18 мая на «Йохан Кройфф Арене» состоится заключительный матч сезона для «Аякса» и «Твенте» в рамках 34-го тура. Хозяева стремятся сохранить за собой второе место, а гости хотят финишировать в еврокубковой зоне. Матч обещает стать зрелищным: обе команды регулярно забивают и обладают выразительной атакой.
«Аякс»
«Аякс» завершает сезон нестабильно: команда не побеждает в четырeх матчах подряд в Эредивизи и пропустила 11 голов за этот отрезок. Оборона выглядит уязвимой, несмотря на приличное нападение – 5 мячей за последние пять туров. При этом команда уверенно играет на своeм поле, где не проигрывает в 9 из 10 матчей. Лучший бомбардир «Аякса» – Кеннет Тайлор с 15 голами за сезон.
Однако текущая форма вызывает опасения: ничьи с «Гронингеном» и «Спартой», поражения от «Утрехта» и «НЕКа» говорят о проблемах с концентрацией. Главная задача «Аякса» – сохранить второе место и завершить чемпионат достойно перед своими болельщиками.
«Твенте»
«Твенте» проводит вторую половину сезона ярко. Команда стабильно забивает – уже 16 матчей подряд с голами, а в последних пяти турах на счету 8 мячей. Лидером атаки остаeтся Сэм Стейн с 27 голами. Несмотря на поражение от «АЗ Алкмара» в прошлом туре, «Твенте» показывает зрелищный футбол и уверенно борется за еврокубки.
Команда активно прессингует и умеет действовать на выезде, не проигрывая в пяти из семи последних выездных встреч. Однако есть проблемы в обороне: 7 пропущенных мячей в пяти матчах и слабая игра в гостях против команд из верхней части таблицы.
Факты о командах:
«Аякс»
- Не выигрывает в 4 матчах подряд
- Пропускает в 6 последних матчах
- В последних 5 играх: 5 забитых и 11 пропущенных мячей
- В среднем: 1.00 гол забивает, 2.20 – пропускает за матч
«Твенте»
- Забивает в 21 матче подряд
- В последних 5 матчах: 8 голов забито, 7 – пропущено
- В среднем: 1.60 гола забивает и 1.40 пропускает
- Победа в 2 из 3 последних выездов
Прогноз на матч «Аякс» – «Твенте»
Матч двух атакующих команд с нестабильной обороной. Учитывая форму «Аякса» на домашнем стадионе и стремление завершить сезон на позитивной ноте, они выглядят фаворитом. Однако «Твенте» вряд ли уйдeт без забитого гола – атака команды в хорошей форме. Мы ждeм результативную встречу, где хозяева будут ближе к победе.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аякса».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Аякса» – коэффициент 3.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «Аякса» больше 1.5 – коэффициент 1.75