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Прогноз на точный счет матча «Аякс» – «Твенте»: Эредивизи, 18 мая 2025

17 мая 2025 14:47
Аякс - Твенте
18 мая 2025, воскресенье 15:30 | Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
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3.90
Точный счёт 2:1 в пользу «Аякса»
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18 мая на «Йохан Кройфф Арене» состоится заключительный матч сезона для «Аякса» и «Твенте» в рамках 34-го тура. Хозяева стремятся сохранить за собой второе место, а гости хотят финишировать в еврокубковой зоне. Матч обещает стать зрелищным: обе команды регулярно забивают и обладают выразительной атакой.

«Аякс»

«Аякс» завершает сезон нестабильно: команда не побеждает в четырeх матчах подряд в Эредивизи и пропустила 11 голов за этот отрезок. Оборона выглядит уязвимой, несмотря на приличное нападение – 5 мячей за последние пять туров. При этом команда уверенно играет на своeм поле, где не проигрывает в 9 из 10 матчей. Лучший бомбардир «Аякса» – Кеннет Тайлор с 15 голами за сезон.

Однако текущая форма вызывает опасения: ничьи с «Гронингеном» и «Спартой», поражения от «Утрехта» и «НЕКа» говорят о проблемах с концентрацией. Главная задача «Аякса» – сохранить второе место и завершить чемпионат достойно перед своими болельщиками.

«Твенте»

«Твенте» проводит вторую половину сезона ярко. Команда стабильно забивает – уже 16 матчей подряд с голами, а в последних пяти турах на счету 8 мячей. Лидером атаки остаeтся Сэм Стейн с 27 голами. Несмотря на поражение от «АЗ Алкмара» в прошлом туре, «Твенте» показывает зрелищный футбол и уверенно борется за еврокубки.

Команда активно прессингует и умеет действовать на выезде, не проигрывая в пяти из семи последних выездных встреч. Однако есть проблемы в обороне: 7 пропущенных мячей в пяти матчах и слабая игра в гостях против команд из верхней части таблицы.

Факты о командах:

«Аякс»

  • Не выигрывает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В последних 5 играх: 5 забитых и 11 пропущенных мячей
  • В среднем: 1.00 гол забивает, 2.20 – пропускает за матч

«Твенте»

  • Забивает в 21 матче подряд
  • В последних 5 матчах: 8 голов забито, 7 – пропущено
  • В среднем: 1.60 гола забивает и 1.40 пропускает
  • Победа в 2 из 3 последних выездов

Личные встречи
45% (14)
32% (10)
23% (7)
59
Забитых мячей
35
1.9
В среднем за матч
1.13
5:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  3:3
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
10.11.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Аякс
2 : 1
14.04.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Твенте
3 : 1
17.09.2023
Аякс
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Твенте
3 : 1
28.05.2023
Аякс
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Аякс
0 : 0
14.01.2023
Твенте
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Аякс
5 : 0
13.02.2022
Твенте
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Твенте
1 : 1
22.08.2021
Аякс
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Твенте
1 : 3
14.01.2021
Аякс
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 2
05.12.2020
Твенте
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Аякс
0 : 0
15.03.2020
Твенте
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Твенте
2 : 5
01.12.2019
Аякс
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Аякс
2 : 1
11.02.2018
Твенте
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Твенте
3 : 3
02.12.2017
Аякс
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Аякс
3 : 0
12.03.2017
Твенте
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Твенте
1 : 0
11.12.2016
Аякс
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
4 : 0
01.05.2016
Твенте
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Твенте
2 : 2
12.09.2015
Аякс
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Аякс
4 : 2
15.02.2015
Твенте
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 1
18.10.2014
Аякс
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Аякс
3 : 0
30.03.2014
Твенте
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Твенте
1 : 1
19.10.2013
Аякс
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Твенте
0 : 2
02.03.2013
Аякс
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Аякс
1 : 0
29.09.2012
Твенте
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Твенте
1 : 2
29.04.2012
Аякс
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Аякс
1 : 1
24.09.2011
Твенте
Голландия. Суперкубок,
Аякс
1 : 2
30.07.2011
Твенте
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Аякс
3 : 1
15.05.2011
Твенте
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Твенте
2 : 2
25.09.2010
Аякс
Суперкубок Голландии, 1 тур
Твенте
1 : 0
31.07.2010
Аякс
Чемпионат Голландии, 22 тур
Аякс
3 : 0
07.02.2010
Твенте
Чемпионат Голландии, 13 тур
Твенте
1 : 0
08.11.2009
Аякс
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Прогноз на матч «Аякс» – «Твенте»

Матч двух атакующих команд с нестабильной обороной. Учитывая форму «Аякса» на домашнем стадионе и стремление завершить сезон на позитивной ноте, они выглядят фаворитом. Однако «Твенте» вряд ли уйдeт без забитого гола – атака команды в хорошей форме. Мы ждeм результативную встречу, где хозяева будут ближе к победе.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аякса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Аякса» – коэффициент 3.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Аякса» больше 1.5 – коэффициент 1.75

3.90
Точный счёт 2:1 в пользу «Аякса»
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Автор: Мещеряков Денис
Нидерланды. Эредивизие Твенте Аякс
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