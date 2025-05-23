В субботу, 24 мая, в 16:30 в Воронеже на стадионе Центральный состоится матч заключительного тура РПЛ между «Факелом» и «Крыльями Советов».
«Факел»
Команда из Воронежа замыкает турнирную таблицу, набрав 17 очков за 29 туров. Клуб потерял шансы на спасение и готовится к вылету.
Последние матчи Факела:
- 17.05.25: «Пари НН» – «Факел» – 1:1;
- 11.05.25: «Факел» – «Локомотив» – 0:1;
- 04.05.25: «Факел» – «Спартак» – 0:0.
«Крылья Советов»
Самарцы занимают 10-е место с 30 очками. Команда не может победить с конца апреля и потерпела три поражения подряд. В последних матчах пропустила 10 мячей.
Последние матчи «Крыльев Советов»:
- 18.05.25: «Крылья Советов» – «Спартак» – 0:2;
- 12.05.25: «Пари НН» – «Крылья Советов» – 5:2;
- 05.05.25: «Крылья Советов» – «Динамо» – 1:3.
Прогноз на матч «Факел» – «Крылья Советов»
Обе команды не впечатляют в концовке сезона, но мотивация у гостей выше: они могут избежать 11-го места. «Факел» не выигрывал с октября, и с учeтом результативности «Крыльев» в очных встречах, преимущество должно быть на их стороне.
Прогноз: победа «Крыльев Советов» со счeтом 1:0, коэффициент 4.39.