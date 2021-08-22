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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Аякс
Твенте - Аякс: обзор матча 22 августа 2021
Твенте
22.08.2021, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 2 тур
1 : 1
Завершен
Аякс
87'
Р. Преппер
51'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Аякс
89'
Замена
Данило
️️️️
Д. Классен
ГОЛ! 1:1!
Р. Преппер
87'
Замена
Д. Ротс
️️️️
М. Угальде
84'
83'
Замена
Д. Нерес
️️️️
С. Аллер
Замена
М. Хилгерс
️️️️
Г. Смал
72'
Замена
Й. Босх
️️️️
М. Влап
66'
65'
Замена
Антони
️️️️
С. Бергейс
65'
Замена
Д. Ренш
️️️️
Р. Гравенберх
55'
Желтая карточка
С. Аллер
51'
ГОЛ! 0:1!
С. Аллер
17'
Желтая карточка
Д. Классен
Желтая карточка
К. Мениг
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
23
Михал Садилек
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Мичел Влап
АП
3
Робин Преппер
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
4
Дарио Думич
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Джей Гортер
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Антони
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
1-2-1-5
1
Уннершталь
20
23
Садилек
6
Зерруки
14
Влап
5
Смал
11
Мениг
9
Угальде
21
Илич
24
Остерволде
4-1-2-2-1
1
Стекеленбург
3
Мазрауи
6
Мартинес
12
Тимбер
17
Блинд
4
Альварес
8
Гравенберх
23
Бергейс
18
Классен
10
Тадич
22
Аллер
14
Влап
5
Босх
5
Босх
14
Влап
5
Смал
2
Хилгерс
2
Хилгерс
5
Смал
9
Угальде
11
Ротс
11
Ротс
9
Угальде
23
Бергейс
7
Антони
7
Антони
23
Бергейс
8
Гравенберх
2
Ренш
2
Ренш
8
Гравенберх
22
Аллер
7
Нерес
7
Нерес
22
Аллер
18
Классен
90
Данило
90
Данило
18
Классен
Остались в запасе
Твенте
Аякс
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
4
Дарио Думич
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Джей Гортер
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
4
Дарио Думич
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Остались в запасе
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Джей Гортер
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Твенте - Аякс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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