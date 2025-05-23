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Прогноз на точный счет матча «Факел» – «Крылья Советов»: РПЛ, 24 мая 2025

23 мая 2025 17:34
Факел - Крылья Советов
24 мая 2025, суббота 16:30 | Россия. Премьер-лига, 30 тур
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4.39
Прогноз: победа «Крыльев Советов» со счётом 1:0
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В субботу, 24 мая, в 16:30 в Воронеже на стадионе Центральный состоится матч заключительного тура РПЛ между «Факелом» и «Крыльями Советов».

«Факел»

Команда из Воронежа замыкает турнирную таблицу, набрав 17 очков за 29 туров. Клуб потерял шансы на спасение и готовится к вылету.

Последние матчи Факела:

  • 17.05.25: «Пари НН» – «Факел» – 1:1;
  • 11.05.25: «Факел» – «Локомотив» – 0:1;
  • 04.05.25: «Факел» – «Спартак» – 0:0.

«Крылья Советов»

Самарцы занимают 10-е место с 30 очками. Команда не может победить с конца апреля и потерпела три поражения подряд. В последних матчах пропустила 10 мячей.

Последние матчи «Крыльев Советов»:

  • 18.05.25: «Крылья Советов» – «Спартак» – 0:2;
  • 12.05.25: «Пари НН» – «Крылья Советов» – 5:2;
  • 05.05.25: «Крылья Советов» – «Динамо» – 1:3.

Личные встречи
26% (5)
21% (4)
53% (10)
16
Забитых мячей
28
0.84
В среднем за матч
1.47
3:2
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
2 : 0
11.08.2024
Факел
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Факел
0 : 1
25.04.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
3 : 0
02.09.2023
Факел
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Факел
2 : 1
28.05.2023
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Крылья Советов
1 : 0
27.11.2022
Факел
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
0 : 1
29.09.2022
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Крылья Советов
1 : 1
19.08.2022
Факел
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
5 : 1
17.04.2021
Факел
Россия. ФНЛ, 17 тур
Факел
1 : 1
24.10.2020
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 35 тур
Крылья Советов
2 : 1
28.04.2018
Факел
Россия. ФНЛ, 17 тур
Факел
1 : 0
07.10.2017
Крылья Советов
Чемпионат России, 29 тур
Факел
1 : 0
27.10.2001
Крылья Советов
Чемпионат России, 15 тур
Крылья Советов
3 : 1
30.06.2001
Факел
Чемпионат России, 19 тур
Крылья Советов
1 : 1
29.07.2000
Факел
Чемпионат России, 5 тур
Факел
3 : 2
22.04.2000
Крылья Советов
Чемпионат России, 19 тур
Факел
2 : 2
23.07.1997
Крылья Советов
Чемпионат России, 2 тур
Крылья Советов
1 : 0
21.03.1997
Факел
Чемпионат России. Финальный этап, 12 тур
Факел
1 : 0
07.11.1992
Крылья Советов
Чемпионат России. Финальный этап, 6 тур
Крылья Советов
1 : 0
27.09.1992
Факел
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Прогноз на матч «Факел» – «Крылья Советов»

Обе команды не впечатляют в концовке сезона, но мотивация у гостей выше: они могут избежать 11-го места. «Факел» не выигрывал с октября, и с учeтом результативности «Крыльев» в очных встречах, преимущество должно быть на их стороне.

Прогноз: победа «Крыльев Советов» со счeтом 1:0, коэффициент 4.39.

4.39
Прогноз: победа «Крыльев Советов» со счётом 1:0
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Автор: Миронов Николай
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Факел
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