В субботу, 24 мая, в 16:30 в Воронеже на стадионе Центральный состоится матч заключительного тура РПЛ между «Факелом» и «Крыльями Советов».

«Факел»

Команда из Воронежа замыкает турнирную таблицу, набрав 17 очков за 29 туров. Клуб потерял шансы на спасение и готовится к вылету.

Последние матчи Факела:

17.05.25: «Пари НН» – «Факел» – 1:1;

11.05.25: «Факел» – «Локомотив» – 0:1;

04.05.25: «Факел» – «Спартак» – 0:0.

«Крылья Советов»

Самарцы занимают 10-е место с 30 очками. Команда не может победить с конца апреля и потерпела три поражения подряд. В последних матчах пропустила 10 мячей.

Последние матчи «Крыльев Советов»:

18.05.25: «Крылья Советов» – «Спартак» – 0:2;

12.05.25: «Пари НН» – «Крылья Советов» – 5:2;

05.05.25: «Крылья Советов» – «Динамо» – 1:3.

Личные встречи 26% (5) 21% (4) 53% (10) 16 Забитых мячей 28 0.84 В среднем за матч 1.47 3:2 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. Премьер-лига, 4 тур Крылья Советов 2 : 0 Факел Россия. Премьер-лига, 21 тур Факел 0 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 7 тур Крылья Советов 3 : 0 Факел Россия. Премьер-лига, 29 тур Факел 2 : 1 Крылья Советов Россия. Кубок, 6 тур Крылья Советов 1 : 0 Факел Россия. Кубок, 3 тур Факел 0 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 6 тур Крылья Советов 1 : 1 Факел Россия. ФНЛ, 37 тур Крылья Советов 5 : 1 Факел Россия. ФНЛ, 17 тур Факел 1 : 1 Крылья Советов Россия. ФНЛ, 35 тур Крылья Советов 2 : 1 Факел Россия. ФНЛ, 17 тур Факел 1 : 0 Крылья Советов Чемпионат России, 29 тур Факел 1 : 0 Крылья Советов Чемпионат России, 15 тур Крылья Советов 3 : 1 Факел Чемпионат России, 19 тур Крылья Советов 1 : 1 Факел Чемпионат России, 5 тур Факел 3 : 2 Крылья Советов Чемпионат России, 19 тур Факел 2 : 2 Крылья Советов Чемпионат России, 2 тур Крылья Советов 1 : 0 Факел Чемпионат России. Финальный этап, 12 тур Факел 1 : 0 Крылья Советов Чемпионат России. Финальный этап, 6 тур Крылья Советов 1 : 0 Факел

Прогноз на матч «Факел» – «Крылья Советов»

Обе команды не впечатляют в концовке сезона, но мотивация у гостей выше: они могут избежать 11-го места. «Факел» не выигрывал с октября, и с учeтом результативности «Крыльев» в очных встречах, преимущество должно быть на их стороне.

Прогноз: победа «Крыльев Советов» со счeтом 1:0, коэффициент 4.39.