25 мая на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле состоится матч 37-го тура Турецкой Суперлиги, где «Бешикташ» примет «Ризеспор». Хозяева продолжают борьбу за высокие места, тогда как гости стремятся сохранить прописку в элите и демонстрируют боеспособный футбол, особенно в атаке.

«Бешикташ»

«Бешикташ» показывает уверенный финиш сезона и остаeтся непобеждeнным в пяти последних турах. Подопечные тренера отлично чувствуют себя в атаке: за этот отрезок они отличились 12 раз, что говорит о стабильной игре впереди. Ярко выделяется Чиро Иммобиле – 19 голов в 38 матчах, он по-прежнему один из главных козырей команды.

На домашнем стадионе «Бешикташ» традиционно играет агрессивно и результативно, что подтверждается победами над «Хатайспором» (5:1) и «Адана Демирспором» (4:1). При этом проблемы в обороне иногда проявляются – команда пропустила в 11 из 13 последних встреч, несмотря на общий прогресс.

«Ризеспор»

Гости под конец сезона прибавили, особенно в атаке. В последних пяти матчах «Ризеспор» забил 10 мячей, включая эффектные 6:3 против «Гезтепе». Али Соу, оформивший 16 голов, остаeтся ключевой фигурой в нападении и будет главной угрозой для защитных порядков «Бешикташа».

Однако в гостях «Ризеспор» откровенно слабо выглядит: пять поражений подряд, и все с пропущенными голами. Команда регулярно даeт играть сопернику у своих ворот, а среднее число пропущенных – 1.20 за игру – на деле выглядит заниженным, особенно против топ-клубов.

Факты о командах:

«Бешикташ»

Не проигрывает 5 последних матчей в Суперлиге

Забивает в 5 матчах подряд

В среднем 2.4 гола за игру за последние 5 туров

Пропускает в 11 из 13 последних матчей

«Ризеспор»

Забивает в 3 матчах подряд

Пропускает в среднем 1.2 гола за игру

В среднем 2 гола за игру за последние 5 матчей

Проиграл 5 последних выездных матчей

Личные встречи 68% (13) 32% (6) 0% (0) 46 Забитых мячей 17 2.42 В среднем за матч 0.89 7:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:7 Самая крупная ничья: 2:2 Турция. Суперлига, 18 тур Ризеспор 1 : 1 Бешикташ Турция. Суперлига, 35 тур Бешикташ 3 : 2 Ризеспор Турция. Суперлига, 16 тур Ризеспор 0 : 4 Бешикташ Турция. Суперлига, 20 тур Ризеспор 2 : 2 Бешикташ Турция. Суперлига, 1 тур Бешикташ 3 : 0 Ризеспор Турция. Суперлига, 38 тур Ризеспор 2 : 3 Бешикташ Турция. Суперлига, 17 тур Бешикташ 6 : 0 Ризеспор Турция. Суперлига, 20 тур Ризеспор 1 : 2 Бешикташ Турция. Суперлига, 3 тур Бешикташ 1 : 1 Ризеспор Турция. Суперлига, 27 тур Ризеспор 2 : 7 Бешикташ Турция. Суперлига, 10 тур Бешикташ 4 : 1 Ризеспор Турция. Суперлига, 23 тур Бешикташ 1 : 0 Ризеспор Турция. Суперлига, 6 тур Ризеспор 0 : 1 Бешикташ Турция. Суперлига, 25 тур Ризеспор 1 : 2 Бешикташ Турция. Суперлига, 8 тур Бешикташ 1 : 0 Ризеспор Турция. Супер-Лига, 19 тур Ризеспор 1 : 2 Бешикташ Турция. Супер-Лига, 2 тур Бешикташ 1 : 1 Ризеспор Турция. Супер-Лига, 25 тур Ризеспор 2 : 2 Бешикташ Турция. Супер-Лига, 8 тур Бешикташ 0 : 0 Ризеспор

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Ризеспор»

«Бешикташ» в отличной форме и не намерен терять очки дома. В атаке команда демонстрирует мощь и разнообразие, особенно на фоне ослабленной выездной обороны «Ризеспора». Гости способны отличиться, но сдержать давление хозяев будет крайне тяжело. Ожидается открытый и результативный футбол, где перевес на стороне фаворита.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Бешикташа».

Рекомендованные ставки: