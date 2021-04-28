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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Бешикташ
Ризеспор - Бешикташ: обзор матча 28 апреля 2021
Ризеспор
28.04.2021, среда, 20:30
Турция. Суперлига, 38 тур
2 : 3
Завершен
Бешикташ
87'
И. Кейбаши
89'
Д. Джокович
16'
Д. Н'Куду
57'
Г. Торе
75'
Р. Геззаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Бешикташ
Желтая карточка
Д. Джокович
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
Д. Джокович
Пас отдал
M. Morozyuk
89'
ГОЛ! 1:3!
И. Кейбаши
87'
85'
Замена
Б. Менса
️️️️
А. Льяич
Замена
F.
️️️️
Ф. Болдрин
78'
78'
Замена
Ф. Монтеро
️️️️
А. Хатчинсон
75'
ГОЛ! 0:3!
Р. Геззаль
Пас отдал
А. Льяич
Замена
G. Donsah
️️️️
Э. Сабо
67'
62'
Замена
К. Ларин
️️️️
Г. Торе
57'
ГОЛ! 0:2!
Г. Торе
Пас отдал
Велинтон
Замена
M. Morozyuk
️️️️
Ф. Байано
46'
Замена
А. Дурак
️️️️
К. Михаляк
46'
36'
Желтая карточка
А. Льяич
Замена
Л. Реми
️️️️
Y. Pehlivan
17'
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Куду
Пас отдал
Р. Геззаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
5
Соуза
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
0
Bilal Ceylan
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
4-4-2
23
Аккан
5
Ай
3
Тальби
0
12
Кейбаши
10
Болдрин
27
Байано
52
Сабо
88
Джокович
81
Самудио
77
Михаляк
3-5-2
30
Дестаноглу
21
Н'Сакаля
21
Вида
23
Велинтон
18
Геззаль
5
Соуза
14
Н'Куду
24
Токез
13
Хатчинсон
22
Льяич
30
Торе
52
Сабо
30
30
52
Сабо
27
Байано
55
55
27
Байано
77
Михаляк
5
Дурак
5
Дурак
77
Михаляк
10
Болдрин
11
11
10
Болдрин
0
14
Реми
14
Реми
0
13
Хатчинсон
3
Монтеро
3
Монтеро
13
Хатчинсон
22
Льяич
43
Менса
43
Менса
22
Льяич
30
Торе
9
Ларин
9
Ларин
30
Торе
Остались в запасе
Ризеспор
Бешикташ
54
Митхат Пала
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
13
Tarik Ãetin
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
1
Эмре Билгин
ВР
0
Bilal Ceylan
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
54
Митхат Пала
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
13
Tarik Ãetin
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
7
Милан Шкода
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
0
Bilal Ceylan
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Ризеспор - Бешикташ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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