлига, 1 тур
Бешикташ
3 : 0
13.08.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
2 : 3
28.04.2021
Бешикташ
Турция. Суперлига, 17 тур
Бешикташ
6 : 0
06.01.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Ризеспор
1 : 2
01.02.2020
Бешикташ
Турция. Суперлига, 3 тур
Бешикташ
1 : 1
31.08.2019
Ризеспор
Турция. Суперлига, 27 тур
Ризеспор
2 : 7
08.04.2019
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Бешикташ
4 : 1
29.10.2018
Ризеспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Бешикташ
1 : 0
04.03.2017
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
01.10.2016
Бешикташ
Турция. Суперлига, 25 тур
Ризеспор
1 : 2
12.03.2016
Бешикташ
Турция. Суперлига, 8 тур
Бешикташ
1 : 0
18.10.2015
Ризеспор
Турция. Супер-Лига, 19 тур
Ризеспор
1 : 2
08.02.2015
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 2 тур
Бешикташ
1 : 1
15.09.2014
Ризеспор
Турция. Супер-Лига, 25 тур
Ризеспор
2 : 2
15.03.2014
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 8 тур
Бешикташ
0 : 0
21.10.2013
Ризеспор
Показать все

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Ризеспор»

«Бешикташ» в отличной форме и не намерен терять очки дома. В атаке команда демонстрирует мощь и разнообразие, особенно на фоне ослабленной выездной обороны «Ризеспора». Гости способны отличиться, но сдержать давление хозяев будет крайне тяжело. Ожидается открытый и результативный футбол, где перевес на стороне фаворита.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Бешикташа».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Бешикташа» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Бешикташа» больше 2.5 – коэффициент 2.10

6.50
Точный счёт 3:1 в пользу «Бешикташа»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Ризеспор Бешикташ
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 1
7.00
Испания. Примера, 38 тур
Бетис - Валенсия
Точный счёт 2:1 в пользу «Бетиса»
Матч завершен
0 : 2
9.00
Италия. Серия А, 38 тур
Комо - Интер
Точный счёт 2:2
Матч завершен
2 : 0
5.50
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи - Кальяри
Точный счёт 2:1 в пользу «Наполи»
Матч завершен
1 : 3
6.40
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Витебск - Динамо-Брест
Точный счёт 1:2 в пользу «Динамо Брест»
Матч завершен
4 : 0
6.70
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Ислочь - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Ислочи»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 