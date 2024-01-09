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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Бешикташ
Ризеспор - Бешикташ: обзор матча 09 января 2024
Ризеспор
09.01.2024, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 16 тур
0 : 4
Завершен
Бешикташ
4'
М. Рашица
45'
С. Кылыксой
46'
С. Кылыксой
79'
Д. Тосун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Бешикташ
Желтая карточка
Э. Топджу
90'
+4
86'
Замена
Э. Терзи
️️️️
У. Мерас
Желтая карточка
М. Минчев
82'
80'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
Д. Тосун
79'
ГОЛ! 0:4!
Д. Тосун
Пас отдал
С. Кылыксой
73'
Замена
Т. Бингель
️️️️
Э. Тикназ
73'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
М. Рашица
Замена
Г. Сауэр
️️️️
B. Keser
71'
66'
Желтая карточка
С. Кылыксой
Замена
Ó. Pinchi
️️️️
Д. Варесанович
64'
Желтая карточка
И. Олавоин
60'
Замена
М. Минчев
️️️️
S. Anil Yasar
53'
46'
ГОЛ! 0:3!
С. Кылыксой
Замена
T. Ãetin
️️️️
Г. Аккан
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
С. Кылыксой
Пас отдал
Э. Тикназ
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Рашица
Пас отдал
О. Булут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
(К)
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
77
Алтин Зекири
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
7
Benhur Keser
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
34
Эге Тикназ
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
7
Милот Рашица
ПВ
23
Дженк Тосун
(К)
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
27
Арда Кылыч
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Рашид Геззаль
ЦП
27
Эмирхан Делибаш
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
3-1-3-2-1
23
Аккан
5
Хойер
4
53
Топджу
37
Шахин
26
Шелви
10
Олавоин
7
77
Зекири
8
Варесанович
19
Гайч
2-4-2-2
34
Гюнок
5
Санук
17
Мерас
6
Булут
8
Хаджиахметович
83
Фернандеш
34
Тикназ
7
Рашица
19
Зайнутдинов
90
Кылыксой
23
Тосун
23
Аккан
13
13
23
Аккан
4
17
Минчев
17
Минчев
4
7
7
Сауэр
7
Сауэр
7
8
Варесанович
28
28
8
Варесанович
17
Мерас
79
Терзи
79
Терзи
17
Мерас
34
Тикназ
75
Бингель
75
Бингель
34
Тикназ
7
Рашица
18
Геззаль
18
Геззаль
7
Рашица
23
Тосун
11
Мюлека
11
Мюлека
23
Тосун
Остались в запасе
Ризеспор
Бешикташ
30
Zafer Gorgen
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
27
Арда Кылыч
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Эмирхан Делибаш
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
27
Арда Кылыч
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Эмирхан Делибаш
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Ризеспор - Бешикташ
3
1
Всего ударов по воротам
27
15
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
10
5
Нарушения
10
15
Офсайды
3
1
Количество передач
399
353
Сейвы
3
7
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
13
6
Удары из пределов штрафной
18
8
Удары из-за пределов штрафной
9
7
xG (ожидаемые голы)
1.55
1.78
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Главный судья:
Abdulkadir Bitigen, Turkey
Стадион:
Чайкур Диди
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