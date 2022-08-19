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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Факел
Крылья Советов - Факел: обзор матча 19 августа 2022
Крылья Советов
19.08.2022, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Факел
61'
М. Глушенков
65'
М. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Факел
Замена
М. Барач
️️️️
М. Витюгов
90'
+2
87'
Желтая карточка
И. Квеквескири
85'
Замена
В. Мастерной
️️️️
Е. Шляков
Замена
В. Хубулов
️️️️
А. Соколов
85'
82'
Желтая карточка
С. Божин
76'
Замена
В. Черов
️️️️
К. Суслов
76'
Замена
И. Квеквескири
️️️️
О. Дмитриев
Замена
В. Шитов
️️️️
Д. Цыпченко
73'
Замена
Д. Якуба
️️️️
Д. Липовой
73'
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Максимов
63'
Замена
М. Максимов
️️️️
Г. Гонгадзе
ГОЛ! 1:0!
М. Глушенков
61'
58'
Желтая карточка
А. Мендель
46'
Замена
Р. Магаль
️️️️
И. Альшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
18
Артем Соколов
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Факел
71
Илья Свинов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ломаев
4
Горшков
4
Евгеньев
3
Солдатенков
23
Бейл
8
Витюгов
8
Коваленко
9
Липовой
18
Соколов
10
Цыпченко
10
Глушенков
4-1-1-2-2
71
Свинов
55
Шляков
47
Божин
91
Суслов
85
Морозов
8
Мендель
99
Акбашев
10
Альшин
34
Дмитриев
10
Гонгадзе
14
Аппаев
8
Витюгов
44
Барач
44
Барач
8
Витюгов
9
Липовой
8
Якуба
8
Якуба
9
Липовой
18
Соколов
8
Хубулов
8
Хубулов
18
Соколов
10
Цыпченко
73
Шитов
73
Шитов
10
Цыпченко
91
Суслов
2
Черов
2
Черов
91
Суслов
10
Альшин
28
Магаль
28
Магаль
10
Альшин
55
Шляков
71
Мастерной
71
Мастерной
55
Шляков
34
Дмитриев
33
Квеквескири
33
Квеквескири
34
Дмитриев
10
Гонгадзе
21
Максимов
21
Максимов
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Крылья Советов
Факел
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
72
Владислав Тепляков
ПЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
72
Владислав Тепляков
ПЗ
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Крылья Советов - Факел
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Дмитрий Сафьян
Дополнительные помощники:
VAR – Антон Фролов; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Алексей Лапатухин
Инспектор:
Анатолий Цветнов
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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