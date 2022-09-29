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Факел - Крылья Советов
Факел - Крылья Советов: обзор матча 29 сентября 2022
Факел
29.09.2022, четверг, 17:30
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
6'
А. Чиркович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Крылья Советов
85'
Замена
А. Рахманович
️️️️
С. Бабкин
76'
Замена
Д. Якуба
️️️️
А. Чиркович
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Шаваев
74'
Замена
Н. Ершов
️️️️
М. Максимов
63'
58'
Замена
В. Шитов
️️️️
В. Хубулов
46'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Г. Бейл
46'
Замена
️️️️
С. Пиняев
Замена
И. Калинин
️️️️
В. Черов
46'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
Р. Акбашев
46'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
М. Ивахнов
46'
41'
Желтая карточка
Г. Бейл
28'
Желтая карточка
Д. Цыпченко
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Чиркович
Пас отдал
В. Хубулов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Факел
71
Илья Свинов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
10
Никита Ершов
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
11
Амар Рахманович
АП
18
Артем Соколов
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
3-2-2-2
93
Городовой
4
Дашаев
91
Суслов
25
Смирнов
2
Черов
71
Мастерной
8
Шаваев
99
Акбашев
56
Ивахнов
21
Максимов
4-1-1-3-1
1
Овсянников
31
Зотов
44
Барач
3
Солдатенков
23
Бейл
8
Витюгов
6
Бабкин
32
Чиркович
9
Пиняев
8
Хубулов
10
Цыпченко
2
Черов
13
Калинин
13
Калинин
2
Черов
21
Максимов
10
Ершов
10
Ершов
21
Максимов
99
Акбашев
34
Дмитриев
34
Дмитриев
99
Акбашев
56
Ивахнов
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
56
Ивахнов
8
Шаваев
14
Аппаев
14
Аппаев
8
Шаваев
6
Бабкин
11
Рахманович
11
Рахманович
6
Бабкин
23
Бейл
4
Горшков
4
Горшков
23
Бейл
32
Чиркович
8
Якуба
8
Якуба
32
Чиркович
8
Хубулов
73
Шитов
73
Шитов
8
Хубулов
Остались в запасе
Факел
Крылья Советов
8
Андрей Мендель
ОП
71
Илья Свинов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Артем Соколов
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
8
Андрей Мендель
ОП
71
Илья Свинов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Артем Соколов
АП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Факел - Крылья Советов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Валентин Мурашов
Дополнительные помощники:
VAR – Игорь Панин; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Игорь Низовцев
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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