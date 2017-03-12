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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Твенте
Аякс - Твенте: обзор матча 12 марта 2017
Аякс
12.03.2017, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 26 тур
3 : 0
Завершен
Твенте
55'
А. Юнес
67'
К. Дольберг
90'
К. Дольберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Твенте
ГОЛ! 3:0!
К. Дольберг
90'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Л. Шоне
81'
Замена
М. де Лигт
️️️️
Д. Синкгравен
76'
75'
Замена
Д. Трайковски
️️️️
Б. Целина
ГОЛ! 2:0!
К. Дольберг
67'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Б. Траоре
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Юнес
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Твенте
22
Ник Марсман
ВР
28
Йерун ван дер Лели
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
7
Чинеду Эде
ЦП
43
Берсант Целина
АП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Аякс
34
Абдельхак Нури
ВР
1
Дидрик Бур
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Деян Трайковски
ЦЗ
25
Пет Бийен
ЦЗ
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
4-2-3-1
24
Онана
24
Синкгравен
34
Велтман
6
Санчес
24
Виргевер
20
Шоне
22
Зиеш
18
Классен
8
Юнес
11
Траоре
9
Дольберг
4-1-1
22
Марсман
5
тер Авест
2
Андерсен
2
Тескер
28
ван дер Лели
7
Эде
43
Целина
11
Траоре
19
Клюйверт
19
Клюйверт
11
Траоре
24
Синкгравен
4
де Лигт
4
де Лигт
24
Синкгравен
20
Шоне
6
ван де Бек
6
ван де Бек
20
Шоне
43
Целина
24
Трайковски
24
Трайковски
43
Целина
Остались в запасе
Аякс
Твенте
34
Абдельхак Нури
ВР
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
16
Жоэль Дроммел
ВР
25
Пет Бийен
ЦЗ
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
34
Абдельхак Нури
ВР
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
25
Пет Бийен
ЦЗ
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Аякс - Твенте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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