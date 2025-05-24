25 мая на «Олимпийском стадионе» в Риме «Лацио» завершит сезон матчем против «Лечче», который до последнего тура борется за выживание. Хозяева стремятся закрепиться в зоне еврокубков, а гости – избежать вылета. Обе команды мотивированы, но разница в классе и качестве игры очевидна. «Лацио» набрал ход и практически не допускает осечек, особенно на финише чемпионата.

«Лацио»

«Лацио» уверенно движется к завершению успешного сезона, занимая 6-е место с 65 очками. Команда не проигрывает 8 матчей подряд и забивает в каждом из них. В последних 5 встречах – 8 голов при 5 пропущенных, что говорит о сбалансированной атаке и относительно стабильной обороне. Лучшим бомбардиром остаeтся Валентин Кастельянос с 14 мячами. Команда активно контролирует мяч и умеет наказывать соперников за ошибки, особенно в домашней атмосфере.

«Лечче»

«Лечче» после 37 туров располагается на 17-м месте с 31 очком. Победа может спасти команду от понижения в классе, но форма остаeтся нестабильной. В 5 последних матчах – 3 забитых и 6 пропущенных мячей. Команда выиграла у «Торино», но это пока единственная победа за 6 туров. В атаке всe строится вокруг Николы Крстовича, на счету которого 12 голов, однако поддержки у него немного. На выезде «Лечче» действует слабо: в 6 последних матчах – ни одной победы.

Факты о командах:

«Лацио»

8 матчей без поражений

В среднем 1.6 гола забито, 1.0 – пропущено (последние 5 игр)

Валентин Кастельянос – 14 голов в 39 матчах

Забивает в 8 матчах подряд

«Лечче»

Не выигрывает в 6 последних гостевых матчах

В среднем 0.6 гола забито, 1.2 – пропущено (последние 5 игр)

Никола Крстович – 12 голов за сезон

Пропускает в 11 из 13 последних матчей

Личные встречи 46% (6) 23% (3) 31% (4) 24 Забитых мячей 19 1.85 В среднем за матч 1.46 4:2 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 17 тур Лечче 1 : 2 Лацио Италия. Серия А, 20 тур Лацио 1 : 0 Лечче Италия. Серия А, 1 тур Лечче 2 : 1 Лацио Италия. Серия А, 35 тур Лацио 2 : 2 Лечче Италия. Серия А, 16 тур Лечче 2 : 1 Лацио Италия. Серия А, 31 тур Лечче 2 : 1 Лацио Италия. Серия А, 12 тур Лацио 4 : 2 Лечче Италия. Серия А, 34 тур Лацио 1 : 1 Лечче Италия. Серия А, 15 тур Лечче 2 : 3 Лацио Италия. Серия А, 38 тур Лечче 2 : 4 Лацио Италия. Серия А, 19 тур Лацио 1 : 2 Лечче Италия. Серия А, 25 тур Лечче 0 : 2 Лацио Италия. Серия А, 6 тур Лацио 1 : 1 Лечче

Прогноз на матч «Лацио» – «Лечче»

Форма «Лацио» позволяет говорить о них как о фаворитах матча. Команда отлично завершает сезон, стабильно забивает и набирает очки. «Лечче», несмотря на мотивацию, выглядит ограниченно в атаке и нестабильно в обороне. Учитывая фактор домашнего поля и статистику, логично ожидать победу римлян с комфортным счeтом. Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Лацио».

Рекомендованные ставки: