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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Факел
Крылья Советов - Факел: обзор матча 28 апреля 2018
Крылья Советов
28.04.2018, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
2 : 1
Завершен
Факел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Крылья Советов - Факел
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
1 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Стадион:
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