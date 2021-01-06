Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Ризеспор
Бешикташ - Ризеспор: обзор матча 06 января 2021
Бешикташ
06.01.2021, среда, 19:00
Турция. Суперлига, 17 тур
6 : 0
Завершен
Ризеспор
19'
К. Ларин
31'
К. Ларин
56'
О. Озякуп
79'
К. Ларин
83'
К. Ларин
89'
А. Хасич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Ризеспор
ГОЛ! 6:0!
А. Хасич
Пас отдал
К. Ларин
89'
86'
Замена
A. Koc
️️️️
Д. Мельняк
85'
Замена
K. Rüzgar
️️️️
М. Шкода
ГОЛ! 5:0!
К. Ларин
83'
Замена
К. Йилмаз
️️️️
Н. Уйсал
82'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
Д. Н'Куду
82'
ГОЛ! 4:0!
К. Ларин
79'
Замена
А. Хасич
️️️️
В. Абубакар
77'
Замена
Б. Менса
️️️️
О. Озякуп
68'
Замена
Д. Токез
️️️️
Соуза
68'
67'
Замена
О. Булут
️️️️
Т. Торун
58'
Замена
F.
️️️️
Э. Дилавер
ГОЛ! 3:0!
О. Озякуп
Пас отдал
В. Абубакар
56'
46'
Замена
А. Дурак
️️️️
G. Donsah
Желтая карточка
Соуза
44'
Желтая карточка
Велинтон
42'
ГОЛ! 2:0!
К. Ларин
31'
ГОЛ! 1:0!
К. Ларин
Пас отдал
О. Озякуп
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
5
Соуза
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
27
Атакан Юнер
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
6
Онур Булут
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
4-4-2
30
Дестаноглу
33
Йилмаз
23
Велинтон
21
Вида
19
Розье
20
Уйсал
14
Н'Куду
15
Озякуп
5
Соуза
9
Ларин
9
Абубакар
4-3-3
23
Аккан
55
3
Тальби
17
Мельняк
5
Мерья
66
Дилавер
8
Торун
27
Байано
7
Шкода
81
Самудио
30
9
Абубакар
14
Хасич
14
Хасич
9
Абубакар
15
Озякуп
43
Менса
43
Менса
15
Озякуп
5
Соуза
24
Токез
24
Токез
5
Соуза
20
Уйсал
8
Йилмаз
8
Йилмаз
20
Уйсал
14
Н'Куду
50
Ялчин
50
Ялчин
14
Н'Куду
7
Шкода
9
9
7
Шкода
17
Мельняк
35
35
17
Мельняк
8
Торун
6
Булут
6
Булут
8
Торун
30
5
Дурак
5
Дурак
30
66
Дилавер
11
11
66
Дилавер
Остались в запасе
Бешикташ
Ризеспор
27
Атакан Юнер
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
29
Душан Йованчич
ОП
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
27
Атакан Юнер
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
Остались в запасе
29
Душан Йованчич
ОП
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Бешикташ - Ризеспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Ризеспор
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Ризеспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 9-го тура
25 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: кто победит в матче 8 тура Суперлиги Турции 2026/2027
15 октября
«Гезтепе» – «Ризеспор»: кто победит в матче 6-го тура Суперлиги 2026/2027
19 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+