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Прогноз на точный счет матча «Лацио» – «Лечче»: Серия А, 25 мая 2025

24 мая 2025 11:29
Лацио - Лечче
25 мая 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 38 тур
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6.40
Точный счёт 2:0 в пользу «Лацио»
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25 мая на «Олимпийском стадионе» в Риме «Лацио» завершит сезон матчем против «Лечче», который до последнего тура борется за выживание. Хозяева стремятся закрепиться в зоне еврокубков, а гости – избежать вылета. Обе команды мотивированы, но разница в классе и качестве игры очевидна. «Лацио» набрал ход и практически не допускает осечек, особенно на финише чемпионата.

«Лацио»

«Лацио» уверенно движется к завершению успешного сезона, занимая 6-е место с 65 очками. Команда не проигрывает 8 матчей подряд и забивает в каждом из них. В последних 5 встречах – 8 голов при 5 пропущенных, что говорит о сбалансированной атаке и относительно стабильной обороне. Лучшим бомбардиром остаeтся Валентин Кастельянос с 14 мячами. Команда активно контролирует мяч и умеет наказывать соперников за ошибки, особенно в домашней атмосфере.

«Лечче»

«Лечче» после 37 туров располагается на 17-м месте с 31 очком. Победа может спасти команду от понижения в классе, но форма остаeтся нестабильной. В 5 последних матчах – 3 забитых и 6 пропущенных мячей. Команда выиграла у «Торино», но это пока единственная победа за 6 туров. В атаке всe строится вокруг Николы Крстовича, на счету которого 12 голов, однако поддержки у него немного. На выезде «Лечче» действует слабо: в 6 последних матчах – ни одной победы.

Факты о командах:

«Лацио»

  • 8 матчей без поражений
  • В среднем 1.6 гола забито, 1.0 – пропущено (последние 5 игр)
  • Валентин Кастельянос – 14 голов в 39 матчах
  • Забивает в 8 матчах подряд

«Лечче»

  • Не выигрывает в 6 последних гостевых матчах
  • В среднем 0.6 гола забито, 1.2 – пропущено (последние 5 игр)
  • Никола Крстович – 12 голов за сезон
  • Пропускает в 11 из 13 последних матчей

Личные встречи
46% (6)
23% (3)
31% (4)
24
Забитых мячей
19
1.85
В среднем за матч
1.46
4:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 17 тур
Лечче
1 : 2
21.12.2024
Лацио
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1 : 0
14.01.2024
Лечче
Италия. Серия А, 1 тур
Лечче
2 : 1
20.08.2023
Лацио
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
2 : 2
12.05.2023
Лечче
Италия. Серия А, 16 тур
Лечче
2 : 1
04.01.2023
Лацио
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
2 : 1
07.07.2020
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
4 : 2
10.11.2019
Лечче
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1 : 1
22.04.2012
Лечче
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
2 : 3
10.12.2011
Лацио
Италия. Серия А, 38 тур
Лечче
2 : 4
22.05.2011
Лацио
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
1 : 2
09.01.2011
Лечче
Италия. Серия А, 25 тур
Лечче
0 : 2
22.02.2009
Лацио
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
1 : 1
04.10.2008
Лечче
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Прогноз на матч «Лацио» – «Лечче»

Форма «Лацио» позволяет говорить о них как о фаворитах матча. Команда отлично завершает сезон, стабильно забивает и набирает очки. «Лечче», несмотря на мотивацию, выглядит ограниченно в атаке и нестабильно в обороне. Учитывая фактор домашнего поля и статистику, логично ожидать победу римлян с комфортным счeтом. Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Лацио».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Лацио» – коэффициент 6.40
  • Победа «Лацио» всухую – коэффициент 2.45
  • Индивидуальный тотал «Лацио» больше 1.5 – коэффициент 1.95

6.40
Точный счёт 2:0 в пользу «Лацио»
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Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Лечче Лацио
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