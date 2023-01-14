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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Твенте
Аякс - Твенте: обзор матча 14 января 2023
Аякс
14.01.2023, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 16 тур
0 : 0
Завершен
Твенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Твенте
85'
Замена
М. Угальде
️️️️
М. Влап
77'
Замена
М. Киоло
️️️️
М. Садилек
73'
Желтая карточка
Х. Цолис
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Ф. Консейсау
71'
67'
Замена
Х. Цолис
️️️️
В. Мисиджан
67'
Замена
Д. Бренет
️️️️
А. Сампстед
67'
Замена
Д. Ротс
️️️️
В. Черны
61'
Желтая карточка
Р. Зерруки
Желтая карточка
Д. Тадич
55'
Замена
М. Кудус
️️️️
Б. Бробби
46'
45'
+5
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
Красная карточка
Д. Ренш
35'
13'
Желтая карточка
А. Сампстед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
44
Юри Регер
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-1-1-3-1
28
Рульи
3
Бейсси
12
Тимбер
2
Ренш
3
Санчес
4
Альварес
24
Тэйлор
10
Тадич
18
Классен
7
Консейсау
9
Бробби
4-2-1-3
1
Уннершталь
2
Хилгерс
3
Преппер
2
Сампстед
5
Смал
6
Зерруки
23
Садилек
14
Влап
9
ван Вольфсвинкел
7
Мисиджан
18
Черны
9
Бробби
20
Кудус
20
Кудус
9
Бробби
7
Консейсау
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Консейсау
2
Сампстед
30
Бренет
30
Бренет
2
Сампстед
23
Садилек
6
Киоло
6
Киоло
23
Садилек
7
Мисиджан
17
Цолис
17
Цолис
7
Мисиджан
18
Черны
11
Ротс
11
Ротс
18
Черны
14
Влап
9
Угальде
9
Угальде
14
Влап
Остались в запасе
Аякс
Твенте
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
14
Сем Стейн
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
14
Сем Стейн
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Аякс - Твенте
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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