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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Ризеспор
Бешикташ - Ризеспор: обзор матча 31 августа 2019
Бешикташ
31.08.2019, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ризеспор
54'
Д. Вида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Ризеспор
Желтая карточка
П. Ребошу
90'
+4
Желтая карточка
Д. Н'Куду
90'
Желтая карточка
А. Льяич
74'
59'
Желтая карточка
Н. Морозюк
Желтая карточка
Д. Токез
56'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вида
Пас отдал
Д. Эркин
54'
Желтая карточка
Д. Ленс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
Главный тренер
Реджеп Учар
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Ризеспор
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
4-3-1
1
Кариус
88
Эркин
77
Генюл
4
Руис
21
Вида
17
Ленс
15
Озякуп
24
Токез
22
Льяич
1-4
23
Аккан
5
Хацисаяс
14
де Паув
4
Ветрих
6
Морозюк
10
Болдрин
Остались в запасе
Бешикташ
Ризеспор
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Остались в запасе
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Реджеп Учар
Статистика матча Бешикташ - Ризеспор
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
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