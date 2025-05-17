18 мая на «Йохан Кройфф Арене» состоится заключительный матч сезона для «Аякса» и «Твенте» в рамках 34-го тура. Хозяева стремятся сохранить за собой второе место, а гости хотят финишировать в еврокубковой зоне. Матч обещает стать зрелищным: обе команды регулярно забивают и обладают выразительной атакой.

«Аякс»

«Аякс» завершает сезон нестабильно: команда не побеждает в четырeх матчах подряд в Эредивизи и пропустила 11 голов за этот отрезок. Оборона выглядит уязвимой, несмотря на приличное нападение – 5 мячей за последние пять туров. При этом команда уверенно играет на своeм поле, где не проигрывает в 9 из 10 матчей. Лучший бомбардир «Аякса» – Кеннет Тайлор с 15 голами за сезон.

Однако текущая форма вызывает опасения: ничьи с «Гронингеном» и «Спартой», поражения от «Утрехта» и «НЕКа» говорят о проблемах с концентрацией. Главная задача «Аякса» – сохранить второе место и завершить чемпионат достойно перед своими болельщиками.

«Твенте»

«Твенте» проводит вторую половину сезона ярко. Команда стабильно забивает – уже 16 матчей подряд с голами, а в последних пяти турах на счету 8 мячей. Лидером атаки остаeтся Сэм Стейн с 27 голами. Несмотря на поражение от «АЗ Алкмара» в прошлом туре, «Твенте» показывает зрелищный футбол и уверенно борется за еврокубки.

Команда активно прессингует и умеет действовать на выезде, не проигрывая в пяти из семи последних выездных встреч. Однако есть проблемы в обороне: 7 пропущенных мячей в пяти матчах и слабая игра в гостях против команд из верхней части таблицы.

Факты о командах:

«Аякс»

Не выигрывает в 4 матчах подряд

Пропускает в 6 последних матчах

В последних 5 играх: 5 забитых и 11 пропущенных мячей

В среднем: 1.00 гол забивает, 2.20 – пропускает за матч

«Твенте»

Забивает в 21 матче подряд

В последних 5 матчах: 8 голов забито, 7 – пропущено

В среднем: 1.60 гола забивает и 1.40 пропускает

Победа в 2 из 3 последних выездов

Личные встречи 45% (14) 32% (10) 23% (7) 59 Забитых мячей 35 1.9 В среднем за матч 1.13 5:2 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 2:5 Самая крупная ничья: 3:3 Нидерланды. Эредивизие, 12 тур Твенте 2 : 2 Аякс Нидерланды. Эредивизие, 30 тур Аякс 2 : 1 Твенте Нидерланды. Эредивизие, 5 тур Твенте 3 : 1 Аякс Голландия. Эредивизие, 34 тур Твенте 3 : 1 Аякс Голландия. Эредивизие, 16 тур Аякс 0 : 0 Твенте Голландия. Эредивизие, 22 тур Аякс 5 : 0 Твенте Голландия. Эредивизие, 2 тур Твенте 1 : 1 Аякс Голландия. Эредивизие, 16 тур Твенте 1 : 3 Аякс Голландия. Эредивизие, 11 тур Аякс 1 : 2 Твенте Голландия. Эредивизие, 27 тур Аякс 0 : 0 Твенте Голландия. Эредивизие, 15 тур Твенте 2 : 5 Аякс Голландия. Эредивизие, 23 тур Аякс 2 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 14 тур Твенте 3 : 3 Аякс Голландия. Эредивизие, 26 тур Аякс 3 : 0 Твенте Голландия. Эредивизие, 16 тур Твенте 1 : 0 Аякс Голландия. Эредивизие, 33 тур Аякс 4 : 0 Твенте Голландия. Эредивизие, 5 тур Твенте 2 : 2 Аякс Голландия. Эредивизие, 23 тур Аякс 4 : 2 Твенте Голландия. Эредивизие, 9 тур Твенте 1 : 1 Аякс Голландия. Эредивизие, 30 тур Аякс 3 : 0 Твенте Голландия. Эредивизие, 10 тур Твенте 1 : 1 Аякс Голландия. Эредивизие, 25 тур Твенте 0 : 2 Аякс Голландия. Эредивизие, 7 тур Аякс 1 : 0 Твенте Голландия. Эредивизие, 32 тур Твенте 1 : 2 Аякс Голландия. Эредивизие, 7 тур Аякс 1 : 1 Твенте Голландия. Суперкубок, Аякс 1 : 2 Твенте Голландия. Эредивизие, 34 тур Аякс 3 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 7 тур Твенте 2 : 2 Аякс Суперкубок Голландии, 1 тур Твенте 1 : 0 Аякс Чемпионат Голландии, 22 тур Аякс 3 : 0 Твенте Чемпионат Голландии, 13 тур Твенте 1 : 0 Аякс

Прогноз на матч «Аякс» – «Твенте»

Матч двух атакующих команд с нестабильной обороной. Учитывая форму «Аякса» на домашнем стадионе и стремление завершить сезон на позитивной ноте, они выглядят фаворитом. Однако «Твенте» вряд ли уйдeт без забитого гола – атака команды в хорошей форме. Мы ждeм результативную встречу, где хозяева будут ближе к победе.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аякса».

Рекомендованные ставки: