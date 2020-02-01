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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Бешикташ
Ризеспор - Бешикташ: обзор матча 01 февраля 2020
Ризеспор
01.02.2020, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Бешикташ
36'
М. Шкода
29'
Б. Йылмаз
79'
Г. Генюл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Бешикташ
79'
ГОЛ! 1:2!
Г. Генюл
Пас отдал
А. Льяич
Желтая карточка
И. Диоманд
63'
ГОЛ! 1:1!
М. Шкода
36'
29'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
А. Хатчинсон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
10
Фернандо Болдрин
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
22
Адем Льяич
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Ризеспор
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
4-2
23
Аккан
10
Болдрин
5
Дурак
6
Морозюк
4
Диоманд
30
Умар
7
Шкода
4-3-1-2
1
Кариус
77
Генюл
21
Вида
4
Руис
88
Эркин
6
Эль-Ненни
13
Хатчинсон
14
Н'Куду
22
Льяич
5
Диаби
17
Йылмаз
Остались в запасе
Ризеспор
Бешикташ
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Ризеспор - Бешикташ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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