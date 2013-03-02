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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Аякс
Твенте - Аякс: обзор матча 02 марта 2013
Твенте
02.03.2013, суббота, 23:45
Голландия. Эредивизие, 25 тур
0 : 2
Завершен
Аякс
4'
Н. Мойсандер
35'
Т. Алдервейрелд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Аякс
86'
Замена
Д. Хусен
️️️️
Л. Шоне
Замена
Э. Гьяси
️️️️
Т. Хельшер
84'
72'
Замена
Д. Бурригтер
️️️️
К. Сигторссон
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Ф. Гутьеррес
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
К. Эриксен
27'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
4'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мойсандер
Пас отдал
К. Эриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
5
Робберт Шилдер
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ПЗ
12
Тим Хельшер
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Лерой Фер
(К)
ОП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ПАЗ
29
Кристиан Поульсен
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
6
Сим Де Йонг
(К)
АП
7
Виктор Фишер
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Твенте
20
Филип Беднарек
ВР
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
2
Тим Брёкерс
ЦП
27
Эдвин Гьяси
ЦФ
19
Фелитциано Зщусщен
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
11
Дерк Бурригтер
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Михайлов
5
Шилдер
20
Бенгтссон
6
Дуглас
16
Росалес
8
Фер
12
Хельшер
14
Янссен
21
Гутьеррес
10
Тадич
23
Булыкин
3-2-1-2-2
1
Вермеер
4
Мойсандер
23
Алдервейрелд
17
Блинд
16
ван Рейн
29
Поульсен
20
Шоне
24
Эриксен
6
Де Йонг
30
Сигторссон
7
Фишер
12
Хельшер
27
Гьяси
27
Гьяси
12
Хельшер
21
Гутьеррес
9
Кастаньос
9
Кастаньос
21
Гутьеррес
20
Шоне
9
Хусен
9
Хусен
20
Шоне
30
Сигторссон
11
Бурригтер
11
Бурригтер
30
Сигторссон
Остались в запасе
Твенте
Аякс
19
Фелитциано Зщусщен
ЦФ
20
Филип Беднарек
ВР
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
2
Тим Брёкерс
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
19
Фелитциано Зщусщен
ЦФ
20
Филип Беднарек
ВР
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
2
Тим Брёкерс
ЦП
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Твенте - Аякс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Рихард Лизвельд
(Утрехт)
Стадион:
Де Гролш Весте
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